Ով է ՀՀ հաջորդ վարչապետը. ինչ են ցույց տալիս հարցումները

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ, տնտեսագետ Աշոտ Մարկոսյանը նշում է, որ Empirica հետազոտական կենտրոնի տվյալների համաձայն՝ վարչապետի հաջորդ պաշտոնի համար առաջատար դիրքում Սամվել Կարապետյանն է։
Նա վկայակոչել է հարցման արդյունքները. ըստ հետազոտության՝ Երևանի բնակիչների 75 տոկոսը և ողջ Հայաստանի 61 տոկոսը դժգոհ են ներկայիս վարչապետի աշխատանքից։ Հարցվածների մեծ մասը՝ երևանցիների 85 տոկոսը և ողջ հանրապետության 85 տոկոսը, չեն հավատում, որ երկիրը կարող է հասնել իրական խաղաղության։
Հարցմանը մասնակցած քաղաքացիներին նաև հարց է տրվել, թե եթե ընտրություններն այս կիրակի տեղի ունենային, ո՞ւմ կընտրեին վարչապետ։ Աշոտ Մարկոսյանի փոխանցմամբ, Երևանի ընտրողների շրջանում Սամվել Կարապետյանը ստացել է 49 տոկոս ձայներ՝ կրկնակի ավելի շատ, քան ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ստացել է 24 տոկոս։
