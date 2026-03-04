ԱՄՆ-ի հարվածները Իրանին «միջազգային իրավունքից դուրս են», ասում է Մակրոնը

Մակրոնը միանում է Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսին՝ կասկածի տակ դնելով հարվածների օրինականությունը։
Էմանուել Մակրոնն իր ելույթի ժամանակ զգուշացրել է, որ հակամարտությունը ակնհայտ ավարտ չունի։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ շաբաթ օրը Իրանի վրա սկսված և երկրի գերագույն առաջնորդին սպանած ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածները իրականացվել են «միջազգային իրավունքից դուրս» և որ Փարիզը «չի կարող հավանություն տալ դրանց»։
Չնայած Մակրոնը երեքշաբթի երեկոյան ազգային հեռուստատեսությամբ ունեցած ելույթի ժամանակ Մերձավոր Արևելքում ներկայիս հրդեհի մեղքը ուղղակիորեն բարդեց Իրանի վրա, նրա քննադատությունները կարող են նրան Վաշինգտոնի հետ լարվածության մեջ գցել։
Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի որոշումը՝ հրապարակավ պատերազմը անօրինական համարելու և ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռներին իսպանական բազաները Իրանի վրա հարձակումների համար օգտագործելու արգելքի մասին, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ստիպել է երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում սպառնալ Մադրիդի հետ առևտուրը խզել։
Մինչ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում, որտեղ Թրամփը հանդես եկավ իր առևտրային սպառնալիքով, չպաշտպանեց իր իսպանացի գործընկերոջը, Մակրոնը, կարծես, ավելի սերտորեն է համընկնում Սանչեսի տեսակետի հետ պատերազմի անօրինականության վերաբերյալ։
Չնայած Թրամփի այն հայտարարությանը, որ ինքը կարծում է, որ պայքարը կտևի մի քանի օր կամ շաբաթ, Մակրոնն իր ելույթի ժամանակ զգուշացրեց, որ հակամարտության ավարտը ակնհայտորեն տեսանելի չէ։
«Հարվածները, հավանաբար, կշարունակվեն առաջիկա օրերին՝ Իրանին թուլացնելու և նրա հակահարձակման հնարավորությունները ոչնչացնելու համար։ Եվ ի պատասխան, սպասվում է, որ Իրանի հարվածները ամբողջ տարածաշրջանում կշարունակվեն», – ասաց Մակրոնը։
Մերձավոր Արևելքում Ֆրանսիայի շահերը պաշտպանելու համար Մակրոնն ասաց, որ «Շառլ դը Գոլը»՝ երկրի միակ ավիակիրը, տեղակայվում է Միջերկրական ծովում՝ կործանիչների և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հետ միասին։
«Մենք կշարունակենք այս ջանքերը այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է», – ասաց նա։
Մակրոնը նաև հաստատեց, որ Ֆրանսիան հակահրթիռային համակարգեր է ուղարկել Կիպրոս։
«Կիպրոսը, որը ԵՄ անդամ պետություն է, մի երկիր, որի հետ մենք ռազմավարական գործընկերություն ենք կնքել… կարիք ունի մեր աջակցության», – ասաց նա։
Մակրոնը պնդեց, որ Ֆրանսիայի «հեղինակությունը» վտանգված է, և Փարիզը պետք է հարգի իր պաշտպանական համաձայնագրերը այնպիսի դաշնակիցների հետ, ինչպիսիք են Կատարը, Քուվեյթը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որտեղ տեղակայված են մոտ 800 ֆրանսիացի զինծառայողներ։
Կիրակի օրը իրանական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են ԱՄԷ-ում գտնվող ֆրանսիական ռազմածովային բազային, չնայած վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ ֆրանսիական կործանիչներ այս շաբաթավերջին թռիչքներ են իրականացրել ԱՄԷ-ի վրայով՝ որպես «երկնային անվտանգության գործողությունների» մաս։
