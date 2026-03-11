11/03/2026

EU – Armenia

Ով է ՀՀ հաջորդ վարչապետը. ինչ են ցույց տալիս հարցումները

11/03/2026

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ, տնտեսագետ Աշոտ Մարկոսյանը նշում է, որ Empirica հետազոտական կենտրոնի տվյալների համաձայն՝ վարչապետի հաջորդ պաշտոնի համար առաջատար դիրքում Սամվել Կարապետյանն է։

Նա վկայակոչել է հարցման արդյունքները. ըստ հետազոտության՝ Երևանի բնակիչների 75 տոկոսը և ողջ Հայաստանի 61 տոկոսը դժգոհ են ներկայիս վարչապետի աշխատանքից։ Հարցվածների մեծ մասը՝ երևանցիների 85 տոկոսը և ողջ հանրապետության 85 տոկոսը, չեն հավատում, որ երկիրը կարող է հասնել իրական խաղաղության։

Հարցմանը մասնակցած քաղաքացիներին նաև հարց է տրվել, թե եթե ընտրություններն այս կիրակի տեղի ունենային, ո՞ւմ կընտրեին վարչապետ։ Աշոտ Մարկոսյանի փոխանցմամբ, Երևանի ընտրողների շրջանում Սամվել Կարապետյանը ստացել է 49 տոկոս ձայներ՝ կրկնակի ավելի շատ, քան ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ստացել է 24 տոկոս։

