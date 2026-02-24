ԵՄ-ն Ուկրաինա է գնում ձեռնունայն՝ շնորհիվ Հունգարիայի

Ահա թե ինչպես Բուդապեշտը փչացրեց ԵՄ-ի ուշադիր կազմակերպված այցը Կիև։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Երբ Եվրոպական հանձնաժողովի և Խորհրդի նախագահներ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Անտոնիո Կոստան երեքշաբթի օրը ժամանեն Կիև՝ հիշատակի օրվա համար, նրանք ցավակցությունից բացի քիչ բան կունենան առաջարկելու։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժման սկսվելուց չորս տարի անց ԵՄ-ն հույս ուներ որոշակի մխիթարություն բերել Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների և Կիևին 90 միլիարդ եվրոյի վարկի տեսքով։
Հունգարիան կանխել է դա
Ուկրաինայում դաժանորեն ցուրտ ձմռանից, ենթադրյալ խաղաղության բանակցություններից ամիսներ անց, որոնք ընդամենը քաղաքական թատրոն էին, և քանի որ Ռուսաստանը որևէ նշան չէր ցույց տալիս դադարեցնելու իր հարձակումների տարափը, ԵՄ-ն վստահ էր, որ վերջապես կարող է Կիևին որոշակի օգնություն տրամադրել։
Սակայն ուշադիր կազմակերպված աջակցությունը խաթարվեց, երբ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն հայտարարեց, որ իր երկիրը կարգելափակի Եվրոպայի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված 20-րդ պատժամիջոցները՝ Բուդապեշտի և Ուկրաինայի միջև նավթային վեճի պատճառով, սրելով երկու երկրների միջև երկարատև թշնամանքը։
Նա նաև սպառնաց օգտագործել Բուդապեշտի վետոն՝ կասեցնելու համար ԵՄ առաջնորդների կողմից դեկտեմբերին համաձայնեցված 90 միլիարդ եվրոյի կարևորագույն վարկը, որը նախատեսված էր Ուկրաինայի պաշտպանությունը ռուսական ուժերից ֆինանսավորելու համար։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը «դիվայնացնում է Ուկրաինան Հունգարիայի ներսում քաղաքական շահերի համար», – ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան։ «Մենք պահանջում ենք, որ Բուդապեշտը դադարեցնի Ուկրաինային ներքաշել Հունգարիայի ներքին քաղաքականության մեջ»։ Հունգարիայում ապրիլին կկայանան ընդհանուր ընտրություններ, որոնցում Օրբանի իշխող «Ֆիդես» կուսակցությունը հետ է մնում հարցումներում։
Երկուշաբթի օրը Բրյուսելում հավաքվելով ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հետ՝ նրանք նույնպես չկարողացան զսպել իրենց զայրույթը։
Շվեդիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Ջեսիկա Ռոզենկրանցը ասել է, որ Հունգարիայի քայլը «նոր ցածրակետ» է Օրբանի համար։ «Մենք նախորդ որոշումներում տեսել ենք, որ Հունգարիան չի գործում անկեղծ համագործակցության ձևով» ԵՄ մյուս պետությունների հետ։ «Դա պետք է տագնապ լինի մեզանից շատերի համար։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է անում Օրբանը. նա Ուկրաինան օգտագործում է որպես հարվածի պարկ»։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլն ասել է, որ «զարմացած է Հունգարիայի դիրքորոշումից», մինչդեռ նրա լեհ գործընկեր Ռադոսլավ Սիկորսկին ասել է, որ «Հունգարիայից ակնկալում է շատ ավելի մեծ համերաշխություն Ուկրաինայի նկատմամբ»։
Ամեն ինչ նավթի մասին
Հունգարիայի վեճի գլխավոր թեման «Դրուժբա» խողովակաշարն է, որը ձգվում է 4000 կիլոմետր՝ Ռուսաստանի արևելքից մինչև Կենտրոնական Եվրոպա, մատակարարելով հսկայական քանակությամբ նավթ Հունգարիային և Սլովակիային։ Երկուսն էլ ազատված են ռուսական վերամշակված նավթի ներմուծման վրա ԵՄ պատժամիջոցներից։
Խողովակաշարը անջատված է հունվարի 27-ից, երբ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարեցին, որ ռուսական հարվածը վնասել է այն։ Սակայն Բուդապեշտն ու Բրատիսլավան չեն հավատում դրան՝ մեղադրելով Ուկրաինային խողովակաշարը միտումնավոր անգործունակ պահելու մեջ։
Սիյարտոն նույնիսկ պնդել է, որ Կիևը փորձում է էներգետիկ ճգնաժամ կազմակերպել Հունգարիայում՝ երկրի ընտրություններից առաջ։
«Նավթի տարանցման վերսկսմանը խոչընդոտող որևէ տեխնիկական կամ գործառնական պատճառ չկա», – ասել է Սիյարտոն։ «Հետևաբար, ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի որոշումը զուտ քաղաքական է, փորձ՝ ճնշում գործադրելու Հունգարիայի վրա՝ համաձայնեցված Բրյուսելի և հունգարական ընդդիմության հետ։ Մենք չենք զիջի շանտաժին»։
Կիևը և նրա դաշնակիցները վաղուց կոչ են արել եվրոպական երկրներին հրաժարվել ռուսական նավթից, քանի որ Մոսկվայի էներգետիկ շահույթը լցնում է նրա ռազմական արկղը։ Մեծ մասն այդպես է արել՝ բացառությամբ Հունգարիայի և Սլովակիայի։
Երբ խոսքային պատերազմը շարունակվում էր, Ուկրաինայի Սիբիհան ասել է, որ Հունգարիան և Սլովակիան պետք է «իրենց մտահոգությունները փոխանցեն Կրեմլին»։
Եվրոպական քաղաքականության ինստիտուտի՝ «Ժողովրդավարության ուսումնասիրության կենտրոնի» տվյալներով՝ ռուսական նավթը կազմել է Բուդապեշտի անցյալ տարվա էներգակիրների ներմուծման 92 տոկոսը։ Օրբանը հաճախ է պնդել, որ իր երկիրը ռուսական ներմուծմանը կենսունակ այլընտրանքներ չունի։
Պատերազմի ֆինանսավորում
Անցյալ շաբաթ Բուդապեշտը կոչ արեց Խորվաթիային մատակարարել իրեն ռուսական նավթի ծովային մատակարարումներ իր «Ադրիա» խողովակաշարով՝ «Դրուժբայի» փակման հետևանքով կորցրած պաշարները փոխարինելու համար։ Խորվաթիան վաղուց առաջարկել է միջամտել՝ օգնելու Հունգարիային էներգետիկ կարիքների հարցում՝ պնդելով, որ ունի ավելի քան բավարար հզորություն, սակայն Զագրեբը հրաժարվել է տեղափոխել Հունգարիայի կողմից ռուսական նավթի գնումները։
«Ռուսաստանից գնված մեկ բարելը որոշ երկրների համար կարող է ավելի էժան թվալ, բայց օգնում է ֆինանսավորել պատերազմը և ուկրաինացի ժողովրդի վրա հարձակումները», – անցյալ շաբաթ ասել է Խորվաթիայի էներգետիկայի նախարար Անտե Շուշնյարը։
Հունգարիան, որը մի ժամանակ պնդում էր, որ Խորվաթիան չունի Բուդապեշտի նավթի կարիքները բավարարելու կարողություն, փոխում է նպատակակետերը՝ պահանջելով, որ Զագրեբը տեղափոխի ռուսական նավթը, ասել է զրույցներին ծանոթ եվրոպացի դիվանագետ, որը անանուն է մնացել՝ ազատ խոսելու համար։ «Նրանք ավելի ու ավելի են խճճվում իրենց ստերի մեջ», – ասել է դիվանագետը։
Օրբանը համաձայնել էր Ուկրաինայի պատերազմական ֆինանսական փրկարարական գծին այն հիմքով, որ Հունգարիան, Չեխիայի և Սլովակիայի հետ միասին, կազատվի ԵՄ վարկի մարումից։
Սակայն «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ վեճը «ստիպել է ինձ վերանայել իմ դիրքորոշումը», – երկուշաբթի օրը գրել է Օրբանը Կոստային ուղղված նամակում, որը կրկին մեղադրելով Ուկրաինային դանդաղ քայլերով վերանորոգման մեջ։ Հունգարիան կարող է արգելափակել 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, քանի որ ֆինանսական օգնության հիմքում ընկած երեք օրենսդրական ակտերից մեկը պահանջում է նաև ԵՄ միաձայնություն՝ վարկը տրամադրելու համար ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեի դրամական բուֆերը ընդլայնելու համար։
Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսն ասել է, որ «իրոք վրդովված և հիասթափված է», հավելելով, որ Հունգարիայի քայլը ոչ միայն կասկածի տակ է դնում ԵՄ-ի աջակցությունը Ուկրաինային, այլև նրա միասնությունը և վճռականորեն գործելու ունակությունը, երբ կարևոր որոշումները սահմանափակվում են միաձայնությամբ։
«Ես հույս ունեմ, որ Եվրոպան կկարողանա արդյունքի հասնել», – ասել է նա։ Եվ «որ վաղը այն իրավիճակը չի լինի, երբ մենք կասենք. «Մենք ներողություն ենք խնդրում, 20-րդ փաթեթը չկա։ Մենք ներողություն ենք խնդրում, 90 միլիարդ եվրո, գուցե հաջորդ ամիս, գուցե ապագայում ինչ-որ տեղ»։
