Եվրոպայում ոչ ոք չի ծիծաղում. Մենք խաչակրաց արշավանք ենք իրականացնում, դուք վճարում եք․ Դոնալդ Թրամփ

Կրոնական մոլեռանդության բոլոր նշանների հետ մեկտեղ, տնտեսական հիմնարարների ավելի խորը փոփոխությունը կարող է բացատրել Իրանի պատերազմը։
Դոնալդ Թրամփը շրջում է Աբրահամյան ընտանիքի տանը Աբու Դաբիում մշակութային այցի ժամանակ։ Լուսանկարը՝ Ուին ՄաքՆեյմի/Գեթի Իմաջի
ԱՄՆ-Իսրայելական ընտրյալ պատերազմն արդեն մեկ շաբաթ է, և առաջին հայացքից կրում է նոր խաչակրաց արշավանքի բոլոր նշանները։
MAGA շարժումը հայտարարել է, որ իրեն քրիստոնեական հավատք է հետապնդում (ավելացված իսլամաֆոբիայի մեծ չափաբաժնով), «Պատերազմի նախարար» Փիթ Հեգսեթը թափահարում է «Deus Vult» (Աստված կամենում է) դաջվածք, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջերս հավաքել է տասնյակից ավելի քահանաների՝ աղոթելու, որ Աստված տա իրեն «անհրաժեշտ ուժը»։
Բայց կրոնական մոլեռանդության բոլոր ապացույցների հետ մեկտեղ, տնտեսական հիմնարարների ավելի խորը փոփոխությունը կարող է բացատրել Իրանի պատերազմը։ ԱՄՆ-ում թերթաքարային գազի հեղափոխությունը սիրված թեմա է էներգետիկայի վաղեմի հետազոտողների շրջանում, ովքեր լավ գիտեն այն պատմությունը, թե ինչպես է այս ածխաջրածինը փոխել ամեն ինչի դինամիկան՝ կլիմայից մինչև արդյունաբերություն։
1981 թվականի Պարսից ծոցի պատերազմից ի վեր Ամերիկայի գազի արտադրությունը կրկնապատկվել է: Տասը տարի առաջ ԱՄՆ-ից դուրս եկավ առաջին հեղուկացված բնական գազի բեռը. այսօր այն գերազանցում է աշխարհի մնացած մասին՝ գերսառեցված հեղուկ գազի առաքումների համար։
Ինչպե՞ս անվանել այն, երբ աշխարհի ամենամեծ հեղուկացված բնական գազի արտահանողը ռմբակոծում է մի երկիր, որը պատահաբար վերահսկում է երրորդ համարի արտահանման ուղին: Հնարավորություն անսպասելի շահույթի համար։
Եվրոպական էներգակիրների գների աճի պայմաններում մեկ նավի շահույթի մարժան կրկնապատկվեց: Հետևաբար, ԱՄՆ գազ արտահանող Venture Global-ի բաժնետոմսերը այս շաբաթ 30%-ով աճ գրանցեցին. էներգետիկ հսկա Cheniere-ը (որը կառուցել է առաջին տերմինալը) աճել է 7%-ով։
Սակայն Եվրոպայում ոչ ոք չի ծիծաղում
Եվրոգոտին «ամենախոցելի խոշոր տնտեսությունն է», – գրել է հոլանդական ING բանկի Կարստեն Բժեսկին՝ նշելով, որ տնտեսական անկման տարիների ընթացքում «վերականգնման նախնական կանաչ ծիլերը» սկսել են ի հայտ գալ: Դա մինչև Թրամփի գալուստն էր, որը տարածաշրջանին բերեց «առևտրային ցնցման հետ մեկտեղ էներգետիկ ցնցում», – կանխատեսել էր Բժեսկին։
Եվրոպան ստիպված է ներմուծել իր ամբողջ նավթը, և նրա գազի կեսը ներմուծվում է որպես հեղուկացված բնական գազ (ՀԲԳ): Քանի որ Ասիան կտրված է Մերձավոր Արևելքի գազի հոսքերից, ԵՄ-ն «պետք է մրցակցի [մնացած] ՀԲԳ-ի համար», – ուրբաթ օրը ասել է Միջազգային էներգետիկ գործակալության Ֆաթիհ Բիրոլը։
ԵԿԲ-ն գնահատում է, որ գազի գների 20% աճը կարող է այս տարի 0.1 տոկոսային կետով նվազեցնել ՀՆԱ-ի աճը, մինչդեռ նավթի գների 14%-ով բարձրացումը կունենա նմանատիպ, բարդացնող ազդեցություն, հավելում է դաշինքի դրամավարկային մարմինը։
Նույն կերպ, ԱՄՀ-ն հայտարարել է, որ երկարատև հակամարտությունը կբերի «ակնհայտ ներուժ՝ ազդելու համաշխարհային էներգիայի գների, շուկայական տրամադրությունների, աճի և գնաճի վրա»։
Oxford Economics-ի Ջայ Պատելը նշում է, որ քիմիական արդյունաբերությունը (որը ներմուծում է հիմնականում իր բոլոր մուտքերը) «հատկապես խոցելի է»։
Ե՞րբ հայտարարել ճգնաժամ
Բայց գազի գները շուտով չեն իջնի՞։ Առնվազն Բրյուսելում ոչ ոք ներկայիս իրավիճակը էներգետիկ ճգնաժամ չի անվանում։ Հետևանքները կախված կլինեն նրանից, թե որքան ժամանակ կմնա փակ Հորմուզի նեղուցը։
Եվ այնտեղ ոչ ոք ճշգրիտ չգիտի, թե ինչ կպատահի: Ապահովագրողները, իրենց հերթին, հանել են իրենց ապահովագրությունը նեղ ծովային ճանապարհով նավարկելու հույս ունեցող նավերի համար։
Քաթարի էներգետիկայի նախարար Սաադ ալ-Քաաբին FT-ին ասել է, որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը կարող է «փլուզել աշխարհի տնտեսությունները»։ Նա կանխատեսել է, որ իր երկրին «շաբաթներից մինչև ամիսներ» կպահանջվի սովորական գործունեությանը վերադառնալու համար, այն բանից հետո, երբ այն ստիպված եղավ դադարեցնել արտադրությունը աշխարհի ամենամեծ հեղուկացված բնական գազի գործարանում, ինչը համաշխարհային շուկաներում զգալիորեն կդնի պակաս։
Թրամփը չորսից հինգ շաբաթ տևողությամբ հակամարտության մասին խոսելուց անցել է Թեհրանի «անվերապահ հանձնման» պահանջին։ Նա նաև ասել է, որ այդ ընթացքում իրեն այդքան էլ չի հետաքրքրում էներգակիրների գները՝ Reuters-ին ասելով, որ «եթե դրանք բարձրանան, կբարձրանան»։
Մարտի 31-ին նախագահը կմեկնի Պեկին: Bruegel-ի Ալիսիա Գարսիա Հերերոն այս շաբաթ պնդել է, թե ինչու է Պարսից ծոցի վերջին պատերազմը վատ նախանշան Թայվանի համար, որի համար Չինաստանն ունի հստակ ծրագրեր։
Եթե Եվրոպայի աճի նուրբ ճյուղերը ոտնակոխ են եղել Թրամփի մաքսատուրքերի և համաշխարհային էներգետիկ հոսքերի խեղդման պատճառով, ապա Չինաստանի կողմից Թայվան ներխուժումը դրանք արմատախիլ կանի։
Եվրոպան անհապաղ փոխհատուցման քիչ հնարավորություններ ունի, այսօր ավելի քիչ լծակներ ունի, քան 1970-ականների Յոմ Կիպուրի նավթային ցնցումների ժամանակ։
Էներգետիկ (և, հետևաբար, տնտեսական) անվտանգության ճանապարհը պետք է սալարկվի արևային վահանակներով, ծածկվի քամու տուրբիններով և, հնարավոր է, նույնիսկ խառնվի ատոմակայաններին՝ դաշինքը վերջապես էլեկտրաֆիկացնելու համար։ Հակառակ դեպքում, մենք մահանալու ենք ամեն անգամ, երբ էներգետիկ շուկաները հազեն։
Ամեն դեպքում, ամերիկացիները չեն վճարելու։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։
Բաց մի թողեք
Թրամփի Իրանին ուղղված հարվածները Մելոնիին գլխացավ են պատճառում Իտալիայի ճգնաժամային հանրաքվեից առաջ
Լեհաստանի նախագահի և վարչապետի միջև պայքարը խորանում է ԵՄ պաշտպանական վարկերի շուրջ
Ֆրանսիական շրջափակում է սպասվում Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից անգլերեն լեզվով առևտրային համաձայնագրերի արագացման ծրագրի շուրջ