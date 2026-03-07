Գեներալին մահապատժի են ենթարկել Իրանում․ Լուսանկար

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) էլիտար «Ղուդս» ուժերի նախկին հրամանատար Իսմայիլ Քաանին, հնարավոր է, մահապատժի է ենթարկվել Իսրայելի հետախուզական գործակալություն «Մոսսադի» հետ համագործակցելու կասկածանքով:
Այս մասին հայտնել է «National News»-ը՝ հղում անելով մի քանի աղբյուրներից ստացված չհաստատված հաղորդագրությունների:
Ըստ թերթի՝ ԱՄՆ-Իսրայելական հարվածների հետևանքով գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի և Իրանի ուժային մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մահից հետո, ողջ մնացած Քաանին կասկածվել է «Մոսսադի» համար աշխատելու մեջ:
Համացանցում հայտնվել են պնդումներ, որ ԻՀՊԿ-ն ձերբակալել և մահապատժի է ենթարկել գեներալին: Այլ հաղորդագրություններ ենթադրում են, որ նրան թույլատրվել է ինքն իրեն կրակել:
Քաանին «Ղուդս» ուժերի ղեկավարությունը ստանձնել է 2020 թվականին՝ Բաղդադում ԱՄՆ ուժերի կողմից նախկին հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանիի սպանությունից հետո: Նրա մահապատժի պաշտոնական հաստատում չկա:
Մարտի 1-ին հայտարարվեց, որ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի ընտանիքի չորս անդամներ զոհվել են Իսրայելի և ԱՄՆ-ի կողմից Իսլամական Հանրապետության վրա իրականացված ավիահարվածների հետևանքով: Մահացածների թվում էին Խամենեիի դուստրը, փեսան, թոռը և նրա հարսներից մեկը:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն ունեցել է մոտ 200 զnh և վիրավnր Իրանի կողմից «Ալ-Զաֆրա» ավիաբազային հասցված հարվածների հետևանքով
Իսրայելը սպառնացել է Լիբանանին, «Հըզբոլլահ»-ը՝ Իսրայելին, իսկ Լեհաստանի վարչապետը խոսել է նավթի գներից
Չենք վստահում, չենք բանակցում․ Իրանը՝ ԱՄՆ-ի մասին. Լուսանկար