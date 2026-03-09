Իրավունք Խոշորամասշտաբ հանցավոր խումբ է բացահայտվել. ՆԳՆ-ն հայտարարություն է տարածել. Լուսանկար infomitk@gmail.com 09/03/2026 1 min read ՆԳՆ քրեական ոստիկանության կիբեռհանցավորության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հանցավոր գործունեությամբ զբաղվող հերթական «Զանգերի կենտրոնն» են բացահայտել: Մանրամասները՝ շուտով։ Related Post navigation Previous ՀՊՄՀ նախկին ռեկտորը և պրոռեկտորի կաշառքի գործի նախաքննությունն ավարտվել է. վարույթի նյութերը դատարանում են. ԼուսանկարNext ՀՀ-ում շարունակվում են շրջանառվել ռեսպիրատոր սինցիտիալ վիրուսի, ռինովիրուսի և ադենովիրուսի հարուցիչներ Բաց մի թողեք 1 min read Իրավունք Կրթություն ՀՊՄՀ նախկին ռեկտորը և պրոռեկտորի կաշառքի գործի նախաքննությունն ավարտվել է. վարույթի նյութերը դատարանում են. Լուսանկար 09/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Իրավունք Սոցիալական Արտառոց դեպք՝ Երևանում․ «Յանդեք» տաքսու վարորդը փորձել է օտարերկացի 32-ամյա կնոջ նկատմամբ սեքսուшլ բնույթի բռնի գործողություններ կատարել 09/03/2026 infomitk@gmail.com 1 min read Իրավունք ԱԱԾ շենքի ուղղությամբ «Մոլոտովի կոկտեյլ» նետած տղամարդը կալանավորվեց 09/03/2026 infomitk@gmail.com
