Արտակարգ դեպք՝ Բյուրեղավանում, ավտովերանորոգման կետում աշխատանքեր կատարելիս մեքենա է պայթել․ Լուսանկար

Այսօր՝ մարտի 12-ին, արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։
Ժամը 11:30-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Բյուրեղավան քաղաքի Սարալանջի 1/5 հասցեում պայթյուն է տեղի ունեցել։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ ՆԳՆ Փրկարար ծառայության Աբովյանի հրշեջ-փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։
Մինչ հրշեջների ժամանումը նշված ավտովերանորոգման կետում վերանորոգման աշխատանքներ կատարելիս պայթյուն է տեղի ունեցել հրդեհի բռնկումով, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Տեղի ուժերով քաղաքացիները մարել են կրակը։
Դեպքի վայր են ժամանել նաև ոստիկանության Բյուրեղավանի բաժնի հերթապահ խումբը համայնքային ոստիկանի գլխավորությամբ:
Բաց մի թողեք
Ողբերգական ու առեղծվածային դեպք՝ Կոտայքում, ջրամբարում փնտրում են մի կնոջ․ Լուսանկար
Տարեկան 65 մլն դրամ եկամուտ ունեցող Ղազարյան – Անդրեասյան ընտանիքը մի կերպ է ծայրը ծայրին հասցնում
Խարդախության նոր սխեմա՝ «աջակցության» անվան տակ․ կեղծ օգտատերերը թիրախավորում են արցախցիներին