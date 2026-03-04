23 տարի առաջ ԱՄՆ-ի մեկ այլ վարչակազմ մեզ ներքաշեց պատերազմի մեջ Մերձավոր Արևելքում․ Իսպանիայի վարչապետ

Իսպանիայի կառավարության դիրքորոշումը հստակ և հետևողական է, այն նույնն է, ինչ մենք պահպանել ենք Ուկրաինայում և նաև Գազայում, ասել է Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսն Իրանի մասին։
– Նախևառաջ՝ ոչ միջազգային իրավունքի խախտմանը, որը պաշտպանում է մեզ բոլորիս, հատկապես ամենախոցելիներին՝ քաղաքացիական բնակչությանը: Երկրորդ՝ ոչ այն ենթադրությանը, որ աշխարհը կարող է լուծել իր խնդիրները միայն հակամարտությունների, ռումբերի միջոցով: Եվ վերջապես, ոչ՝ անցյալի սխալները կրկնելուն:
– Քսաներեք տարի առաջ ԱՄՆ-ի մեկ այլ վարչակազմ մեզ ներքաշեց պատերազմի մեջ Մերձավոր Արևելքում: Պատերազմ, որը, տեսականորեն, ինչպես այն ժամանակ ասվում էր, մղվում էր Սադամ Հուսեյնի զանգվածային ոչնչացման զենքերը վերացնելու, ժողովրդավարություն հաստատելու և համաշխարհային անվտանգությունն ապահովելու համար: Սակայն իրականում, հեռանկարում դիտարկվելով, հակառակ ազդեցությունն ունեցավ, այն սանձազերծեց անապահովության ամենամեծ ալիքը, որից մեր մայրցամաքը տառապել է Բեռլինի պատի անկումից ի վեր: Իրաքի պատերազմը հանգեցրեց ջիհադիստական ահաբեկչության կտրուկ աճի, Արևելյան Միջերկրական ծովում լուրջ միգրացիոն ճգնաժամի և էներգակիրների գների ընդհանուր աճի:
– Իսպանիայի կառավարության դիրքորոշումն է՝ «Ո՛չ պատերազմին»։
– Իսպանիան դեմ է այս աղետին։ Որովհետև մենք հասկանում ենք, որ կառավարությունները այստեղ են մարդկանց կյանքը բարելավելու, խնդիրներին լուծումներ տալու, այլ ոչ թե մարդկանց կյանքը վատացնելու համար։ Եվ բացարձակապես անընդունելի է, որ այդ առաքելությունը կատարել չկարողացող առաջնորդները պատերազմի ծուխն օգտագործում են իրենց ձախողումը թաքցնելու և այդ ընթացքում մի քանիսի գրպանները լցնելու համար։
– Դուք չեք կարող մեկ անօրինականությանը պատասխանել մյուսով, քանի որ այդպես են սկսվում մարդկության մեծ աղետները։
«Մենք չենք պատրաստվում լինել աշխարհի համար վատ և մեր արժեքներին ու շահերին հակասող մի բանի մեղսակից՝ պարզապես որոշների կողմից վրեժխնդրությունից վախենալու պատճառով։ Մենք բացարձակ վստահություն ունենք մեր երկրի տնտեսական, ինստիտուցիոնալ և ես կասեի նաև բարոյական ամրության նկատմամբ»,- ընդգծել է Սանչեսը։
