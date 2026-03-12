Որքան արժե ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ ռազմարշավի 1 օրը

Մինչ այս պահը Միացյալ Նահանգների՝ Իրանի դեմ ռազմական գործողության համար ծախսվել է 11,3 միլիարդ դոլար։
Ռազմարշավի մեկ օրը ամերիկյան հարկատուների վրա նստում է 1,5 միլիարդ դոլար։ Այս մասին հայտնում է ABC News-ը։
Սենատում տեղի ունեցած փակ քննարկման ժամանակ, սենատոր Քրիս Քունսը այդ թիվը որակել է որպես «բավականին ճշգրիտ»։
Ընդ որում, լիովին հավանական է, որ նշված թիվը օըստօրե աճի։ Ռազմական գործողությունը ֆինանսավորվում է մինչ այժմ Պենտագոնին Կոնգրեսի կողմից հատկացված ֆինանսների հաշվին, ասված է հոդվածում։
