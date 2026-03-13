Լեհաստանի նախագահ Նավրոցկին վետո է դրել ԵՄ-ի 44 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի բացման մասին օրենքի վրա

Օրինագիծը թույլ կտար Վարշավային մուտք գործել ԵՄ-ի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություններ» (SAFE) ծրագրի միջոցներին։
Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին վետո է դրել այն օրինագծի վրա, որը երկրին հնարավորություն կտար մուտք գործել ԵՄ-ի գրեթե 44 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի, սրելով քաղաքական բախումը վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կառավարության հետ՝ երկրի պաշտպանական ծախսերը ֆինանսավորելու վերաբերյալ։
Օրինագիծը թույլ կտար Վարշավային մուտք գործել ԵՄ-ի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություններ» (SAFE) ծրագրի միջոցներին, որը 150 միլիարդ եվրոյի նախաձեռնություն է, որն ուղղված է պաշտպանական ծախսերի ավելացմանը և Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերության ամրապնդմանը։
Այս ծրագրի շրջանակներում Լեհաստանը պետք է ստանար մոտ 43.7 միլիարդ եվրոյի վարկ, ինչը նրան դարձնում էր ամենամեծ պոտենցիալ շահառուն։
Կառավարությունը աջակցել է ԵՄ վարկերին՝ ռազմական ներդրումները արագացնելու համար
Տուսկի ԵՄ-ի կողմնակից կոալիցիան վճռականորեն աջակցել է օրենսդրությանը՝ պնդելով, որ վարկերը կապահովեն բարենպաստ ֆինանսավորում՝ Լեհաստանի ռազմական արդիականացումը արագացնելու համար՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից հետո անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների աճի ժամանակաշրջանում։
Պաշտոնյաները նշել են, որ ֆինանսավորումը կարող է աջակցել պաշտպանական լայն շրջանակի նախագծերի, այդ թվում՝ երկրի արևելյան սահմանի ամրապնդմանը և ներքին զենքի արտադրության մեջ ներդրումներ կատարելուն։
Սակայն Նավրոցկին, որը համակարծիք է պահպանողական ընդդիմության հետ, պնդում է, որ ԵՄ վարկերին ապավինելը կարող է մեծացնել Լեհաստանի կախվածությունը Բրյուսելից։ Դրա փոխարեն նա առաջարկել է օգտագործել ներքին ռեսուրսները՝ պաշտպանական ներդրումները ֆինանսավորելու համար, այդ թվում՝ երկրի կենտրոնական բանկի պահուստներից ստացված շահույթը։
Տուսկը դատապարտում է Նավրոցկիի հայրենասիրությունը վետոյի պատճառով
Որոշումը արագ քննադատության է արժանացել կառավարության անդամների կողմից։
X-ում գրառման մեջ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը գրել է. «Նախագահը կորցրեց իր հնարավորությունը գործելու որպես հայրենասեր», անդրադառնալով այն բանին, ինչը նա անվանել է ԵՄ-ի կողմից պաշտպանական ներդրումների համար ֆինանսավորում ապահովելու բաց թողնված հնարավորություն։
Նա նաև հայտարարել է ուրբաթ առավոտյան կաբինետի հատուկ նիստի մասին, որի ժամանակ կներկայացնի վարկը հաստատելու այլընտրանքային քայլեր։ Տուսկն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իր կառավարությունը պատրաստում է «B պլան», որը դեռևս թույլ կտա Լեհաստանին մուտք գործել SAFE միջոցներ։
Արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին նույնպես քննադատել է քայլը սոցիալական ցանցերում՝ զգուշացնելով, որ ԵՄ մեխանիզմին մուտք գործելու արգելափակումը կարող է թուլացնել Լեհաստանի՝ իր պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու կարողությունը։
Պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը պաշտպանեց կառավարության առաջարկը՝ պնդելով, որ ԵՄ վարկերը թույլ կտան Լեհաստանին ընդլայնել ռազմական ծախսերը՝ առանց լրացուցիչ ծանրաբեռնելու ազգային բյուջեն։
Բաց մի թողեք
Մարտին Սելմայրը կոչ արեց ԵՄ-ին միավորվել ԱՄՆ-ի դեմ ՄԱԿ-ում աշխատատեղերի մրցավազքում
Եվրոպան տատանվում է, քանի որ ԱՄՆ-ն սկսում է կարևոր հանքանյութերի հողերի զավթումը
Իտալիայում Մելոնին դուրս է գալիս պայքարից՝ բախվելով հանրաքվեում հնարավոր պարտության հետ