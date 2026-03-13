Հնարավոր է՝ Ալի Խամենեիի կինը ողջ է. Լուսանկար

Իրանական Fars գործակալությունը հաղորդել է, որ Մանսուրե Խոջաստեն՝ Իրանի սպանված գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի կինը, ողջ է։
«Նրա մահվան մասին նախնական տեղեկությունները սխալ էին»,- նշում է Fars-ը։
Իրանական պետական լրատվամիջոցները մարտի 2-ին հաղորդել էին, որ Մանսուրե Խոջաստեն սպանվել էր Ալի Խամենեիի նստավայրի վրա փետրվարի 28-ին հասցված հարվածի ժամանակ՝ Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի սկզբում։
Ըստ տեղեկությունների՝ հարվածի հետևանքով զոհվել են Ալի Խամենեին, նրա դուստրը, փեսան և թոռը։
Իրանի նոր գերագույն առաջնորդը՝ նախկին առաջնորդի որդի Մոջթաբա Խամենեիին, մարտի 12-ին ազգին ուղղված իր առաջին ուղերձում հայտարարել էր, որ իր կինը, քույրն ու նրա փոքրիկը, մյուս քրոջ ամուսինը զոհվել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածների հետևանքով։ Մոր մահվան մասին, սակայն, նա չի հիշատակել:
