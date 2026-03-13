13/03/2026

EU – Armenia

Երբ կավարտվի Եվրոպայի վերազինումը

infomitk@gmail.com 13/03/2026 1 min read

Եվրոպայի վերազինումը կավարտվի 2035 թվականին։

Այս մասին հայտարարել է Եվրոպայում Հյուսիս-Ատլանտյան դաշինքի Միացյալ ռազմական ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսիուս Գրինկեւիչը։

«Եվրոպայի վերազինման տեմպերը կընթանան հարաճոն կերպով՝ համահունչ այն բանին, թե ինչպես է առողջանալու եվրոպական ռազմական արդյունաբերական բազան։ Դուք կտեսնեք, թե ինչպես դա նախ կսկսվի դանդաղ կերպով, իսկ հետո արդեն կկարողանան վերազինվել ավելի արագ տեմպերով՝ ըստ ռազմական արդյունաբերության ոլորտում կատարվող ներդրումների ավելացման։ Կարծում եմ, որ այս տասնամյակի վերջին նրանք ահռելի մեծ առաջընթաց կունենան»,- ԱՄՆ Կոնգրեսի Սենատի Ռազմական հարցերով կոմիտեում ներկայացրած իր զեկույցում ասել է Գրինկեւիչը։

Իրանը հակամшրտության սկզբից ի վեր Իսրայելի վրա իրականացրել է ամենաուժեղ հարձակումը

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալի Խամենեիի այրին ողջ է մնացել, իսկ գուցե Ալի Խամենեիին էլ

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն այլևս «չի հետաքրքրվում» Նոբելյան մրցանակով

13/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտի 14-ի աստղագուշակ․ Ձեր ոչ բոլոր հույսերը կիրականանան

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե պшտերազմի հետևանքով Իրանում հաստատվի ԱՄՆ-ի խամաճիկ իշխանություն, ապա «TRIPP» ուղին կարող է կորցնել իր արդիականությունը

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հակամшրտության սկզբից ի վեր Իսրայելի վրա իրականացրել է ամենաուժեղ հարձակումը

13/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալի Խամենեիի այրին ողջ է մնացել, իսկ գուցե Ալի Խամենեիին էլ

13/03/2026 infomitk@gmail.com