Մարտի 13-ի աստղագուշակ․ Լավագույն դաշնակիցները կլինեն ողջախոհությունն ու զգուշավորությունը

Հեշտ օր չէ: Ձեր լավագույն դաշնակիցները կլինեն ողջախոհությունն ու զգուշավորությունը: Պետք չէ հապճեպ գործել կամ չմտածված որոշումներ կայացնել։ Մի շտապեք վստահել այն ամենին, ինչ ձեզ ասում են: Երբեմն արժե կրկնակի ստուգել և ճշտել տեղեկատվությունը, կարող է պարզվել, որ Ձեզ փորձել են մոլորության մեջ գցել:
Օրվա երկրորդ կեսին լավ կստացվի շրջապատի հետ պայմանավորվելը, համագործակցություն հաստատելը, հեռանկարային կապեր հաստատելը: Միևնույն ժամանակ, պետք չէ զոհաբերել ձեր շահերը, դուք հեշտությամբ կգտնեք լուծում, որը ձեռնտու կլինի բոլորի համար:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրը շատ հարթ չի սկսվի, բայց շուտով ամեն ինչ կկարգավորվի։ Առավոտյան շատ Խոյեր կդառնան դյուրագրգիռ և անհանգիստ, ուստի դժվար կլինի ուժ հավաքել և համակերպվել աշխատանքային տրամադրության հետ: Հին խնդիրները կհիշեցնեն իրենց մասին և կստիպեն ձեզ վերակառուցել պլանները: Կենտրոնացեք այն խնդիրների վրա, որոնք կարող եք միայնակ հաղթահարել, գործընկերների հետ փոխըմբռնման հասնելը սովորականից ավելի դժվար կլինի:
Երեկոյան մոտ ամեն ինչ աստիճանաբար կվերադառնա բնականոն հուն։ Դուք հաջողությամբ կավարտեք ձեր սկսած բոլոր գործերը և կբարելավեք հարաբերությունները, որոնցում ամեն ինչ չէ, որ լավ է ընթացել։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Լավ օր է ցանկացած նախաձեռնության համար։ Առավոտյան Ցուլերի մեծ մասը կզգա ուժի և ոգու աճ, ուստի նրանց համար ոչ մի դժվարություն ավելորդ չի թվա։ Հնարավոր կլինի հաղթահարել նույնիսկ այն խնդիրները, որոնք մյուսների ուժերից վեր էին։ Բարենպաստ պահ է նրանց հետ հարաբերություններ հաստատելու համար, ում հետ սովորաբար դժվարանում էիք հասկանալ միմյանց:
Օրվա կեսին դուք ձեզ կդրսևորեք որպես վստահ առաջնորդ, և դա հիանալի կերպով կանդրադառնա ձեր հեղինակության վրա: Ղեկավարությունն ու գործընկերները կաջակցեն ձեր գաղափարներին: Համատեղ աշխատանքը չափազանց բեղմնավոր կլինի։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Հաջող օր է, հատկապես դրա առաջին կեսը։ Դուք լի կլինեք ուժով, համառ և ինքնավստահ, այնպես որ հաջողությամբ կհաղթահարեք ցանկացած մարտահրավեր: Շատ Երկվորյակներ կկարողանան ապագա հաջողությունների հիմքը դնել, եթե բավականաչափ ջանքեր գործադրեն։ Հիանալի պահ է ղեկավարության կողմից աջակցություն գտնելու համար: Հնարավոր կլինի ձեռք բերել ազդեցիկ հովանավորներ, ինչը դրականորեն կանդրադառնա ձեր կարիերայի վրա:
Իմաստ չկա որևէ կարևոր բան հետաձգել մինչև երեկո։ Դուք ստիպված կլինեք զբաղվել հին խնդիրներով, որոնք հանկարծակի կվերադառնան ձեզ: Սակայն լուրջ դժվարություններ սպասել պետք չէ։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրվա սկիզբը բարդ կլինի։ Դուք չպետք է շտապեք որևէ տեղ: Շատ Խեցգետինների համար դժվար կլինի խելամիտ գնահատել իրավիճակը և ճիշտ որոշում կայացնել։ Հետևաբար, առավոտյան դուք պետք է կենտրոնանաք սովորական աշխատանքի վրա, այդպես ավելի հեշտ կլինի մտնել աշխատանքային ռիթմի մեջ: Շրջապատի հետ վեճերի մեջ մի մտեք, դժվար թե համաձայնության գաք և փոխզիջումային լուծում գտնեք, իսկ ահա վիճելը շատ հավանական է:
Որոշ ժամանակ անց դուք կտեսնեք, թե ինչպես են զարգանում հանգամանքները ձեր օգտին։ Կկարողանաք շահավետ գործարքներ կնքել, հարաբերություններ հաստատել նոր գործընկերների հետ։ Ձեր մտերիմները կաջակցեն ձեզ և թույլ չեն տա, որ ընկճվեք։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Հաջող օր է, բայց ոչ առանց դժվարությունների։ Առավոտյան հաջողությունը Ձեզ կուղեկցի, այնպես որ պլանավորվածի հետ գործ ունենալը բավականին հեշտ կլինի: Բարենպաստ պահ է գործընկերների և կոլեգաների հետ հարաբերություններ հաստատելու համար: Շատ Առյուծներ շահավետ գործարքներ կկնքեն և հեռանկարային համագործակցություն կսկսեն։ Հարմար ժամանակ է մարդամեջ դուրս գալու համար, դուք հիանալի տպավորություն կթողնեք և շատ հետաքրքիր ծանոթություններ կհաստատեք:
Միևնույն ժամանակ, դուք չպետք է անմիջապես վստահեք այն մարդկանց, ովքեր դեռ գործնականում չեն ապացուցել իրենց հուսալիությունը: Հակառակ դեպքում, դուք վտանգում եք բախվել նրանց կողմից խաբեության կամ անազնվության հետ:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Զբաղված օր է: Առավոտյան չարժե սկսել այն գործերը, որոնք կենտրոնացում և մանրակրկիտ մոտեցում են պահանջում։ Շատ Կույսերի համար դժվար կլինի կենտրոնանալ կարևորի վրա և ճիշտ առաջնահերթություն տալ: Ուրիշների հետ շփումը նույնպես միշտ չէ, որ հարթ կընթանա։ Ավելի լավ է օրը սկսել սովորական առօրյա առաջադրանքներով, դրանցից գլուխ կհանեք առանց մեծ դժվարության:
Օրվա երկրորդ կեսը նույնպես բարդ կլինի։ Հին խնդիրները կհիշեցնեն ձեզ իրենց մասին և կստիպեն անմիջապես զբաղվել դրանցով: Լավագույնն այն է, որ երեկոն անցկացնեք մտերիմների հետ, դա կօգնի ձեզ վերականգնել ուժերը։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Վատ օր չէ, բայց առավոտյան մի փոքր դժվար կլինի։ Շատ Կշեռքներ ստիպված կլինեն հետաձգել իրենց ծրագրերը, որպեսզի զբաղվեն մերձավոր ազգականների խնդիրների լուծմամբ: Ընտանիքի անդամները կփորձեն միջամտել ձեր գործերին, դա ձեզ շատ չի խանգարի, բայց նկատելի օգուտ էլ չի բերի։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, դուք կկարողանաք ապագայի համար լավ հիմք ստեղծել, եթե պահպանեք ձեր հանգստությունը և օգտագործեք հաջող հնարավորություններ:
Օրվա երկրորդ կեսին բախտը կժպտա ձեզ։ Հնարավոր կլինի հարաբերություններ հաստատել ձեզ համար կարևոր մարդկանց հետ և լուծել շատ լուրջ բիզնես հարցեր:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Զբաղված օր է: Դուք հակված կլինեք անհանգստանալ ցանկացած պատճառով, այնպես որ հավաքվելը և աշխատանքին տրամադրվելը սովորականից ավելի դժվար կլինի: Դուք ստիպված կլինեք վերակառուցել ձեր ծրագրերը, որպեսզի ավարտին հասցնեք այն գործերը, որոնք ժամանակին հետաձգել եք: Կարիճների մեծամասնության համար հեշտ չի լինի պայմանավորվել շրջապատի հետ, նույնիսկ եթե դուք սովորաբար լավ եք հասկացել միմյանց։
