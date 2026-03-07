07/03/2026

EU – Armenia

Ալավերդի համայնքին կվերադարձվի Թումանյան փողոցում գտնվող՝ 77.8 քմ մակերեսով բնակարան

infomitk@gmail.com 07/03/2026 1 min read

Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը 2025 թվականի հոկտեմբերի 17-ին հայց էր ներկայացրել Հակակոռուպցիոն դատարան՝ ընդդեմ Ալավերդի համայնքի և ֆիզիկական 4 անձանց՝ 2014 թվականի փետրվարի 1-ին կնքված առուվաճառքի պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջներով:

Հակակոռուպցիոն դատարանը 2026 թվականի մարտի 3-ի վճռով հաստատել է Գլխավոր դատախազության և Ալավերդի համայնքի ու ֆիզիկական 4 անձանց միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը:

Հաշտության համաձայնության արդյունքում Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքին կվերադարձվի Թումանյան փողոցի 5-րդ շենքի 77.87 քմ մակերեսով բնակարանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվս մեկ հաշտության համաձայնություն. շուրջ 324 միլիոն դրամ արժեքով գույքը հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետությանը

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացին փորձել է հրկիզել ԱԱԾ շենքը․ 1 անձ ձերբակալվել է․ Տեսանյութ

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հատուկ օպերացիա. ինչպես են ոստիկանները վնասազերծել Արաբկիրում կրակոց արձակած անձին. Տեսանյութ

06/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գեներալին մահապատժի են ենթարկել Իրանում․ Լուսանկար

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աբրբեջանը բեմադրել է Իրանի կողմից անօդաչուի հարված ու սրել է ատամները

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորից տեղումներ կլինեն․ եղանակի տեսություն

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

3 անշարժ գույք, 57 մլն դրամ կանխիկ գումար, 1 մեքենա․ ի՞նչ ունի ՔՊ-ի «սև ցուցակում» հայտնված Դավիթ Դանիելյանը

07/03/2026 infomitk@gmail.com