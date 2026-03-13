ԵՄ-ն խնդրում է Ուկրաինային թույլատրել ստուգումներ՝ վնասված «Դրուժբա» խողովակաշարի վրա հսկողություն իրականացնելու համար

Քանի որ Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկի վերաբերյալ հունգարական վետոն ձգձգվում է, Եվրոպական հանձնաժողովը պաշտոնապես առաջարկել է ստուգում անցկացնել՝ վեճի հիմքում ընկած «Դրուժբա» խողովակաշարի վնասը ստուգելու համար։
Եվրոպական հանձնաժողովը խնդրել է Ուկրաինային թույլատրել տեսուչներին հսկել «Դրուժբա» խողովակաշարի վնասը՝ համապատասխան Հունգարիայի հիմնական պահանջին, քանի որ այն պահպանում է Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի կարևորագույն վարկի վրա վետո, մինչև դրա վերագործարկումը։
Կիևը դեռևս չի պատասխանել հանձնաժողովի հինգշաբթի օրը հրապարակված պաշտոնական հարցմանը։
«Մենք ինտենսիվ քննարկումների և կապի մեջ ենք Ուկրաինայի հետ այս հարցի շուրջ, ինչպես դա եղել է արդեն մի քանի շաբաթ», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակը։
«Մենք առաջարկել ենք առաքելություն՝ Ուկրաինա տանող խողովակաշարը ստուգելու համար»։
Հանձնաժողովի խոսնակը հրաժարվել է լրացուցիչ մանրամասներ տրամադրել։
Բրյուսելը պնդում է, որ առաքելության շրջանակը և նպատակը որոշելուց առաջ նախ պետք է ստանա Կիևի հաստատումը։ Իրավիճակն առաջին հերթին վերաբերում է Հանձնաժողովին, որը երբեք նման ստուգում չի անցկացրել և իրավական նախադեպ չունի Հունգարիայի (որը մեղադրում է Ուկրաինային դիվերսիայի մեջ) և Կիևի (որը մեղադրում է Ռուսաստանին) միջև արտառոց վեճում։
Ստուգմանը կարող են մասնակցել Հանձնաժողովի էներգետիկայի գերատեսչությունների, անդամ պետությունների, Ուկրաինայի և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ։ Անմիջապես պարզ չէր, թե արդյոք Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կհաստատի այն։
Հունգարիան և Սլովակիան երկու շաբաթ շարունակ լոբբինգ են արել այն բանի համար, ինչը նրանք նկարագրում են որպես փաստահավաք առաքելություն՝ խողովակաշարն ուսումնասիրելու համար, որը տարանցիկ կերպով անցնում է Ուկրաինայի տարածքով՝ տեղափոխելով էժան ռուսական նավթ։ Երկու երկրներն էլ պնդում են, որ ունեն հետախուզական տվյալներ, որոնք ապացուցում են, որ խորհրդային դարաշրջանի խողովակաշարը գործում է, և տարանցիկ փոխադրումը արգելափակվում է «քաղաքական պատճառներով»։
Փոխարենը, Կիևը պնդում է, որ այն լրջորեն վնասվել է հունվարի 27-ին ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման ժամանակ և պետք է վերանորոգվի, բայց պատերազմի բարդությունները հետաձգում են փոխհատուցումները։
Չորեքշաբթի օրը Բուդապեշտից չորս հոգանոց պատվիրակություն մտավ Ուկրաինա՝ Դրուժբա այցելելու համար։ Պատվիրակությունը, որը համաձայնեցված չէր Հանձնաժողովի հետ, Կիևը վերաբերվեց որպես «զբոսաշրջիկների» և մերժեց մուտքը տարածք։ Զելենսկին չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ «չգիտեր, թե ինչ են անում հունգարացիները» Ուկրաինայում։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Զելենսկիի հետ խորը անձնական բախումը դարձրել է իր վերընտրության քարոզարշավի կենտրոնական տարր, որտեղ նա հարցումներում երկնիշ թվով զիջում է շատ ավելի երիտասարդ, պահպանողական թեկնածու Պետեր Մագյարին։
