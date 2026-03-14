Եվրախորհրդարանի պատգամավորները իրենց բոնուս են շնորհում «Եվրոպայի օրվա» միջոցառումներին մասնակցելու համար

Օրենսդիրները կարող են ստանալ 359 եվրո մայիսին հանրության անդամների հետ հանդիպելու համար:
Եվրոպական խորհրդարանի օրենսդիրները նախաձեռնել են իրենց 359 եվրոյի մասնակցության բոնուս շնորհել մայիսի 9-ին, շաբաթ օրը, հանրային միջոցառումներին մասնակցելու համար, որը նշվում է որպես «Եվրոպայի օր»։
Օրական մասնակցության նպաստը սովորաբար նախատեսված է այն օրերի համար, երբ պատգամավորները կատարում են խորհրդարանական աշխատանքներ, և միայն աշխատանքային օրերին։
Ֆրանսիացի կենտրոնամետ օրենսդիր Ֆաբիեն Քելլերը, որը զբաղվում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների վարչական և ֆինանսական հարցերով, մարտի 6-ին էլեկտրոնային նամակ է ուղարկել իր գործընկերներին, որը տեսել է Euractiv-ը՝ բացատրելով, որ նրանք մայիսի 9-ին կունենան ստորագրելու մասնակցության գրանցամատյանը՝ 359 եվրո ստանալու համար։
«Ժան Մոնեն գերեզմանում է շուռ գալիս», – ասել է խորհրդարանի մի աղբյուր։ Շատ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, հավանաբար, կօգտվեն կանոնների փոփոխությունից՝ գրանցամատյանը ստորագրելու համար՝ առանց որևէ միջոցառման մասնակցելու, ասել է աղբյուրը։
Եվրախորհրդարանի մի անդամ ասել է, որ համակարգը թերի է։ «Անհավանական հեշտ է պարզապես խաղալ համակարգի հետ և գնալ ու գումար ստանալ՝ ոչինչ չանելով»։
Խորհրդարանի ամենամյա «Եվրոպայի օրը» նշում է 1950 թվականի Շումանի հռչակագրի տարեդարձը, որը հիմք դրեց ԵՄ-ի ստեղծմանը: 2025 թվականին Բրյուսելում խորհրդարանի այցելուները այցելեցին կիսաշրջան և լսեցին նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի ելույթը: ԵՄ այլ հաստատություններ նույնպես նշում են այս առիթը:
Միջոցառումներ կանցկացվեն ԵՄ-ում և խորհրդարանի երեք հիմնական վայրերում: Միջոցառումները կանցկացվեն մայիսի 9-ին Բրյուսելում և Լյուքսեմբուրգում, իսկ Ստրասբուրգում միջոցառումները կանցկացվեն մայիսի 17-ին:
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները անցյալ շաբաթ հանդիպել են փակ դռների ետևում՝ քննարկելու իրենց սովորական աշխատավարձերից բացի ստացվող ֆինանսական նպաստների փոփոխությունները, ինչպիսիք են ճանապարհորդության փոխհատուցումը:
ԲԱՑԱՌԻԿ. Եվրախորհրդարանի պատգամավորները գաղտնի բանակցություններ են վարել իրենց արտոնությունների բարելավման վերաբերյալ
Նոր աշխատանքային խումբը նաև քննարկում է, թե արդյոք պետք է բարձրացնել օրական 359 եվրոյի մասնակցության նպաստը՝ այն համապատասխանեցնելով գնաճին:
Եվրոպական խորհրդարանի խոսնակը նշել է, որ «Եվրոպայի օրը» նպաստի տրամադրումը «ստանդարտ պրակտիկա է»։
«Որպես ընտրված ներկայացուցիչներ, քաղաքացիների հետ հանդիպումները և շփումը պատգամավորների խորհրդարանական պարտականությունների և նրանց մանդատի իրականացման անբաժանելի մասն են կազմում», – հավելել է խոսնակը։
Ֆաբիեն Քելլերի հետ կապվել են մեկնաբանություն ստանալու համար, սակայն նա չի պատասխանել։
«Մաքսատուրքերի հարցում մենք խրված ենք ԱՄՆ ներքին քաղաքականության մեջ», – ասում է Բրյուսելը
Լեհաստանի վարչապետ Տուսկը անտեսում է նախագահի վետոն ԵՄ 43.7 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկի վերաբերյալ
Գյումրիում որտեղ են հյուրընկալվել ադրբեջանցի ամուսիններն ու եղբայրները․ Տեսանյութ