14/03/2026

EU – Armenia

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները իրենց բոնուս են շնորհում «Եվրոպայի օրվա» միջոցառումներին մասնակցելու համար

infomitk@gmail.com 14/03/2026

Օրենսդիրները կարող են ստանալ 359 եվրո մայիսին հանրության անդամների հետ հանդիպելու համար:

Եվրոպական խորհրդարանի օրենսդիրները նախաձեռնել են իրենց 359 եվրոյի մասնակցության բոնուս շնորհել մայիսի 9-ին, շաբաթ օրը, հանրային միջոցառումներին մասնակցելու համար, որը նշվում է որպես «Եվրոպայի օր»։

Օրական մասնակցության նպաստը սովորաբար նախատեսված է այն օրերի համար, երբ պատգամավորները կատարում են խորհրդարանական աշխատանքներ, և միայն աշխատանքային օրերին։

Ֆրանսիացի կենտրոնամետ օրենսդիր Ֆաբիեն Քելլերը, որը զբաղվում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների վարչական և ֆինանսական հարցերով, մարտի 6-ին էլեկտրոնային նամակ է ուղարկել իր գործընկերներին, որը տեսել է Euractiv-ը՝ բացատրելով, որ նրանք մայիսի 9-ին կունենան ստորագրելու մասնակցության գրանցամատյանը՝ 359 եվրո ստանալու համար։

«Ժան Մոնեն գերեզմանում է շուռ գալիս», – ասել է խորհրդարանի մի աղբյուր։ Շատ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, հավանաբար, կօգտվեն կանոնների փոփոխությունից՝ գրանցամատյանը ստորագրելու համար՝ առանց որևէ միջոցառման մասնակցելու, ասել է աղբյուրը։

Եվրախորհրդարանի մի անդամ ասել է, որ համակարգը թերի է։ «Անհավանական հեշտ է պարզապես խաղալ համակարգի հետ և գնալ ու գումար ստանալ՝ ոչինչ չանելով»։

Խորհրդարանի ամենամյա «Եվրոպայի օրը» նշում է 1950 թվականի Շումանի հռչակագրի տարեդարձը, որը հիմք դրեց ԵՄ-ի ստեղծմանը: 2025 թվականին Բրյուսելում խորհրդարանի այցելուները այցելեցին կիսաշրջան և լսեցին նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի ելույթը: ԵՄ այլ հաստատություններ նույնպես նշում են այս առիթը:

Միջոցառումներ կանցկացվեն ԵՄ-ում և խորհրդարանի երեք հիմնական վայրերում: Միջոցառումները կանցկացվեն մայիսի 9-ին Բրյուսելում և Լյուքսեմբուրգում, իսկ Ստրասբուրգում միջոցառումները կանցկացվեն մայիսի 17-ին:

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները անցյալ շաբաթ հանդիպել են փակ դռների ետևում՝ քննարկելու իրենց սովորական աշխատավարձերից բացի ստացվող ֆինանսական նպաստների փոփոխությունները, ինչպիսիք են ճանապարհորդության փոխհատուցումը:

ԲԱՑԱՌԻԿ. Եվրախորհրդարանի պատգամավորները գաղտնի բանակցություններ են վարել իրենց արտոնությունների բարելավման վերաբերյալ

Նոր աշխատանքային խումբը նաև քննարկում է, թե արդյոք պետք է բարձրացնել օրական 359 եվրոյի մասնակցության նպաստը՝ այն համապատասխանեցնելով գնաճին:

Եվրոպական խորհրդարանի խոսնակը նշել է, որ «Եվրոպայի օրը» նպաստի տրամադրումը «ստանդարտ պրակտիկա է»։

«Որպես ընտրված ներկայացուցիչներ, քաղաքացիների հետ հանդիպումները և շփումը պատգամավորների խորհրդարանական պարտականությունների և նրանց մանդատի իրականացման անբաժանելի մասն են կազմում», – հավելել է խոսնակը։

Ֆաբիեն Քելլերի հետ կապվել են մեկնաբանություն ստանալու համար, սակայն նա չի պատասխանել։

«Մաքսատուրքերի հարցում մենք խրված ենք ԱՄՆ ներքին քաղաքականության մեջ», – ասում է Բրյուսելը

Լեհաստանի վարչապետ Տուսկը անտեսում է նախագահի վետոն ԵՄ 43.7 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկի վերաբերյալ

Գյումրիում որտեղ են հյուրընկալվել ադրբեջանցի ամուսիններն ու եղբայրները․ Տեսանյութ

Գերմանիայի կանցլեր Մերցը դեմ է Թրամփին՝ Իրանի պատերազմի հարցում

ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները կոչ են անում Թրամփին չեղարկել Ռուսաստանի նավթային պատժամիջոցների կասեցումը

«Մաքսատուրքերի հարցում մենք խրված ենք ԱՄՆ ներքին քաղաքականության մեջ», – ասում է Բրյուսելը

ԵՄ-ն հակադարձում է ԱՄՆ-ի որոշմանը՝ մեղմացնել ծովում մնացած ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները

