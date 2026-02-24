Ռուս առաջնորդը խաղադրույք է կատարում երկարատև խաղի վրա, ինչ են մտածում ԵՄ-ում

Պուտինը իր պատերազմը վարում է Միկոբերի սկզբունքով. ինչ-որ բան կստացվի: Ռուս առաջնորդը խաղադրույք է կատարում երկարատև խաղի վրա։
Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից չորս տարի անց Պուտինի պատերազմը ռազմական առումով անհաղթելի է թվում։
Չարլզ Դիքենսի կերպար Ուիլկինս Միկոբերը և Վլադիմիր Պուտինը անհավանական զույգ են։
Իր ամբողջ անգործության հետ մեկտեղ, հորինված Միկոբերը բավականին ուրախ տեսակ է. ռուս առաջնորդը տխրահռչակ վատ հումորի տեր մարդ է, ով նույնիսկ երբ իրականում կատակներ է անում կամ խոստովանում է հրապարակային ծիծաղը, դա անում է նվաստացնելու և նվաստացնելու համար։ Բայց նրանք ունեն մեկ ընդհանուր բան. հավատ, որ «ինչ-որ բան կստացվի»։
Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից չորս տարի անց Պուտինի պատերազմը ռազմական առումով անհաղթելի է թվում։ Կորած կյանքերի և խեղված մարմինների հսկայական գնով նրա ուժերը չեն կարողացել նույնիսկ գրավել Ուկրաինայի Դոնբասի ամբողջ շրջանը։ Մինչև իր տանկերը սահմանից այն կողմ ուղարկելը, Ռուսաստանը գրավել էր Ուկրաինայի մոտ յոթ տոկոսը։ Պատերազմի սկսվելուց մեկ ամիս անց այն կազմում էր մոտավորապես 27 տոկոս։ Սակայն այդ գագաթնակետից ի վեր Ռուսաստանը մնացել է մոտ 18-19 տոկոսի սահմաններում, ըստ Հարվարդի Բելֆեր կենտրոնի տվյալների։
Անկախ նրանից, որ անցյալ տարի ռուսական ուժերը համառորեն առաջ են շարժվել և գրավել 4700 քառակուսի կիլոմետր տարածք՝ մոտ երկու անգամ ավելի մեծ, քան Մոսկվան, բայց նրանք չեն կարողացել ճեղքել ուկրաինացիների կողմից արևմտյան Դոնեցկում 50 կիլոմետր երկարությամբ ամրոցի գոտին, ըստ ԱՄՆ-ում գտնվող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի վերլուծաբանների։
Իսկ հարևան Զապորոժիեում ռուսները ստիպված են եղել նահանջել
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Պուտինի ուժերը կարողացել են առաջխաղացումներ կատարել այստեղ-այնտեղ՝ օրինակ՝ ամռանը արևելյան Պոկրովսկ քաղաքի մոտ և մոտակա Կոստյանտինովկայում հարձակման ժամանակ, քանի որ ուկրաինացիները մարտավարական առումով գերազանցում էին միմյանց, նրանք չեն կարողացել առաջ շարժվել՝ մարդկանց և նյութական միջոցների պակասի պատճառով։ Եվ, իհարկե, ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի ավերիչ հարձակումներ չառաջացնելու համար բավարար ուժ հավաքելու դժվարության պատճառով։ Հյուսիսում ռուսները դժվարությամբ են առաջխաղանում Կուպյանսկ քաղաքի վրա և ուկրաինական ուժերը սահմանի վրա գտնվող Բելգորոդի ռուսական շրջանից հետ մղում։
Սակայն Պուտինը համառում է։ Ինչո՞ւ։ Նա պետք է ցույց տա խոշոր հաղթանակ՝ արդարացնելու պատերազմի հսկայական ծախսերը իր ժողովրդի համար և թուլացնելու իր պատերազմական տնտեսությունը, լուրջ քաղաքական ռիսկեր է պարունակում Ռուսաստանի առաջնորդի համար, ըստ ռուս վերլուծաբան Էլլա Պանեյախի։ Կլինեն հաղթողներ և պարտվողներ։ Իսկ ինչպե՞ս վերաուղղել բոլոր վետերաններին։
