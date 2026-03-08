Մարտի 9-ի աստղագուշակ․ Մտերիմների հետ շփումները կուրախացնեն

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Այսօր կուզենաք ինքնուրույն գործել, ոչ մեկին չդիմել օգնության խնդրանքով: Բայց դուք պիտի բարդ առաջադրանքներ լուծեք, և աջակցությունը հաստատ ավելորդ չի լինի: Այնպես որ համբերությամբ զինվեք. այն պետք է գալու, երբ ստիպված լինեք բացատրել, թե ինչ և ինչի համար է պետք անել:
Հավանական են ընտանեկան տարաձայնություններ, չեն բացառվում թեժ վեճերը: Սակայն դուք կկարողանաք դրանց վերջ տալ՝ չվշտացնելով ու չվիրավորելով մտերիմներին: Նկատի ունեցեք, որ այսօր դուք սովորականից արագ եք հոգնելու: Ուստի օրվա երկրորդ կեսի համար լավ է ոչ մի բարդ ու հոգնեցնող բան չծրագրեք:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Ձեզ կհաջողվի նոր ու օգտակար բան մտածել: Աշխատանքի կամ բիզնեսի հետ կապված հրաշալի գաղափարներ կունենաք: Ձեր կողքին կլինեն մարդիկ, որոնք պատրաստ կլինեն օգնել մտածածն իրագործելու հարցում, և դուք անմիջապես կսկսեք գործել: Օրը հարմար կլինի գործնական ուղևորությունների համար, որոնք նույնիսկ սպասվածից հաջող կանցնեն:
Որոշ դժվարություններ կարող են առաջանալ փաստաթղթերի հետ աշխատող Ցուլերի մոտ: Չի բացառվում, որ անհրաժեշտ թղթերը կորչեն, կամ էլ պարզեք, որ դրանք սխալ են ձևակերպվել: Դրանից կհաջողվի արագ գլուխ հանել, բայց որոշ տհաճ պահեր ստիպված եք լինելու հաղթահարել:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրը կսկսվի հրաշալի նորություններով ու գրավիչ առաջարկներով: Հիշեք, որ ժամանակը զուր վատնել չի կարելի: Եթե ուզում եք հաջողության հասնել, արագ գործեք, մի հետաձգեք ուշադրություն պահանջող գործերը: Հեշտությամբ կպայմանավորվեք համագործակցության մասին, ընդհանուր լեզու կգտնեք նոր ծանոթների հետ, հաշտ կլինեք այն մարդկանց հետ, որոնց աջակցությունը ձեզ կարող է պետք գալ:
Ժամանակի ընթացքում դուք լավ գաղափարներ կունենք, և օրվա երկրորդ կեսը կանցկացնեք ինչ-որ անհավանական բան կյանքի կոչելով: Աշխատեք չշտապել, հակառակ դեպքում ցավալի սխալը կարող է ամեն ինչ փչացնել:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրվա սկիզբը հազիվ թե թեթև ու անամպ լինի, ավելի հավանական է, որ այդ հատվածում ստիպված լինեք հուզվել: Շրջապատողներն ամեն անգամ ձեզ ճիշտ չեն հասկանա: Դատարկ բաների պատճառով վեճերը կարող են ձգձգվել: Չի բացառվում, որ հենց դրանց պատճառով չկարողանաք ժամանակին ավարտել սկսածը:
Բայց դրական միտումների ազդեցությունն արագ կուժեղանա, և օրվա երկրորդ կեսը կուրախացնի ձեզ: Շատ Խեցգետինների այն հեռվից լավ նորություններ կբերի և լուրեր մարդկանցից, որոնց համար անհանգստանում էին: Այս հատվածը բարենպաստ կլինի ֆինանսական և ունեցվածքի հետ կապված հարցերը լուծելու համար:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Մի շտապեք վստահել նոր ծանոթներին, նույնիսկ եթե նրանք չափազանց հմայիչ են ու լրիվ անվնաս են թվում: Ցավոք, ինչ-որ մեկի խորամանկության զոհը դառնալու վտանգ կա: Սակայն ոչ մի բան չի խանգարի ձեզ իսկապես մտերիմ մարդկանցից և՛ աջակցություն, և՛ լավ խորհուրդներ, և՛ իրական օգնություն ստանալ:
Օրը հարմար կլինի կարգուկանոն հաստատելու համար: Հին կամ պարզապես անպիտան իրերից ազատվելու, դրանք վաճառելու շանս կընձեռվի: Երեկոն բարենպաստ կլինի ընկերների հետ շփվելու համար: Հյուր կանչեք նրանց, և բոլորդ հրաշալի ժամանակ կանցկացնեք:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Մի շտապեք: Սա այն հաճելի օրերից է լինելու, երբ ամեն ինչ հրաշալի կերպով ժամանակին ու լավագույն ձևով տեղի կունենա: Վերջին ժամանակներս դժվարությունների բախված Կույսերը կհասկանան՝ ինչպես հաղթահարել դրանք: Իսկ ձանձրացողները հետաքրքիր ժամանակ անցկացնելու շանս կստանան:
Չեն բացառվում հաճելի հանդիպումները, նաև ծանոթությունները, որոնցից գործնական կամ ընկերական հարաբերություններ կսկսվեն: Դուք շատ գրավիչ կլինեք, նույնիսկ ամենապահանջկոտ մարդկանց վրա լավագույն տպավորությունը կթողնեք: Զարմանալի չէ, որ շատերը կուզենան շփվել ձեզ հետ:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրվա առաջին կեսը բավական լարված կլինի: Առաջին հերթին պիտի միաժամանակ մի քանի գործով զբաղվեք: Երկրորդ՝ միանգամից չեք կարողանա հաղթահարել տագնապը, որի պատճառը նույնիսկ ձեզ հասկանալի չի լինի: Աշխատեք լավատեսությունը չկորցնել: Շուտով դրական միտումների ազդեցությունը կուժեղանա, և դուք կհասկանաք, որ դրա համար բոլոր հիմքերը կան:
Հեշտ ու հաճելի կլինի օրվա երկրորդ կեսը: Այն բազում նոր հնարավորություններ կբացի, և դուք միանգամից կհասկանաք, թե դրանցից որից արժե անհապաղ օգտվել: Ինտուիցիայի վրա ամեն հարցում կարող եք հենվել: Նրա հուշումների շնորհիվ սխալներ չեք անի:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Հրաշալի օր է աշխատանքի համար. կարող եք նկատելի առաջընթացի հասնել կարևոր ու բարդ գործում, գլուխ հանել նախկինում համարյա անլուծելի թվացող խնդիրներից: Դուք միայն ձեզ վրա հույս կդնեք, և նման մոտեցումը ճիշտ կլինի: Ժամանակը բացատրությունների և դատողությունների վրա ծախսելու կարիք չի լինի: Դուք կարող եք գործել համաձայն ինտուիցիայի հուշումների և չեք սխալվի:
Անձնական հարաբերությունները միշտ հարթ չեն լինի: Վտանգ կա, որ հին տարաձայնությունները կսրվեն: Աշխատեք ձեզ համար թանկ մարդկանց հետ նրբանկատ լինել: Դա թույլ կտա խուսափել տհաճ պահերից:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Հաջողության հասնելը ուզածի նման հեշտ չի լինելու: Բայց դժվարությունները ձեզ չեն վախեցնի, իսկ խոչընդոտները չեն ստիպի նահանջել: Դուք համառություն կդրսևորեք այնտեղ, որտեղ համարյա բոլորը կհանձնվեին, և հենց դրա շնորհիվ հաջողության կհասնեք:
Լավ կանցնեն գործնական ուղևորությունները, հատկապես՝ կարճատև: Հավանական են հաջող բանակցություններ, շահավետ գործարքներ կկնքեք: Բայց օրը տանը, ամենամտերիմների հետ անցկացնող Աղեղնավորներին էլ բազում հաճելի պահեր են սպասվելու:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Անկախ նրանից, թե ինչ տեղի կունենա շուրջը, դուք հանգստություն և ինքնավստահություն կպահպանեք: Դա թույլ կտա հաջողության հասնել, ինչպես նաև խուսափել սխալներից, որոնք ձեր փոխարեն կանեին ավելի տպավորվող ու խոցելի մարդիկ: Չի բացառվում, որ նրանք ձեր աջակցության կարիքն ունենան:
Արժե զգույշ լինել գումարի և արժեքավոր ունեցվածքի հետ կապված ամեն ինչում: Գործարքներ կնքելուց և կարևոր փաստաթղթեր ստորագրելուց առաջ համոզվեք, որ հավաքել եք անհրաժեշտ ողջ ինֆորմացիան: Օգտակար կլինի փորձառու մարդկանց հետ խորհրդակցելը:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրը բարենպաստ կլինի գործնական բանակցությունների համար: Շատ Ջրհոսներ այսօր առաջին անգամ կհանդիպեն մարդկանց, որոնց հետ տարիներ շարունակ կհամագործակցեն: Աշխատեք չխառնել մասնագիտական ու անձնական հարաբերությունները, և դա թույլ կտա խուսափել անհարմար իրավիճակներից ու տհաճ պահերից:
Մտերիմների հետ լեզու գտնելը սովորականից բարդ կլինի: Բայց վեճեր ու կոնֆլիկտներ չեն լինի. դուք ժամանակին կհարթեք սուր անկյունները, կօգնեք բոլորին ընդհանուր լեզու գտնել: Երեկոն հարմար կլինի հին ընկերոջ հետ զրուցելու համար. դուք նրանից կարևոր մի բան կլսեք:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրը հարմար կլինի վերջին ժամանակներս կուտակված մանր-մունր գործերն անելու համար: Դա արագ անել չի ստացվի, քանի որ պիտի մենակ գործեք: Բայց եթե դուք սկսածը կիսատ չթողնեք, ապա շուտով ձեզ ավելի ինքնավստահ ու ազատ կզգաք:
Մտերիմների հետ շփումները կուրախացնեն: Օրը հարմար կլինի և՛ ընկերական հանդիպման, և՛ ռոմանտիկ ժամադրության, և՛ ընտանեկան միջոցառման համար: Լավ կանցնեն ուղևորությունները, եթե դրանց սիրելի մարդկանց հետ մեկնեք:
