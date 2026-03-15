Պայթյունը վնասել է Ամստերդամի հրեական դպրոցը, հրեական համայնքի դեմ ուղղված «վախկոտ ագրեսիայի ակտ»

Պայթյունը վնասել է Ամստերդամի հրեական դպրոցը, վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան, ասում է քաղաքապետը:
Ամստերդամի քաղաքապետ Ֆեմկե Հալսեման դատապարտել է շաբաթ օրը Ամստերդամի դպրոցում տեղի ունեցած պայթյունը՝ այն համարելով հրեական համայնքի դեմ ուղղված «վախկոտ ագրեսիայի ակտ»։
Շաբաթ գիշերը Ամստերդամի հրեական դպրոցում տեղի ունեցած պայթյունը վնասել է դրա արտաքին պատը։ Ոստիկանությունն ու հրշեջները արագ ժամանել են դեպքի վայր, և վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն եղել։
Ամստերդամի քաղաքապետ Ֆեմկե Հալսեման միջադեպը անվանել է «վախկոտ ագրեսիայի ակտ հրեական համայնքի դեմ»։
«Ես հասկանում եմ Ամստերդամի հրեական համայնքի վախն ու զայրույթը», – ասել է Հալսեման՝ հավելելով, որ «նրանք ավելի ու ավելի հաճախ են բախվում հակասեմիտիզմի, և դա անընդունելի է»։
Նիդեռլանդների վարչապետ Ռոբ Յեթենը հարձակումը անվանել է «սարսափելի» և ասել, որ «Նիդեռլանդներում հակասեմիտիզմի տեղ չպետք է լինի»։
Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ ունի տեսախցիկների տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե ինչպես է անձը տեղադրում պայթուցիկ սարքը, հավելելով, որ սկսվել է հետաքննություն։ Նրանք փնտրում են երկու կասկածյալների, որոնք, կարծես, դպրոց են ժամանել մոպեդով, նախքան նրանցից մեկը տեղադրել է պայթուցիկը, հավելել են նրանք։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես արձագանքել է X-ին՝ ասելով. «Նիդեռլանդներում հակասեմականության համաճարակ է մոլեգնում»։
«Որտե՞ղ է լինելու հաջորդ հարձակումը։ Նիդեռլանդների կառավարությունը պետք է շատ ավելին անի հակասեմականության դեմ պայքարելու համար», – գրել է նախարարությունը։
Դեպքը հաջորդել է հրեական հաստատությունների վրա այլ հարձակումներին
Նիդեռլանդների սինագոգներում և հրեական հաստատություններում անվտանգությունն արդեն ուժեղացվել էր ուրբաթ օրը Ռոտերդամի կենտրոնում գտնվող սինագոգում գիշերը տեղի ունեցած հրկիզումից հետո։
Հակաահաբեկչության և անվտանգության հարցերով Նիդեռլանդների ազգային համակարգողը հայտարարել է, որ այս շաբաթ Եվրոպայում տեղի ունեցած այլ հարձակումների լույսի ներքո ոստիկանության հետ համակարգված լրացուցիչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։
Ոստիկանությունը ուրբաթ օրը ձերբակալել է չորս երիտասարդի՝ Ռոտերդամի սինագոգի մոտ պայթյուն կազմակերպելու կասկածանքով, որը կարճատև հրդեհի և շենքի վնասման պատճառ դարձավ։
Պայթյունից հետո ոստիկանությունը նախազգուշական միջոցներով հսկել է այլ սինագոգներ և կանգնեցրել մեքենա մեկ այլ շենքի մոտ, որը վարում էր կասկածյալներից մեկի նկարագրությանը համապատասխանող մեկը։
«Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք կասկածյալները պլանավորել էին պայթուցիկ սարք պայթեցնել, թե՞ հրկիզել նաև մեկ այլ սինագոգ», – ասվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ։
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ երկու տղամարդիկ 19 տարեկան էին, մեկը՝ 18, իսկ չորրորդը՝ 17 տարեկան։
Իշխանությունները հայտարարել են, որ սկսում են «լայնածավալ հետաքննություն այս լուրջ միջադեպի վերաբերյալ» և կոչ են արել ականատեսներին ներկայանալ։
Ուրբաթ օրը սոցիալական ցանցերում տարածվել է չհաստատված տեսանյութ, որը ցույց է տալիս պայթյուն թիրախավորված սինագոգին նմանվող շենքի մոտ, որը, ըստ ոստիկանության, ուսումնասիրվում է իրենց հետաքննության շրջանակներում։
Երկուշաբթի օրը Բելգիայի Լիեժ քաղաքում լուսաբացից առաջ պայթյուն է տեղի ունեցել, որը որոշակի վնասներ է պատճառել, բայց վիրավորներ չկան։
Դա խստորեն դատապարտվել է բելգիացի քաղաքական գործիչների և Եվրամիության պաշտոնյաների կողմից։ Բելգիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ վերլուծում են հնարավոր ջիհադիստական տեսանյութը, որը պատասխանատվություն է ստանձնել։
Հինգշաբթի օրը անհայտ անձը իր մեքենան մխրճել է Դետրոյթի (Միչիգան) ծայրամասում գտնվող սինագոգի մեջ՝ հրդեհ բռնկելով։ Անվտանգության աշխատակիցները կրակ են բացել հարձակվողի վրա, ով սպանվել է հարձակման ժամանակ։
