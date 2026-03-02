Ֆոն դեր Լեյենը աջակցում է Իրանում ռեժիմի փոփոխությանը՝ ազդարարելով Եվրոպական հանձնաժողովի քաղաքականության փոփոխությունը

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը X-ում կոչ է արել Իրանում «հավաստի անցում» իրականացնել, հակասելով ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների համատեղ հայտարարությանը, որոնք չէին կիսում ռեժիմի փոփոխության ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ձգտումները։
Ստորև տեղադրված է Մերձավոր Արևելքում զարգացումների վերաբերյալ լրատվության երկրորդ օրվա ամբողջական լուսաբանումը, որը հետևում է Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի օդային հարվածներից հետո երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ դժվար բանակցություններին։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը X-ում գրառման մեջ կոչ է արել Իրանում ռեժիմի փոփոխության։
Գրառումը, կարծես, ազդարարում է Եվրոպական հանձնաժողովի դիրքորոշման փոփոխությունը Իրանի նկատմամբ, առաջին անգամ, երբ ԵՄ գործադիր մարմինը բացահայտորեն աջակցել է Թեհրանում ռեժիմի փոփոխությանը։
«Հետագա սրման ռիսկը իրական է։ Ահա թե ինչու է Իրանում հավաստի անցումային շրջանը անհապաղ անհրաժեշտ», – գրել է ֆոն դեր Լեյենը։ Նա հավելեց, որ նման անցումը կհարթի ճանապարհը դեպի երկարատև լուծում և կարտացոլի «Իրանի քաջարի ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումները»։
Իրանական թեոկրատիան ճնշում է քաղաքացիներին և խախտում մարդու իրավունքները, իսկ կյանքի բոլոր ասպեկտները վերահսկում է կրոնական գերագույն առաջնորդը։ Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին սպանվել է շաբաթ օրը ավիահարվածի ժամանակ։
Ավելի վաղ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել էր, որ իր դաշնային կառավարությունը կիսում է շատ իրանցիների «մխիթարությունը», որ «մոլլաների ռեժիմը» կարող է ավարտին մոտենալ։
ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները կոչ են անում պաշտպանել քաղաքացիական բնակչությանը և հարգել միջազգային իրավունքը
Եվրոպական Միության արտաքին գործերի նախարարները հայտարարել են, որ ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը՝ Մերձավոր Արևելքում ԵՄ քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար և զգուշացրել, որ հետագա սրացումը կարող է սպառնալ տարածաշրջանին։
Նախարարները մասնակցել են Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասի հետ տեսազանգի և երեք ժամ տևած զրույցից հետո համատեղ հայտարարություն են տարածել։
Անհայտ թվով եվրոպացի քաղաքացիներ են տուժել Իրանում և ավելի լայն տարածաշրջանում։ Հազարավոր չվերթներ են չեղարկվել խոշոր կենտրոններում, ինչպիսիք են Դուբայը կամ Աբու Դաբին։
«ԵՄ-ն և նրա անդամ պետությունները ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը՝ տարածաշրջանում ԵՄ քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար, այդ թվում՝ անհրաժեշտության դեպքում ակտիվացնելով ԵՄ քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմը», – ասվում է ԵՄ համատեղ հայտարարության մեջ։
Նախարարները նաև զգուշացրել են, որ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները չպետք է հանգեցնեն սրացման, որը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ տնտեսության համար։ ԵՄ-ն կոչ է արել խուսափել խափանումներից Հորմուզի նեղուցում, որը ծովային նավթի հիմնական ծովային միջանցք է։ Համատեղ հայտարարության մեջ չի հավանություն տրվել Իրանում ռեժիմի փոփոխության ԱՄՆ-Իսրայելի ձգտումներին։
«ԵՄ-ն վերահաստատում է իր համերաշխությունը Իրանի ժողովրդի հետ և վճռականորեն աջակցում է նրանց հիմնարար ձգտումներին՝ ապագայի համար, որտեղ նրանց համընդհանուր մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները լիովին հարգված կլինեն», – ասվում է հայտարարության մեջ։
ԵՄ հանձնաժողովը ակտիվացրել է հյուպատոսական համագործակցության ցանցը
Եվրահանձնաժողովը ակտիվացրել է ԵՄ տեղական հյուպատոսական համագործակցության ցանցերը, Euronews-ին հայտնել է հանձնաժողովի խոսնակը։
Ցանցը, որը գործում է ԵՄ պատվիրակությունների միջոցով, նպատակ ունի նպաստել անդամ պետությունների համակարգմանը հյուպատոսական օգնության տրամադրման գործում։
ԵՄ անդամ պետությունները քննարկել են հյուպատոսական օգնություն ցուցաբերելու հարցը պատերազմական գոտում և ավելի լայն տարածաշրջանում գտնվող հազարավոր եվրոպացի քաղաքացիների համար։
Ներկայումս Մերձավոր Արևելքում չեղարկվել են հազարավոր չվերթներ։
