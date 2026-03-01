Դոնալդ Թրամփը մեզ ներքաշել է մի պատերազմի մեջ, որը ամերիկյան ժողովուրդը չի ուզում․ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ

Դոնալդ Թրամփը մեզ ներքաշել է մի պատերազմի մեջ, որը ամերիկյան ժողովուրդը չի ուզում, ասել է ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ, նախագահի նախկին թեկնածու Կամալա Հարիսը՝ խոսելով Իրանի մասին։
«Կոնգրեսը պետք է անհապաղ գործի»,- նշել է Դեմակրատ գործիչը։
ԱՄՆ պատերազմի նախարարությունը հրապարակել է Իրանի վրա ռազմագործողություններից կադրեր։
