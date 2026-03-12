Բացի հորիցս, որի կորուստը հանրային է, նահատակվել են կինս, քույրս, նրա փոքրիկը, մյուս քրոջս ամուսինը․ Խամենեի

Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հաստատել է իր կնոջ և քրոջ մահը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գործողության արդյունքում:
Այս մասին Իրանի պետական հեռուստատեսության փոխանցմամբ՝ ժողովրդին ուղղված ուղերձում փոխանցել է Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին:
«Բացի հորիցս, որի կորուստը հանրային է, նահատակվել են իմ սիրելի կինը, իմ նվիրված քույրը, նրա փոքրիկ երեխան և մյուս քրոջս ամուսինը, որը գիտուն և պատվավոր անձնավորություն էր»,- ասվում է ուղերձում։
ԶԼՄ-ները հաղորդում են, որ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հրապարակավ ելույթ չի ունեցել։ Նրա ուղերձը կարդացել է Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդավարը։
Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին իրանցիներին ուղղված առաջին ուղերձն է փոխանցել՝ ընդգծելով, որ չենք հրաժարվի նահատակների արյան համար վրեժխնդրությունից։ Հորմուզի նեղուցը պետք է փակ մնա:
«Մենք հավատում ենք հարևանների հետ բարեկամությանը և թիրախավորում ենք միայն ԱՄՆ-ի բազաները, և մենք անխուսափելիորեն կշարունակենք: Տարածաշրջանում գտնվող բոլոր ամերիկյան ռազմական բազաները պետք է անհապաղ փակվեն, հակառակ դեպքում այդ բազաները կդառնան հարձակման թիրախ»,- ասվում է ժողովրդին ուղղված Մոջթաբա Խամենեի ուղերձում:
