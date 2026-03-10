10/03/2026

EU – Armenia

«Ռումբերի օգնությամբ չի կարելի հասնել իրավունքների ու ազատությունների ապահովման». Եվրախորհրդի նախագահը ահազանգ է հնչեցնում

Եվրախորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան հայտնել է իր մտահոգությունը ընթացիկ միջազգային իրավիճակի վերաբերյալ՝ նշելով, որ Միացյալ Նահանգների գործողությունները կասկածի տակ են դնում աշխարհակարգի կանոնների վրա հիմնված սկզբունքները։

«Իրավունքների ու ազատությունների (ապահովմանը) չի կարելի հասնել ռումբերի օգնությամբ։ Դրանք պաշտպանում է միայն միջազգային իրավունքը… Մենք պետք է խուսափենք հետագա էսկալացիայից։ Դեպքերի ներկայիս ընթացքը սպառնում է Մերձավոր Արևելքին, Եվրոպային և այլ տարածքների»,- ասել է նա։

«Մենք գիտենք նոր իրողությունը՝ իրողություն, որում Ռուսաստանը խախտում է խաղաղությունը, Չինաստանը խաթարում է առևտուրը, իսկ Միացյալ Նահանգները մարտահրավեր է նետում կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգին»,- նշել է Եվրախորհրդի նախագահը։

Կոշտան նաև ընդգծել է Մերձավոր Արևելքի բոլոր կողմերին բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու անհրաժեշտությունը։

