Բացի հորիցս, որի կորուստը հանրային է, նահատակվել են կինս, քույրս, նրա փոքրիկը, մյուս քրոջս ամուսինը․ Խամենեի

12/03/2026

EU – Armenia

12/03/2026

Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հաստատել է իր կնոջ և քրոջ մահը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գործողության արդյունքում:

Այս մասին Իրանի պետական հեռուստատեսության փոխանցմամբ՝ ժողովրդին ուղղված ուղերձում փոխանցել է Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին:

«Բացի հորիցս, որի կորուստը հանրային է, նահատակվել են իմ սիրելի կինը, իմ նվիրված քույրը, նրա փոքրիկ երեխան և մյուս քրոջս ամուսինը, որը գիտուն և պատվավոր անձնավորություն էր»,- ասվում է ուղերձում։

ԶԼՄ-ները հաղորդում են, որ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին հրապարակավ ելույթ չի ունեցել։ Նրա ուղերձը կարդացել է Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդավարը։

Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին իրանցիներին ուղղված առաջին ուղերձն է փոխանցել՝ ընդգծելով, որ չենք հրաժարվի նահատակների արյան համար վրեժխնդրությունից։ Հորմուզի նեղուցը պետք է փակ մնա:

«Մենք հավատում ենք հարևանների հետ բարեկամությանը և թիրախավորում ենք միայն ԱՄՆ-ի բազաները, և մենք անխուսափելիորեն կշարունակենք: Տարածաշրջանում գտնվող բոլոր ամերիկյան ռազմական բազաները պետք է անհապաղ փակվեն, հակառակ դեպքում այդ բազաները կդառնան հարձակման թիրախ»,- ասվում է ժողովրդին ուղղված Մոջթաբա Խամենեի ուղերձում:

