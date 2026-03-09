09/03/2026

EU – Armenia

ԱԱԾ շենքի ուղղությամբ «Մոլոտովի կոկտեյլ» նետած տղամարդը կալանավորվեց

infomitk@gmail.com 09/03/2026 1 min read

ԱԱԾ շենքի դարպասների ուղղությամբ «Մոլոտովի կոկտեյլ» հիշեցնող այրվող առարկա նետած տղամարդը կալանավորվեց։

Դատարանը բավարարել է նրա նկատմամբ երկու ամսով կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին միջնորդությունը։ Այս մասին «Հրապարակ»-ին հայտնեցին Գլխավոր դատախազությունից։

Հիշեցնենք, որ մարտի 6-ին համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է մի տղամարդ Մոլոտովի կոկտեյլ նետում ԱԱԾ շենքի ուղղությամբ։ Ժամեր անց տղամարդը ձերբակալվել և ներկայացվել է նախաքննական մարմնին։ Տղամարդու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 1-ին մասով (ահաբեկչությունը):

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշորամասշտաբ հանցավոր խումբ է բացահայտվել. ՆԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել. Լուսանկար

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՊՄՀ նախկին ռեկտորը և պրոռեկտորի կաշառքի գործի նախաքննությունն ավարտվել է. վարույթի նյութերը դատարանում են. Լուսանկար

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք՝ Երևանում․ «Յանդեք» տաքսու վարորդը փորձել է օտարերկացի 32-ամյա կնոջ նկատմամբ սեքսուшլ բնույթի բռնի գործողություններ կատարել

09/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր հարցման արդյունքներ՝ հունիսյան ԱԺ ընտրություններից առաջ․ Սանդղակներ

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ում շարունակվում են շրջանառվել ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսի, ռինովիրուսի և ադենովիրուսի հարուցիչներ

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշորամասշտաբ հանցավոր խումբ է բացահայտվել. ՆԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել. Լուսանկար

09/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՊՄՀ նախկին ռեկտորը և պրոռեկտորի կաշառքի գործի նախաքննությունն ավարտվել է. վարույթի նյութերը դատարանում են. Լուսանկար

09/03/2026 infomitk@gmail.com