«Հունգարիան այն երկիրը չէ, որին կարող ես սպառնալ՝ ենթարկեցնելով, ոչ էլ այն երկիրը, որը զիջում է շանտաժին։ Մեր նավթի մատակարարումները վաղուց ուշացել են, այնպես որ եկեք գործը շարժենք. բացենք «Բարեկամություն» (Դրուզբհա) խողովակաշարը», – ասաց Օրբանը հինգշաբթի օրը՝ դիմելով Զելենսկիին։
Առանձին տեսանյութում Օրբանը պնդեց, որ «ուկրաինացիները» սպառնում են իր ընտանիքին, առանց մանրամասներ հաղորդելու։ Միևնույն ժամանակ, Ուկրաինան մեղադրում է Հունգարիայի իշխանություններին գողության, բռնագրավման և առևանգման փորձի մեջ, այն բանից հետո, երբ Բուդապեշտում հարձակման է ենթարկվել Ուկրաինայի պետական բանկին պատկանող բանկային ավտոշարասյունը, իսկ դրա պարունակությունը, այդ թվում՝ կանխիկ և ոսկի, առգրավվել է։
Ուկրաինայի համար սեղմ ժամկետ
Բրյուսելի կողմից խողովակաշարը վերականգնելու ճնշումից հետո Զելենսկին հայտարարել է, որ հանձնառու է նավթի մատակարարումների «հնարավոր վերաբացման» ամսաթիվ նշանակելուն։
Դեռևս ժամանակացույց չի հաստատվել։
Զելենսկին նախկինում զգուշացրել էր, որ տեղում գտնվող տեխնիկները կարող են զոհվել ռուսական հարվածների պատճառով և կասկածի տակ էր դրել վերանորոգման աշխատանքների հետ կապված ռիսկերը։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքները համարվում են ռազմավարական կետ Ուկրաինայի համար, ինչը ավելի է բարդացնում խողովակաշարի կառուցվածքին մուտքը՝ անվտանգության բարձրացման պատճառով։
Միևնույն ժամանակ, հանձնաժողովը քննարկում է ֆինանսական օգնության հարցը՝ վերանորոգումները արագացնելու համար, չնայած որևէ կոնկրետ գումար չի հայտարարվել։
Գործադիրը գնահատում է, որ Կիևն ունի բավարար արտաքին ֆինանսավորում՝ ապրիլի վերջը իր կանոնավոր ծախսերը պահպանելու համար, որոնք ֆինանսավորվում են G7-ի նախկինում համաձայնեցված վարկային գծից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) կողմից անցյալ տարի հաստատված նոր ծրագրից։
Ապրիլից հետո երկիրը կարիք կունենա դեկտեմբերին 27 առաջնորդների կողմից ստորագրված 90 միլիարդ եվրոյի վարկին։ Այնուամենայնիվ, Օրբանի վետոն, հավանաբար, կշարունակվի մինչև հունգարացիների քվեարկությունը ապրիլի 12-ին՝ տհաճ քարոզարշավի ժամանակ, որտեղ Զելենսկին հաճախ կաշառակեր և փող գողացող է ներկայացվում։
Բարդություններն ավելացնելու համար Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ կարող է շարունակել վետոն մինչև նավթի մատակարարումների վերսկսումը, նույնիսկ եթե իր հունգարացի դաշնակիցը կորցնի իշխանությունը։
Այս շաբաթվա սկզբին Ֆիցոն հանդիպել է Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ հարցը քննարկելու և վերանորոգման օգնություն առաջարկելու համար: Ֆոն դեր Լեյենը նաև կապի մեջ է եղել Զելենսկու հետ՝ փորձելով նուրբ հավասարակշռություն գտնել հակադիր պատմությունների միջև:
