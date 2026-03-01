01/03/2026

Դոնալդ Թրամփը մեզ ներքաշել է մի պատերազմի մեջ, որը ամերիկյան ժողովուրդը չի ուզում․ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ

Դոնալդ Թրամփը մեզ ներքաշել է մի պատերազմի մեջ, որը ամերիկյան ժողովուրդը չի ուզում, ասել է ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ, նախագահի նախկին թեկնածու Կամալա Հարիսը՝ խոսելով Իրանի մասին։

«Կոնգրեսը պետք է անհապաղ գործի»,- նշել է Դեմակրատ գործիչը։

ԱՄՆ պատերազմի նախարարությունը հրապարակել է Իրանի վրա ռազմագործողություններից կադրեր։

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»․ Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել

Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքյան Քուրդիստանում ամերիկյան «Ալ-Հարիր» ավիաբազային

Խամենիի հետ զոհվել են նաև նրա դուստրը, թոռը․ համազգային և ընտանեկան սուգ

Փաշինյանը խոստացավ՝ որքան գնաճ գրանցվի, այդքան թոշակը կբարձրանա

