12/03/2026

EU – Armenia

Որքան արժե ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի դեմ ռազմարշավի 1 օրը

infomitk@gmail.com 12/03/2026 1 min read

Մինչ այս պահը Միացյալ Նահանգների՝ Իրանի դեմ ռազմական գործողության համար ծախսվել է 11,3 միլիարդ դոլար։

Ռազմարշավի մեկ օրը ամերիկյան հարկատուների վրա նստում է 1,5 միլիարդ դոլար։ Այս մասին հայտնում է ABC News-ը։

Սենատում տեղի ունեցած փակ քննարկման ժամանակ, սենատոր Քրիս Քունսը այդ թիվը որակել է որպես «բավականին ճշգրիտ»։

Ընդ որում, լիովին հավանական է, որ նշված թիվը օըստօրե աճի։ Ռազմական գործողությունը ֆինանսավորվում է մինչ այժմ Պենտագոնին Կոնգրեսի կողմից հատկացված ֆինանսների հաշվին, ասված է հոդվածում։

