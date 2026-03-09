ԱԱԾ շենքի ուղղությամբ «Մոլոտովի կոկտեյլ» նետած տղամարդը կալանավորվեց

ԱԱԾ շենքի դարպասների ուղղությամբ «Մոլոտովի կոկտեյլ» հիշեցնող այրվող առարկա նետած տղամարդը կալանավորվեց։
Դատարանը բավարարել է նրա նկատմամբ երկու ամսով կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին միջնորդությունը։ Այս մասին «Հրապարակ»-ին հայտնեցին Գլխավոր դատախազությունից։
Հիշեցնենք, որ մարտի 6-ին համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է մի տղամարդ Մոլոտովի կոկտեյլ նետում ԱԱԾ շենքի ուղղությամբ։ Ժամեր անց տղամարդը ձերբակալվել և ներկայացվել է նախաքննական մարմնին։ Տղամարդու նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 1-ին մասով (ահաբեկչությունը):