Եվ այստեղ է, որ գործում է Միկոբերի սկզբունքը։ Մարդկային ուժի վրա ճնշումներին չնայած՝ Ռուսաստանը, հավանաբար, որոշ ժամանակ պատերազմելու կարողություն ունի։ «Առայժմ ռուսական ռազմական մեքենան՝ վերականգնված 2022 թվականի պարտություններից հետո, գործում է պատշաճ կերպով. իշխանությունները կարողանում են ծածկել անձնակազմի և սարքավորումների ներկայիս կորուստները», – կարծում է աքսորված ռուս լրագրող Դմիտրի Կուզնեցը՝ գրելով Քարնեգիի Ռուսաստանի Եվրասիական կենտրոնի համար։ «Սակայն չկա տեղակայվող ռեսուրսների ծավալը զգալիորեն մեծացնելու կարողություն», – պնդում է Կուզնեցը։
Մինչդեռ, Ուկրաինայի մարդկային ռեսուրսների հետ կապված խնդիրն ավելի բարձր մակարդակի է, ինչպես այս սյունակը անընդհատ գրում է 2024 թվականի սկզբից ի վեր: Մոտ երկու միլիոն ուկրաինացիներ հետախուզվում են զինվորական գրանցման կանոնների խախտման համար, անցյալ ամիս հայտարարեց նոր պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը: Նոյեմբերին Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, որ կա 310,000 քրեական գործ՝ անօրինական բացակայությունների և դասալքության համար, որոնց մեծ մասը տեղի է ունեցել 2025 թվականին: Պարզ ասած, Ուկրաինայի զինված ուժերը (ԶՈՒ) բավարար թվով զինվորներ չեն հավաքագրում կորուստները և դասալքությունները փոխհատուցելու համար։
Զորահավաքը ժողովրդականություն չի վայելում, և աճում է ծառայելու դժկամությունը: «ԶՈՒ-ի մարդկային ռեսուրսների շարունակական պակասի հիմնական գործոններն են Ուկրաինայի ինստիտուցիոնալ թուլությունը և կոռուպցիան, սոցիալական և մտավոր հոգնածությունը, ռազմական պատրաստվածության և ղեկավարության թերությունները, ժողովրդագրական և տնտեսական սահմանափակումները, ինչպես նաև ռուսական քարոզչության ազդեցությունը», – նշվում է Ստոկհոլմի Արևելյան Եվրոպայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի կողմից անցկացված ուսումնասիրության մեջ։
Շատ բան է գրվում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հրթիռային մաթեմատիկական բացի մասին, քանի որ երկրի վրա իրականացված զանգվածային անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հարվածները սպառում են Ուկրաինայի պաշտպանության միջոցների պաշարները, այդ թվում՝ Patriot հակաօդային պաշտպանության հրթիռները: Շատ ավելի քիչ լուսաբանում է կենտրոնացած մարդկային ուժի թվաբանության վրա, ինչը չի նպաստում Ուկրաինային, եթե Պուտինը կարողանա երկարաձգել իր հյուծման պատերազմը՝ առանց սահմանափակվելու, ինչպես որ անում է կյանքի կորստի համար կարեկցանքի որևէ զգացումով։
Ուկրաինացի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները նշում են, որ ծառայելու դժկամությունը սնուցվում է այն աճող ընկալմամբ, որ Արևմուտքը պատրաստ է այս պատերազմը մղել մինչև վերջին ուկրաինացին, չնայած այն հանգամանքին, որ Ուկրաինայի գոյատևումը որպես անկախ և արևմտամետ երկիր կարևոր է Եվրոպայի սեփական անվտանգության համար:
