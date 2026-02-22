22/02/2026

EU – Armenia

EU – Armenia

Ողբերգական ավտովթար․ մետաղի ջարդոնի վերածված մեքենայից դուրս են բերել տղամարդու մարմին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 22/02/2026 1 min read

Այսօր՝ փետրվարի 22-ին, խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 07:30-ի սահմաններում Կոտայքի մարզի բնակիչ 26-ամյա Ռուբեն Ա․-ն իր վարած «ՎԱԶ 2107» մակնիշի ավտոմեքենայով Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցի թիվ 107 հասցեի դիմաց, դեռևս անհայտ հանգամանքներում, դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել ճանապարհի եզրի հենասյանը, այնուհետև՝ նշված հասցեի չգործող շինության պատին։

Վթարի հետևանքով Ռուբեն Ա․-ն տեղում մահացել է։

Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Եկեղեցու հարևանությամբ սպանված տղան պայմանագրային զինծառայող էր. բացառիկ մանրամասներ

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար, Շենգավիթում բախվել են «Toyota» ու «Jeep», 4 վիրավnրներից մեկն անչափահաս է․ Լուսանկար

21/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հովնան սրբազանին դարձի են բերել ամերիկահայ մեծահարուստները, համայնքի ազդեցիկ անդամները

21/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արաբական երկրները դեմ են, որ իրենց տարածքից ԱՄՆ հարվածի Իրանին

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նպատակը` Հայաստանում բենզինի գնի էժանացում բեմադրելն է

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ կլինեն Ուկրաինայի հարցով հաջորդ բանակցությունները

22/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համապետական ընտրություններին մենք պետք է ընտրենք ոչ թե անհատի, այլ՝ քաղաքական այնպիսի թիմի

22/02/2026 infomitk@gmail.com