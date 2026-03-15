Խաղաղության բանակցությունները փակուղի են մտել․ ՌԴ հարվածները Կիևում խլել են առնվազն չորս մարդու կյանք

Ռուսաստանի հարվածները Կիևում խլել են առնվազն չորս մարդու կյանք, քանի որ խաղաղության բանակցությունները փակուղի են մտել:
Ուկրաինայի Կիևի մարզի վրա գիշերը Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարձակումը հարվածել է չորս շրջանների՝ վնասելով բնակելի շենքեր, կրթական հաստատություններ, ձեռնարկություններ և կարևորագույն ենթակառուցվածքներ, հայտնել են տարածաշրջանային իշխանությունները: Հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն չորս մարդ, վիրավորվել՝ առնվազն 15-ը:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շաբաթ օրը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի Կիևի մարզի վրա ռուսական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի համատեղ հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն չորս մարդ, ևս 15-ը վիրավորվել են:
Վիրավորներից երեքը գտնվում են ծանր վիճակում, որոնցից երկուսը վիրահատության են ենթարկվում, հայտնել է տարածաշրջանային վարչակազմի ղեկավար Նիկոլայ Կալաշնիկը: Հարձակումը հարվածել է չորս շրջանների՝ վնասելով բնակելի շենքեր, կրթական հաստատություններ, ձեռնարկություններ և կարևորագույն ենթակառուցվածքներ, հայտնել է Կալաշնիկը սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ՝ հավելելով, որ ինքը «տեղեկատվություն ունի 30 վնասված վայրերի մասին»:
Զելենսկին ասել է, որ գիշերը տեղի ունեցած հարվածների հիմնական թիրախը «Կիևի մարզի էներգետիկ ենթակառուցվածքներն» են: Նա ասել է, որ Ռուսաստանը արձակել է 430 անօդաչու թռչող սարք և 68 հրթիռ՝ հավելելով, որ հակաօդային պաշտպանությունը որսացել է դրանցից համապատասխանաբար 402-ը և 68-ը:
Զելենսկին ասաց, որ փրկարարական և մաքրման գործողություններ են ընթանում «Կիևի, Սումիի, Խարկովի, Դնեպրի և Նիկոլաևի մարզերում»։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը շաբաթ օրը հայտարարեց, որ գիշերային հարվածները ուղղված են եղել Ուկրաինայի զինված ուժերին սպասարկող էներգետիկ և արդյունաբերական օբյեկտներին, ինչպես նաև ռազմական օդանավակայաններին։
Հրշեջները մարել են երկաթուղային արհեստանոցներում բռնկված հրդեհը Կիևի մոտ գտնվող Բրովարի քաղաքում, Ուկրաինա, շաբաթ, 2026 թվականի մարտի 14-ին։
Խաղաղության բանակցությունները դադարեցվել են Մերձավոր Արևելքի պատերազմի ֆոնին
Հարվածները տեղի են ունեցել մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն հետաձգեց այս շաբաթ նախատեսված Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության բանակցությունները՝ հղում անելով Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող պատերազմին։
Ռուսաստանն արդեն իսկ շահույթ է ստանում համաշխարհային էներգակիրների գների աճից և կարող է հույս ունենալ, որ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմը Իրանի հետ կշեղի ուշադրությունը Ուկրաինայից և կսպառի Արևմուտքի զինանոցները։
Շաբաթ օրը Զելենսկին կոչ արեց Կիևի արևմտյան գործընկերներին «հարյուր տոկոս ուշադրություն» դարձնել հակաօդային պաշտպանության հրթիռների արտադրությունը խթանելու անհրաժեշտությանը։
«Ռուսաստանը կփորձի շահագործել Մերձավոր Արևելքում պատերազմը՝ Եվրոպայում, Ուկրաինայում ավելի մեծ ավերածություններ առաջացնելու համար», – ասել է նա սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։
«Մենք պետք է լիովին գիտակցենք սպառնալիքի իրական մակարդակը և համապատասխանաբար պատրաստվենք, մասնավորապես՝ Եվրոպայում մենք պետք է զարգացնենք հակաօդային պաշտպանության հրթիռների արտադրությունը՝ հատկապես բալիստիկ սպառնալիքներին հակազդելու ունակ, ինչպես նաև կյանքերը իսկապես պաշտպանելու համար անհրաժեշտ բոլոր մյուս համակարգերի արտադրությունը», – ասել է նա։
Զելենսկին նաև մտահոգություն հայտնեց, որ ռուսական նավթի նկատմամբ ԱՄՆ պատժամիջոցների ժամանակավոր մեղմացումը Մոսկվային նոր եկամուտ կբերի՝ իր պատերազմական ջանքերը ֆինանսավորելու համար։
«Միայն Միացյալ Նահանգների կողմից այս մեղմացումը կարող է Ռուսաստանին ապահովել մոտ 10 միլիարդ դոլարով պատերազմի համար», – ասաց Զելենսկին։ «Սա, անշուշտ, չի նպաստում խաղաղությանը»։
Կիևը նաև սպասում է Սպիտակ տան հաստատմանը Ուկրաինայի կողմից անցյալ տարի առաջարկված անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության խոշոր համաձայնագրի համար, քանի որ երկրները փորձում են արդիականացնել իրենց օդային պաշտպանությունը Իրանի պատերազմից հետո բացահայտված թերություններից հետո։
Շաբաթ գիշերը ուկրաինական անօդաչու սարքերը հարվածել են Ռուսաստանի հարավային Կրասնոդարի երկրամասի նավթավերամշակման գործարանին և նավահանգստին, հայտնել են տեղական ռուս պաշտոնյաները։
Կրասնոդարի իշխանությունները հայտնել են, որ երեք մարդ վիրավորվել է «Պորտ Կավկազ»-ի վրա հարվածի հետևանքով, որը Ղրիմի դիմաց գտնվող նավահանգիստ է, որն օգտագործվում է հեղուկ բնական գազ և հացահատիկ տեղափոխելու համար։ Սոցիալական ցանցերում նրանք հայտնել են, որ վնասվել են սպասարկող նավ և նավահանգստի ենթակառուցվածքներ։ Մեկ մարդ հոսպիտալացվել է, ավելացրել են նրանք ավելի ուշ՝ առանձին գրառման մեջ։
Տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ անօդաչու թռչող սարքերի բեկորները հրդեհ են առաջացրել նաև տարածաշրջանի Աֆիպսկի նավթավերամշակման գործարանում։ Նրանք հավելեցին, որ ոչ ոք չի տուժել, և որ հարվածը վնասել է վերամշակման գործարանը, ենթադրաբար՝ անօդաչու թռչող սարքերի ընկնող բեկորների պատճառով։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ օդային պաշտպանությունը գիշերը «որսացել և ոչնչացրել է» 87 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք մի քանի շրջաններում։
Այս շաբաթվա սկզբին ռուս և ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտարարեցին առաջնագծում առաջընթացի մասին, Ուկրաինան հայտարարեց, որ Մոսկվայի զորքերը հետ է մղել առաջնագծում գտնվող որոշ տեղերում, իսկ Կրեմլը պնդեց, որ Ռուսաստանի ներխուժումը հարևան երկիր առաջընթաց է գրանցում։
Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը հանգեցրեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայում տեղի ունեցած ամենաարյունալի պատերազմին, որը ստիպեց միլիոնավոր մարդկանց տեղահանվել և սպանեց հարյուր հազարավոր զինվորների ու քաղաքացիական անձանց երկու կողմերից էլ։
