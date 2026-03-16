16/03/2026

EU – Armenia

Թրամփն անցավ շանտաժի

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել է, որ ՆԱՏՕ-ն կբախվի «շատ վատ ապագայի», եթե իր դաշնակիցները չօգնեն ԱՄՆ-ին Իրանում, հաղորդում է Financial Times-ը։

Սպիտակ տան տվյալներով՝ Եվրոպան և Չինաստանը զգալիորեն կախված են Պարսից ծոցի նավթից, մինչդեռ ԱՄՆ-ն ավելի քիչ է ենթարկվում այս ռիսկին։

Թրամփը նաև ընդգծել է Հորմուզի նեղուցը պաշտպանելու համար համատեղ գործողությունների անհրաժեշտությունը, որով անցնում է աշխարհի նավթի մեկ հինգերորդը։

«Եթե ​​պատասխան չլինի, կամ եթե պատասխանը բացասական լինի, կարծում եմ, դա շատ վատ կլինի ՆԱՏՕ-ի ապագայի համար», – ասել է ԱՄՆ նախագահը։

Նա կոչ է արել դաշնակիցներին տեղակայել ականազերծող սարքեր և ռազմական խմբեր՝ Իրանի ափի երկայնքով «վատ գործողներին» վերացնելու համար, որոնք սպառնալիք են ներկայացնում անօդաչու թռչող սարքերով և ծովային ականներով։

«Մենք ուժեղ հարվածներ ենք հասցնում նրանց։ Նրանք ուրիշ ելք չունեն, քան նեղուցում մի փոքր խնդիրներ ստեղծելը, բայց այս մարդիկ են շահառուները, և նրանք պետք է օգնեն մեզ վերահսկել իրավիճակը», – հավելել է Թրամփը։

Նախօրեին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանը պատրաստ է հրադադարի համաձայնագիր կնքել, սակայն Միացյալ Նահանգները Թեհրանի պայմանները համարում է «բավարար չափով լավ»։

