07/03/2026

EU – Armenia

Գեներալին մահապատժի են ենթարկել Իրանում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/03/2026 1 min read

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) էլիտար «Ղուդս» ուժերի նախկին հրամանատար Իսմայիլ Քաանին, հնարավոր է, մահապատժի է ենթարկվել Իսրայելի հետախուզական գործակալություն «Մոսսադի» հետ համագործակցելու կասկածանքով:

Այս մասին հայտնել է «National News»-ը՝ հղում անելով մի քանի աղբյուրներից ստացված չհաստատված հաղորդագրությունների:

Ըստ թերթի՝ ԱՄՆ-Իսրայելական հարվածների հետևանքով գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի և Իրանի ուժային մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մահից հետո, ողջ մնացած Քաանին կասկածվել է «Մոսսադի» համար աշխատելու մեջ:

Համացանցում հայտնվել են պնդումներ, որ ԻՀՊԿ-ն ձերբակալել և մահապատժի է ենթարկել գեներալին: Այլ հաղորդագրություններ ենթադրում են, որ նրան թույլատրվել է ինքն իրեն կրակել:

Քաանին «Ղուդս» ուժերի ղեկավարությունը ստանձնել է 2020 թվականին՝ Բաղդադում ԱՄՆ ուժերի կողմից նախկին հրամանատար Ղասեմ Սոլեյմանիի սպանությունից հետո: Նրա մահապատժի պաշտոնական հաստատում չկա:

Մարտի 1-ին հայտարարվեց, որ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի ընտանիքի չորս անդամներ զոհվել են Իսրայելի և ԱՄՆ-ի կողմից Իսլամական Հանրապետության վրա իրականացված ավիահարվածների հետևանքով: Մահացածների թվում էին Խամենեիի դուստրը, փեսան, թոռը և նրա հարսներից մեկը:

Գեներալին մահապատժի են ենթարկել Իրանում․ ԶԼՄ

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն ունեցել է մոտ 200 զnh և վիրավnր Իրանի կողմից «Ալ-Զաֆրա» ավիաբազային հասցված հարվածների հետևանքով

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը սպառնացել է Լիբանանին, «Հըզբոլլահ»-ը՝ Իսրայելին, իսկ Լեհաստանի վարչապետը խոսել է նավթի գներից

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չենք վստահում, չենք բանակցում․ Իրանը՝ ԱՄՆ-ի մասին. Լուսանկար

07/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գեներալին մահապատժի են ենթարկել Իրանում․ Լուսանկար

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աբրբեջանը բեմադրել է Իրանի կողմից անօդաչուի հարված ու սրել է ատամները

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորից տեղումներ կլինեն․ եղանակի տեսություն

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

3 անշարժ գույք, 57 մլն դրամ կանխիկ գումար, 1 մեքենա․ ի՞նչ ունի ՔՊ-ի «սև ցուցակում» հայտնված Դավիթ Դանիելյանը

07/03/2026 infomitk@gmail.com