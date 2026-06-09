09/06/2026

EU – Armenia

Դանիացի ֆուտբոլիստ Քրիստիան Էրիկսենը «լավ է» զգում ուշագնացությունից հետո

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Էրիկսենը կիրակի օրը Ուկրաինայի դեմ խաղի ժամանակ ուշագնացությունից հետո տանը վերականգնվում է ընտանիքի հետ։

34-ամյա դանիացի ֆուտբոլիստ Քրիստիան Էրիկսենը «լավ է» և «լավ տրամադրության մեջ է», քանի որ վերականգնվում է տանը կիրակի օրը խաղի կեսին ուշագնացությունից հետո։

Վոլֆսբուրգի կիսապաշտպանը Դանիայի հավաքականի կազմում Ուկրաինայի դեմ միջազգային ընկերական խաղ էր անցկացնում Դանիայի Օդենսե քաղաքում, երբ նա ընկավ գետնին՝ երկու ձեռքերով բռնելով կրծքավանդակը։

Խաղը չեղարկվեց միջադեպից հետո, չնայած Էրիկսենը մնաց գիտակցության մեջ։

Տոտենհեմի և Մանչեսթեր Յունայթեդի նախկին խաղացողի մոտ 2021 թվականին տեղադրվեց սրտի խթանիչ՝ Եվրոպայի առաջնության խաղի ժամանակ սրտի կանգ ստանալուց հետո։

Էրիկսենը Ինստագրամում գրել է, որ ցանկանում է բոլորին վստահեցնել, որ «սա տարբեր իրավիճակ էր, քան 2021 թվականին տեղի ունեցածը», և որ նա «արդեն լավ է զգում»։

Կիրակի օրը Ֆեյսբուքում գրառման մեջ Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը գրել է, որ իր «ամենատաք մտքերն է հղում Քրիստիան Էրիկսենին և նրա շրջապատի բոլոր տուժածներին»։

Կիրակի օրվա միջադեպից հետո Դանիայի հավաքականի բժիշկ Մորտեն Բոեսենն ասել է. «Ինչպես ես եմ տեսնում, սրտի խթանիչը արձագանքել է այնպես, ինչպես պետք է»։

Բոեսենը նաև հայտարարության մեջ նշել է, որ ֆեդերացիան «լավ հոգ է տանում խաղացողների և անձնակազմի մասին և շարունակում է մնալ նրանց հետ կանոնավոր կապի մեջ»։

Danish footballer Christian Eriksen pictured in 2026.

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատերազմի իրողությունն ընդունելու, մարտ մղելու և հաղթելու մասին է մարդու կյանքը. Բագրատ Սրբազան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երնջատափի անտառների զովն ու արջերի առավոտյան լոգանքը Ապարանի ջրամբարում․ Տեսանյութեր

06/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական լոբբին վերջապես ցանկանում է մասնակցել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկմանը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինը հայտարարում է, որ Եվրոպան պատրաստ է ստանձնել ղեկը ԱՄՆ-ից Պուտինի հետ բանակցություններում

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը հայտարարում է, որ Օրբանի մերձավոր շրջապատը պետք է հետապնդվի «գողացված» միլիարդների համար

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կինը, որը օգնում է Եվրոպայի ծայրահեղ աջերին Բրյուսելում ճեղքել բոլոր պատնեշները

09/06/2026 infomitk@gmail.com