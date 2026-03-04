Միջազգային Իրանի նախկին նախագահն իր մաhվան մասին լուրերից հետո առաջին անգամ հայտնվել է հանրության առջև infomitk@gmail.com 04/03/2026 1 min read Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադն իր մահվան մասին լուրերից հետո առաջին անգամ հայտնվել է հանրության առջև։ Ավելի վաղ նրա ընտանիքը հերքել էր լուրերը, թե նա սպանվել է իսրայելա-ամերիկյան հարվածների հետևանքով։ Related Post navigation Previous Ո՞վ է իրականում հրահրել ԱՄՆ պատերազմը Իրանի դեմNext 23 տարի առաջ ԱՄՆ-ի մեկ այլ վարչակազմ մեզ ներքաշեց պատերազմի մեջ Մերձավոր Արևելքում․ Իսպանիայի վարչապետ Բաց մի թողեք 1 min read Միջազգային 23 տարի առաջ ԱՄՆ-ի մեկ այլ վարչակազմ մեզ ներքաշեց պատերազմի մեջ Մերձավոր Արևելքում․ Իսպանիայի վարչապետ 04/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Միջազգային ԱՄՆ զինված ուժերը ոչնչացրել են իրանական 17 ռազմական նավ, այդ թվում՝ մեկ սուզանավ. Լուսանկար 04/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Միջազգային Իրանը Եվրոպային ասում է. ԱՄՆ-ին և Իսրայելին օգնելը նշանակում է ներգրավվել պատերազմի մեջ 04/03/2026 infomitk@gmail.com
