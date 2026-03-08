08/03/2026

Ես փոքր էի, փող ձեռքս դեռ չէին տալիս, չգիտեի` ինչ նվիրել մայրիկիս

2-րդ դասարանում էի, Մայրության և գեղեցկության տոնին մեծ եղբայրս ու քույրս ծաղիկ էին նվիրել մայրիկիս:

Ես փոքր էի, փող ձեռքս դեռ չէին տալիս, չգիտեի` ինչ նվիրել մայրիկիս:

Մի սպիտակ թաշկինակի վրա նկարեցի ծաղիկ ու շնորհավորանք:

Նկարչական տաղանդի բացակայության պատճառով նկարս դժվար էր անվանել գեղեցիկ։

Բայց Մայրիկս շաատ ուրախացավ, ու տարիներով պահում էր նվերս:

Շնորհավո՛ր Մայրության և Գեղեցկության տոնը, մեր մայրիկներ և քույրիկներ։

Նարեկ Կարապետյան