«Մինչև վերջին ուկրաինացին» արտահայտությունն ավելի ու ավելի հաճախ էր լսվում սովորական ուկրաինացիների հետ զրույցներում, երբ անցյալ տարի ծավալվում էին իրադարձությունները: Եվ այն լի էր աճող դառնությամբ Դոնալդ Թրամփի Ամերիկայի նկատմամբ՝ Մոսկվայի պատմությունների թվացյալ ընդունման և ԱՄՆ կառավարության կողմից ռազմական տեխնիկայի ուղղակի նվիրատվությունների դադարեցման համար, ինչպես նաև ԵՄ-ի դեմ հանդես եկող Հունգարիայի նկատմամբ, որն այս շաբաթ փորձեց արգելափակել Ուկրաինայի համար ԵՄ-ի կողմից համաձայնեցված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, որն ուղղված էր պատերազմից տուժած երկրի ֆինանսները կայունացնելուն:
Արդյո՞ք սա նշանակում է, որ Ուկրաինան շուտով կփլուզվի: Պուտինը կարող է իսկապես հույս ունենալ դրա վրա: Երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա նրա անդադար ձմեռային ռմբակոծությունների արշավը, անշուշտ, ուղղված է պատերազմից հոգնած ուկրաինացիներին ուժասպառ անելուն և նրանց կամքը կոտրելուն:
Նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, Ուկրաինայի առաջին ընտրված նախագահը 2013-14 թվականների Եվրոմայդանի ապստամբությունից հետո, որը տապալեց Մոսկվայի կողմից աջակցվող Վիկտոր Յանուկովիչին, այդպես չի կարծում, բայց Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում տված բացառիկ հարցազրույցում նա խոսել է Ուկրաինայի ներկայիս անկայունության մասին։
Պորոշենկոն մտահոգված է, որ իր հաջորդը և դաժան քաղաքական հակառակորդը՝ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, մարտավարական սխալ է թույլ տվել՝ հրաժարվելով անհապաղ հրադադարի պարզ պահանջից և ներքաշվելով բանակցությունների մեջ, որոնք վտանգում են Ուկրաինայում կուտակվող քաղաքական խառնաշփոթը՝ երկրի միասնությունը քայքայող կոռուպցիոն սկանդալների հետևանքով։
Պուտինի պահանջած տարածքային զիջումները ռուսական սցենարի անբաժանելի մասն են կազմում՝ «փորձելով անկայունացնել Ուկրաինայի ներքաղաքական իրավիճակը», – պնդել է Պորոշենկոն։ Եթե համաձայնություն կնքվի, այն պետք է անցնի հանրաքվեի, և մեծ դիմադրություն կլինի այն տարածքների ցանկացած զիջման դեմ, որոնք ռուսները չեն կարողացել գրավել։
Դժվար չէ պատկերացնել, որ հողերի հանձնման մասին բանավեճը արագորեն դուրս կգա վերահսկողությունից և կհանգեցնի խառնաշփոթի, կամ ավելի վատ բանի։ Պատերազմին մասնակցած շատ հայրենասերներ դա կհամարեին մեջքից հարված։ «Ես չեմ պատկերացնում, որ խորհրդարանը երբևէ նման բան ընդունի», – վերջերս POLITICO-ին ասել է ընդդիմադիր պատգամավոր Ալեքսանդրա Ուստինովան։ «Դա կհամարվի կապիտուլյացիա», – հավելել է նա։
Հնարավոր է՝ դա է պատճառը, որ ռուս բանակցողները եռակողմ խաղաղության բանակցությունների երկրորդ փուլում ավելի լուրջ էին թվում, և ինչու անցյալ շաբաթ ապառազմականացված գոտու վերաբերյալ ռազմական և հետախուզական քննարկումները նույնպես ավելի գործնական էին թվում։
Պուտինը կարող է հայտնվել դիլեմայի առջև. նրա պատերազմը անհաղթելի է մարտադաշտում այն առումով, որ նա ուժ չունի Ուկրաինան նվաճելու համար, բայց նա սպասում է, որ ինչ-որ բան կհայտնվի։ Մինչդեռ Ուկրաինան պետք է փորձի շարունակել. այն նաև չի կարող հաղթել մարտադաշտում և վերադարձնել կորցրած բոլոր հողերը, բայց պետք է գոյատևի՝ հուսալով, որ ի վերջո Ռուսաստանը կհոգնի՝ ստիպելով Պուտինին լրջորեն մոտենալ բանակցություններին։
