ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները խոստանում են պաշտպանել քաղաքացիներին, բայց հրաժարվում են աջակցել Իրանում ռեժիմի փոփոխությանը

ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները զգուշացրել են անկանխատեսելի տնտեսական հետևանքների մասին և կոչ են արել բաց պահել Հորմուզի նեղուցը, սակայն չեն աջակցել ԱՄՆ-ի ձգտումներին Իրանում ռեժիմի փոփոխության հարցում։
Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները հայտարարել են, որ ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը՝ Մերձավոր Արևելքում ԵՄ քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար և զգուշացրել, որ հետագա սրացումը կարող է սպառնալ տարածաշրջանին։
Նախարարները մասնակցել են Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի հետ տեսազանգին և երեք ժամ տևած զրույցից հետո համատեղ հայտարարություն են տարածել։
Անհայտ թվով եվրոպացի քաղաքացիներ մնացել են Իրանում և ավելի լայն տարածաշրջանում, քանի որ Իսրայելը և ԱՄՆ-ն շաբաթ օրը սկսել են ռմբակոծել Իրանը։
Հարձակման և գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի մահվան համար ի պատասխան՝ Թեհրանը հակահարվածներ է հասցրել Մերձավոր Արևելքի տարբեր թիրախների, ինչը քաոս է ստեղծել ավիացիոն ոլորտում։ Հազարավոր չվերթներ չեղարկվել են խոշոր կենտրոններում, ինչպիսիք են Դուբայը և Աբու Դաբին։
«ԵՄ-ն և նրա անդամ պետությունները ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը՝ տարածաշրջանում ԵՄ քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար, այդ թվում՝ անհրաժեշտության դեպքում ակտիվացնելով ԵՄ քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմը», – ասվում է ԵՄ համատեղ հայտարարության մեջ։
Քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմը գործիք է եվրոպական երկրների միջև համագործակցությունը խթանելու համար՝ աղետների կանխարգելումը և ճգնաժամերին արձագանքը բարելավելու համար։
Նախարարները նաև զգուշացրել են, որ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները չպետք է հանգեցնեն իրավիճակի սրման, որը կարող է անկանխատեսելի տնտեսական հետևանքներ ունենալ։ ԵՄ-ն կոչ է արել խուսափել Հորմուզի նեղուցի խափանումներից, որը ծովային նավթի հիմնական ծովային միջանցքն է։
Ռեժիմի փոփոխության հավանություն չկա
Համատեղ հայտարարության մեջ չի հավանություն տրվել Իրանում ռեժիմի փոփոխության ԱՄՆ-Իսրայելի ձգտումներին։
«ԵՄ-ն վերահաստատում է իր համերաշխությունը Իրանի ժողովրդի հետ և վճռականորեն աջակցում է նրանց հիմնարար ձգտումներին՝ ապագայի համար, որտեղ նրանց համընդհանուր մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները լիովին հարգված են», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Կիրակի օրը ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ կոչ է արել Իրանում ռեժիմի փոփոխության։ «Իրանում անհապաղ անհրաժեշտ է հավաստի անցում», – իր սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ ասել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
Մերցն ասել է, որ դաշնակիցներին դասախոսություններ կարդալը քիչ իմաստ ունի
Ավելի վաղ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ասել էր, որ իր դաշնային կառավարությունը կիսում է շատ իրանցիների «մխիթարությունը», որ «մոլլաների ռեժիմը» կարող է ավարտվել։
Մերցը ընդունել է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածների իրավական երկիմաստությունը, բայց պնդել է, որ «դաշնակիցներին դասախոսություններ կարդալը քիչ իմաստ ունի», երբ բախվում ես «ահաբեկչական ռեժիմի», որը վտանգում է համաշխարհային անվտանգությունը։
Արտաքին գործերի խորհրդի նիստից հետո Իսպանիան և Սլովենիան հանդես եկան լարվածության թուլացման և դիվանագիտության օգտին։
«Պատերազմը և բռնությունը չեն կարող նորմալացվել որպես հակամարտությունների լուծման եղանակներ։ Իսպանիան կոչ է անում հարգել միջազգային իրավունքը», – X-ում գրառման մեջ ասել է Իսպանիայի արտգործնախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը։
Սլովենիայի արտգործնախարար Տանյա Ֆայոնը նույնպես կոչ է արել հանգստության և զսպվածության։
«Ուժի կիրառումը վտանգում է անմեղ մարդկանց կյանքը և լուրջ հետևանքներ ունի խաղաղության և անվտանգության համար», – ասել է Տաջոնը։
Եվ՛ Իսպանիան, և՛ Սլովենիան քննադատել են Իսրայելի ռազմական հարձակումը Գազայում Համասի դեմ և ճանաչել Պաղեստինը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ է արել երկուշաբթի օրը Անվտանգության քոլեջի նիստ գումարել։
