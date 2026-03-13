Երբ կավարտվի Եվրոպայի վերազինումը

Եվրոպայի վերազինումը կավարտվի 2035 թվականին։
Այս մասին հայտարարել է Եվրոպայում Հյուսիս-Ատլանտյան դաշինքի Միացյալ ռազմական ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսիուս Գրինկեւիչը։
«Եվրոպայի վերազինման տեմպերը կընթանան հարաճոն կերպով՝ համահունչ այն բանին, թե ինչպես է առողջանալու եվրոպական ռազմական արդյունաբերական բազան։ Դուք կտեսնեք, թե ինչպես դա նախ կսկսվի դանդաղ կերպով, իսկ հետո արդեն կկարողանան վերազինվել ավելի արագ տեմպերով՝ ըստ ռազմական արդյունաբերության ոլորտում կատարվող ներդրումների ավելացման։ Կարծում եմ, որ այս տասնամյակի վերջին նրանք ահռելի մեծ առաջընթաց կունենան»,- ԱՄՆ Կոնգրեսի Սենատի Ռազմական հարցերով կոմիտեում ներկայացրած իր զեկույցում ասել է Գրինկեւիչը։
Իրանը հակամшրտության սկզբից ի վեր Իսրայելի վրա իրականացրել է ամենաուժեղ հարձակումը
Ալի Խամենեիի այրին ողջ է մնացել, իսկ գուցե Ալի Խամենեիին էլ
Թրամփն այլևս «չի հետաքրքրվում» Նոբելյան մրցանակով