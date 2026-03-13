13/03/2026

EU – Armenia

Իրանն ԱԹՍ-ով հարվածել է Դուբայի միջազգային ֆինանսական կենտրոնին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/03/2026

Դուբայում անօդաչու թռչող սարք է պայթել քաղաքի միջազգային ֆինանսական կենտրոնի (DIFC) հարակից տարածքում, հայտնել է տեղական Sabereen News պարբերականը։

Տուժածներ չկան։ Վնասվել է շենքի ճակատային մասը։

Լրատվամիջոցը նաև նշում է, որ պայթյունի ձայներ են լսվել քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Մամուլի տեղեկություններով՝ պայթած անօդաչու սարքը, ենթադրաբար, կարող է պատկանել Իրանի բանակին։

