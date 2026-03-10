10/03/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն 2023 թվականից ի վեր ավելի քան 78 միլիոն եվրո է հատկացրել Ղարաբաղից տեղահանված հայերի աջակցությանը

infomitk@gmail.com 10/03/2026 1 min read

Ավելի քան 78 միլիոն եվրո․ 2023 թվականից ի վեր ԵՄ-ի հատկացրած բյուջեն է՝ աջակցելու Ղարաբաղից տեղահանված հայերի հրատապ մարդասիրական կարիքները հոգալուն և երկարաժամկետ սոցիալ-տնտեսական ինտեգրմանը։

Այս մասին հայտնել է Հայաստանում ԵՄ պատվիրակությունը։

Նշված գումարից 21.5 միլիոն եվրոն տրամադրվել է Եվրոպական քաղաքացիական պաշտպանության և մարդասիրական օգնության գլխավոր տնօրինության (DG ECHO-ի) միջոցով, 40 միլիոն եվրոն՝ որպես ԵՄ-ի կողմից բյուջետային աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությանը, 9 միլիոն եվրոն` ՔՀԿ-ների կողմից իրականացվող ծրագրերի համար, իսկ 8 միլիոնը՝ «Փախստականների դիմակայության պատուհան Հայաստանի համար» ծրագրին, որի իրականացնողը Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկն է։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀԱԿ-ը կմասնակցի ընտրություններին բացառապես սեփական ցուցակով՝ լինի դա միայնակ, թե´ կուսակցությունների դաշինքի ձևաչափով․ Լևոն Զուրաբյան

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

61-ամյա վարորդը «ՎԱԶ 2106» վարելիս հանկարծամահ է եղել և բախվել բնակչի տան ցանկապատին․ Լուսանկար

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խարդախության նոր սխեմա՝ «աջակցության» անվան տակ․ կեղծ օգտատերերը թիրախավորում են արցախցիներին

10/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտի 11-ի աստղագուշակ․ Կիսվել ապրումներով աջակցություն ստանալու համար

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի խորհրդականները նրան կոչ են անում դադարեցնել Իրանի դեմ պատերազմը. WSJ

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն ու Չինաստանն ԱՄՆ-Իրան հակամարտության գլխավոր շահառուներն են. WP

10/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀԱԿ-ը կմասնակցի ընտրություններին բացառապես սեփական ցուցակով՝ լինի դա միայնակ, թե´ կուսակցությունների դաշինքի ձևաչափով․ Լևոն Զուրաբյան

10/03/2026 infomitk@gmail.com