Չպետք է անտեղի կարևորություն տալ մանրուքներին և անձնապես ընդունել ցանկացած մեկնաբանություն։ Լավ ժամանակ չէ խոշոր նախագծեր սկսելու համար:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Բավականին հաջող օր է։ Բարեսրտությունն ու լավատեսական վերաբերմունքը Ձեզ հազվադեպ գրավիչ կդարձնեն ուրիշների համար: Շատ Աղեղնավորներ կկարողանան հեռանկարային հարաբերություններ հաստատել, լուծել մի շարք լուրջ խնդիրներ, շահավետ գործարքներ կնքել։ Բարենպաստ պահ է վերադասի հետ զրույցների համար, դուք կկարողանաք շահավետ ներկայացնել ձեր գաղափարները և լավ համբավ ձեռք բերել:
Բախտը ձեր կողքին կլինի, բայց պետք չէ միայն դրա վրա հույս դնել: Գործերի նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունքը կհանգեցնի անախորժությունների, այնպես որ թույլ մի տվեք, որ որևէ բան ինքնահոսի մատնվի: Երբեմն լավ գաղափար կլինի կրկնակի ստուգել տեղեկատվությունը կամ հստակեցնել տվյալները:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Մի հետաձգեք գործերը: Առավոտյան դուք հաջողակ կլինեք ձեր բոլոր ջանքերում, այնպես որ որսացեք պահը: Շատ Այծեղջյուրներ հաջողությամբ կբանակցեն, հարաբերություններ կհաստատեն այն մարդկանց հետ, ում հետ սովորաբար կոնֆլիկտ են ունեցել։ Որոշ վաղեմի թշնամիներ կանցնեն ձեր կողմը։ Բարենպաստ պահ է բարդ խնդիրներ լուծելու համար, որոնց նախկինում չէիք համարձակվի ձեռնամուխ լինել:
Հաճախակի կշեղվեք անկարևոր բաներով, ուստի կեսօրից հետո մի փոքր ավելի դժվար կլինի գլուխ հանել աշխատանքից։ Ոչ մի տեղ մի շտապեք, չմտածված խոստումներ մի տվեք և ճակատագրական որոշումներ մի կայացրեք։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Հակասական օր է: Առավոտյան հնարավորություն կունենաք ցույց տալ ձեր լավագույն կողմերը և ամրապնդել սեփական գործարար համբավը։ Շատ Ջրհոսներ կդառնան հատկապես խորաթափանց և համոզիչ, ինչը կօգնի նրանց հեշտությամբ գրավել մարդկանց: Հավանական է եկամուտների նկատելի, բայց կարճաժամկետ աճ: Հնարավորություն կլինի ձեռք բերել ազդեցիկ հովանավորներ։
Օրվա վերջում հոգնածություն և դյուրագրգռություն կկուտակվի։ Աշխատեք խուսափել մտերիմների հետ կոնֆլիկտներից, հարաբերությունները վերականգնելն այնքան էլ հեշտ չի լինի։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Հատկապես հաջող կլինի օրվա երկրորդ կեսը։ Առավոտյան դուք հակված կլինեք անհանգստանալ ցանկացած պատճառով։ Անցյալում տրված խոստումները կհիշեցնեն իրենց մասին, այնպես որ դուք ստիպված կլինեք ժամանակ ծախսել սկսածն ավարտելու և սխալները շտկելու վրա: Միշտ չէ, որ հնարավոր կլինի ընդհանուր լեզու գտնել ուրիշների հետ, բայց լուրջ կոնֆլիկտներից կարելի է չվախենալ:
Շուտով շատ Ձկներ իրենց վրա կզգան դրական միտումների ազդեցությունը։ Հնարավորություն կլինի հարաբերություններ հաստատել նրանց հետ, ում հետ հասցրել եք վիճել։ Ձեր առջև կբացվեն բարենպաստ հեռանկարներ, որոնք բաց չեք թողնի:
