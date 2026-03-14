EU – Armenia

Լեհաստանի վարչապետ Տուսկը անտեսում է նախագահի վետոն ԵՄ 43.7 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկի վերաբերյալ

Լեհաստանում իշխանության համար պայքար է բռնկվել, քանի որ վարչապետ Դոնալդ Տուսկը ուրբաթ օրը պնդել է, որ ինքը կստանա ԵՄ 43.7 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական միջոցներից օգտվելու հնարավորություն՝ անտեսելով նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի վետոն այն մասին, թե ինչպես է նա անվանել Լեհաստանի ինքնիշխանությանը հակասող որոշում։

Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը ուրբաթ օրը խոստացել է ստանալ ԵՄ 43.7 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերից օգտվելու հնարավորություն, չնայած միջոցները թույլատրող օրենսդրության դեմ նախագահի վետոյին։

«Լեհաստանը ցնցված է», – ասել է Տուսկը։ «Մարդիկ մտածում են՝ սա դավաճանություն է, լոբբիստների աշխատանք, թե՞ առողջ բանականության պակաս»։

Նախագահ Կարոլ Նավրոցկին հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ վետո է դնում այն ​​օրինագծի վրա, որը թույլ կտա Լեհաստանին օգտվել ԵՄ «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) նախաձեռնությունից։

«Ես երբեք չէի ստորագրի օրենք, որը հարվածում է մեր ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տնտեսական և ռազմական անվտանգությանը», – ասել է Նավրոցկին։

«Այս պահին ես զգուշացնում եմ, որ մեր երկրի արտաքին պարտքը անօրինական ճանապարհով, հետևի դռնով մեծացնելու ցանկացած փորձ վաղ թե ուշ կպատասխանվի պատասխանատվությամբ՝ թե՛ քաղաքական, թե՛ իրավական»։

Լեհաստանը պետք է լիներ ԵՄ 150 միլիարդ եվրոյի ծրագրի ամենամեծ շահառուն, որը նախատեսված էր Եվրոպայի պաշտպանական պատրաստվածությունը բարձրացնելու համար, քանի որ ԱՄՆ-ն նվազեցնում է իր դերը մայրցամաքի անվտանգության մեջ։

Նավրոցկին պնդում էր, որ վարկը տասնամյակներ շարունակ բեռ կլինի Լեհաստանի համար։ «Քաղաքական գործիչները, ովքեր այժմ ցանկանում են վարկ ստանալ SAFE-ից, պետք է հիշեն՝ այս վարկը մեր երեխաների և թոռների համար երկար տարիներ բեռ կլինի», – ասաց նա։

Նա պնդում էր, որ տոկոսային ծախսերը կարող են հասնել 180 միլիարդ զլոտիի (42.1 միլիարդ եվրո)։ «Հետևաբար, լեհերը ստիպված կլինեն վճարել տրամադրված վարկի արժեքի չափով, և արևմտյան բանկերն ու ֆինանսական հաստատությունները կշահեն դրանից», – ասաց Լեհաստանի նախագահը։

Տուսկն ասաց, որ վետոն չի խանգարի կառավարությանը մուտք գործել պաշտպանական միջոցներ, բայց «դա ավելի դժվար կլինի, երբեմն՝ ավելի դանդաղ, և շատ ավելի մեծ ջանքեր կպահանջվեն այս նախագծում ներգրավված բոլորին համոզելու համար»։

Նա վստահեցրեց, որ ռազմական արդիականացումը կշարունակվի: «Նախագահի վետոն մեզ չի կանգնեցնի, մենք թույլ չենք տա, որ այս հնարավորությունը վատնվի: «Պոլսկա Զբրոյնա» ծրագիրը մեզ կստիպի կառուցել լիակատար ինքնիշխանություն», – ասաց Տուսկը։

Եվրահանձնաժողովի խոսնակը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ ԵՄ-ն վճռական է շարունակել Լեհաստանի հետ ծրագրերի իրականացումը «անհապաղ»: Նա ասաց, որ կանխավճարը կարող է կատարվել արդեն ապրիլին։

Նավրոցկին, ով իրեն ներկայացնում է որպես Տուսկի գլխավոր հակառակորդ, պնդում է, որ Լեհաստանի մասնակցությունը SAFE-ին լեհերին կթողնի պարտքերի մեջ և կմեծացնի երկրի կախվածությունը Գերմանիայից։

Երեքշաբթի օրը նա առաջարկեց այլընտրանքային օրինագիծ, որը ենթադրում է, որ պաշտպանական ներդրումների համար եվրոպական վարկերի փոխարեն կարող են օգտագործվել ազգային ռեսուրսներ: Տուսկը մերժեց այս տարբերակը՝ այն համարելով անիրատեսական: Կառավարությունը մերժեց առաջարկը՝ այն համարելով չհիմնավորված կոնկրետ վերլուծությամբ։

«SAFE-ը նախագիծ է, որը գրվել է ոչ թե Բրյուսելում, այլ Վարշավայում», – ասաց պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։

«Եվրոպական հանձնաժողովն ընդունեց առաջարկը Լեհաստանի խնդրանքով և մեր թելադրանքով, այլ ոչ թե հակառակը», – հավելեց նա։

«Լեհական բանակի շտաբի կողմից արված առաջարկներից ոչ մեկը չի փոխվել: Հենց լեհ գեներալներն են գրել բանակի արդիականացման առաջարկը, որի համար մենք գումար ենք գտել»։

«Հետ քաշվեք դրանից, որովհետև պատմությունը ձեզ չի մոռանա», – ասաց Կոսինյակ-Կամիշը: «Մենք լեհական բանակը կդարձնենք Եվրոպայի ամենաուժեղը մինչև 2030 թվականը»։

Պշեմիսլավ Չարնեկը, PiS-ի՝ 2027 թվականի նոյեմբերին կայանալիք հաջորդ ընտրություններում վարչապետի պաշտոնի թեկնածուն, Սեյմին ասաց, որ «լեհերը չեն վերադարձնի սա, քանի որ դա անօրինական վարկ է»։ Նա պնդեց, որ Լեհաստանը պետք է ստորագրի միջազգային համաձայնագիր, որը հաստատվել է և՛ Սեյմի, և՛ նախագահի կողմից՝ այս չափի վարկ վերցնելու համար։

Տուսկի կառավարության «Բ պլանը» վետոյից հետո «Զինված Լեհաստան» ծրագիրը ստեղծելու մասին բանաձև է, որը թույլ կտա օգտագործել պաշտպանության ֆինանսավորման առկա մեխանիզմները, ինչպիսին է Զինված ուժերի աջակցության հիմնադրամը։

Վեճը տեղափոխվեց Սեյմ, որտեղ քննարկման ընթացքում պատգամավորների միջև բուռն վեճ բռնկվեց։

Լեհաստանի հաջորդական կառավարությունները 2022 թվականի սկզբին հարևան Ուկրաինա Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժումից ի վեր մեծացրել են պաշտպանության ծախսերը։

Սակայն, մինչ Տուսկի լիբերալ կառավարությունը ձգտում է համակարգել իր գործողությունները ԵՄ-ի հետ, Նավրոցկին ավելի սկեպտիկորեն է վերաբերվել 27 անդամներից բաղկացած դաշինքին և պահպանել է ավելի բարեկամական հարաբերություններ Վաշինգտոնի հետ, որը նաև բացահայտ քննադատել է SAFE-ը։

Լեհաստանն արդեն իսկ ունի ՆԱՏՕ-ի երկրների շարքում պաշտպանության ծախսերի ամենաբարձր մակարդակներից մեկը՝ գերազանցելով ՀՆԱ-ի 4%-ը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մաքսատուրքերի հարցում մենք խրված ենք ԱՄՆ ներքին քաղաքականության մեջ», – ասում է Բրյուսելը

14/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրախորհրդարանի պատգամավորները իրենց բոնուս են շնորհում «Եվրոպայի օրվա» միջոցառումներին մասնակցելու համար

14/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն մաքսատուրքերի նոր հետաքննությունների շրջանակներում թիրախավորում է նաև ՄԹ-ն, ԵՄ-ն ու Կանադան․ FT

13/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիայի կանցլեր Մերցը դեմ է Թրամփին՝ Իրանի պատերազմի հարցում

14/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները կոչ են անում Թրամփին չեղարկել Ռուսաստանի նավթային պատժամիջոցների կասեցումը

14/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մաքսատուրքերի հարցում մենք խրված ենք ԱՄՆ ներքին քաղաքականության մեջ», – ասում է Բրյուսելը

14/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հակադարձում է ԱՄՆ-ի որոշմանը՝ մեղմացնել ծովում մնացած ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները

14/03/2026 infomitk@gmail.com