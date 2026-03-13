13/03/2026

EU – Armenia

Լեհաստանի նախագահ Նավրոցկին վետո է դրել ԵՄ-ի 44 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի բացման մասին օրենքի վրա

Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին վետո է դրել այն օրինագծի վրա, որը երկրին հնարավորություն կտար մուտք գործել ԵՄ-ի գրեթե 44 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի, սրելով քաղաքական բախումը վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կառավարության հետ՝ երկրի պաշտպանական ծախսերը ֆինանսավորելու վերաբերյալ։

Օրինագիծը թույլ կտար Վարշավային մուտք գործել ԵՄ-ի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություններ» (SAFE) ծրագրի միջոցներին, որը 150 միլիարդ եվրոյի նախաձեռնություն է, որն ուղղված է պաշտպանական ծախսերի ավելացմանը և Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերության ամրապնդմանը։

Այս ծրագրի շրջանակներում Լեհաստանը պետք է ստանար մոտ 43.7 միլիարդ եվրոյի վարկ, ինչը նրան դարձնում էր ամենամեծ պոտենցիալ շահառուն։

Կառավարությունը աջակցել է ԵՄ վարկերին՝ ռազմական ներդրումները արագացնելու համար
Տուսկի ԵՄ-ի կողմնակից կոալիցիան վճռականորեն աջակցել է օրենսդրությանը՝ պնդելով, որ վարկերը կապահովեն բարենպաստ ֆինանսավորում՝ Լեհաստանի ռազմական արդիականացումը արագացնելու համար՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից հետո անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների աճի ժամանակաշրջանում։

Պաշտոնյաները նշել են, որ ֆինանսավորումը կարող է աջակցել պաշտպանական լայն շրջանակի նախագծերի, այդ թվում՝ երկրի արևելյան սահմանի ամրապնդմանը և ներքին զենքի արտադրության մեջ ներդրումներ կատարելուն։

Սակայն Նավրոցկին, որը համակարծիք է պահպանողական ընդդիմության հետ, պնդում է, որ ԵՄ վարկերին ապավինելը կարող է մեծացնել Լեհաստանի կախվածությունը Բրյուսելից։ Դրա փոխարեն նա առաջարկել է օգտագործել ներքին ռեսուրսները՝ պաշտպանական ներդրումները ֆինանսավորելու համար, այդ թվում՝ երկրի կենտրոնական բանկի պահուստներից ստացված շահույթը։

Տուսկը դատապարտում է Նավրոցկիի հայրենասիրությունը վետոյի պատճառով
Որոշումը արագ քննադատության է արժանացել կառավարության անդամների կողմից։

X-ում գրառման մեջ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը գրել է. «Նախագահը կորցրեց իր հնարավորությունը գործելու որպես հայրենասեր», անդրադառնալով այն բանին, ինչը նա անվանել է ԵՄ-ի կողմից պաշտպանական ներդրումների համար ֆինանսավորում ապահովելու բաց թողնված հնարավորություն։

Նա նաև հայտարարել է ուրբաթ առավոտյան կաբինետի հատուկ նիստի մասին, որի ժամանակ կներկայացնի վարկը հաստատելու այլընտրանքային քայլեր։ Տուսկն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իր կառավարությունը պատրաստում է «B պլան», որը դեռևս թույլ կտա Լեհաստանին մուտք գործել SAFE միջոցներ։

Արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին նույնպես քննադատել է քայլը սոցիալական ցանցերում՝ զգուշացնելով, որ ԵՄ մեխանիզմին մուտք գործելու արգելափակումը կարող է թուլացնել Լեհաստանի՝ իր պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու կարողությունը։

Պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը պաշտպանեց կառավարության առաջարկը՝ պնդելով, որ ԵՄ վարկերը թույլ կտան Լեհաստանին ընդլայնել ռազմական ծախսերը՝ առանց լրացուցիչ ծանրաբեռնելու ազգային բյուջեն։

