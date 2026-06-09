Դանիացի ֆուտբոլիստ Քրիստիան Էրիկսենը «լավ է» զգում ուշագնացությունից հետո

Էրիկսենը կիրակի օրը Ուկրաինայի դեմ խաղի ժամանակ ուշագնացությունից հետո տանը վերականգնվում է ընտանիքի հետ։
34-ամյա դանիացի ֆուտբոլիստ Քրիստիան Էրիկսենը «լավ է» և «լավ տրամադրության մեջ է», քանի որ վերականգնվում է տանը կիրակի օրը խաղի կեսին ուշագնացությունից հետո։
Վոլֆսբուրգի կիսապաշտպանը Դանիայի հավաքականի կազմում Ուկրաինայի դեմ միջազգային ընկերական խաղ էր անցկացնում Դանիայի Օդենսե քաղաքում, երբ նա ընկավ գետնին՝ երկու ձեռքերով բռնելով կրծքավանդակը։
Խաղը չեղարկվեց միջադեպից հետո, չնայած Էրիկսենը մնաց գիտակցության մեջ։
Տոտենհեմի և Մանչեսթեր Յունայթեդի նախկին խաղացողի մոտ 2021 թվականին տեղադրվեց սրտի խթանիչ՝ Եվրոպայի առաջնության խաղի ժամանակ սրտի կանգ ստանալուց հետո։
Էրիկսենը Ինստագրամում գրել է, որ ցանկանում է բոլորին վստահեցնել, որ «սա տարբեր իրավիճակ էր, քան 2021 թվականին տեղի ունեցածը», և որ նա «արդեն լավ է զգում»։
Կիրակի օրը Ֆեյսբուքում գրառման մեջ Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը գրել է, որ իր «ամենատաք մտքերն է հղում Քրիստիան Էրիկսենին և նրա շրջապատի բոլոր տուժածներին»։
Կիրակի օրվա միջադեպից հետո Դանիայի հավաքականի բժիշկ Մորտեն Բոեսենն ասել է. «Ինչպես ես եմ տեսնում, սրտի խթանիչը արձագանքել է այնպես, ինչպես պետք է»։
Բոեսենը նաև հայտարարության մեջ նշել է, որ ֆեդերացիան «լավ հոգ է տանում խաղացողների և անձնակազմի մասին և շարունակում է մնալ նրանց հետ կանոնավոր կապի մեջ»։
Բաց մի թողեք
Պատերազմի իրողությունն ընդունելու, մարտ մղելու և հաղթելու մասին է մարդու կյանքը. Բագրատ Սրբազան
Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար
Երնջատափի անտառների զովն ու արջերի առավոտյան լոգանքը Ապարանի ջրամբարում․ Տեսանյութեր