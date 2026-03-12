12/03/2026

Արտակարգ դեպք՝ Բյուրեղավանում, ավտովերանորոգման կետում աշխատանքեր կատարելիս մեքենա է պայթել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/03/2026 1 min read

Այսօր՝ մարտի 12-ին, արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։

Ժամը 11:30-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Բյուրեղավան քաղաքի Սարալանջի 1/5 հասցեում պայթյուն է տեղի ունեցել։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ ՆԳՆ Փրկարար ծառայության Աբովյանի հրշեջ-փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։

Մինչ հրշեջների ժամանումը նշված ավտովերանորոգման կետում վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս պայթյուն է տեղի ունեցել հրդեհի բռնկումով, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Տեղի ուժերով քաղաքացիները մարել են կրակը։

Դեպքի վայր են ժամանել նաև ոստիկանության Բյուրեղավանի բաժնի հերթապահ խումբը համայնքային ոստիկանի գլխավորությամբ:

