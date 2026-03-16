«Երջանիկ եմ առաջին անգամ ելույթ ունենալ Հայաստանում»․ լեգենդար Լանգ Լանգը Երևանում կայանալիք համերգի մասին

Աշխարհահռչակ դաշնակահար Լանգ Լանգն ապրիլի 14-ին առաջին անգամ ելույթ կունենա Երևանում` Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 20-ամյակի գալա համերգին:
Ահա թե ինչպես է դաշնակահարը մեկնաբանում իր սպասվող այցը․ «Ես շատ երջանիկ եմ առաջին անգամ ելույթ ունենալ Հայաստանում: Միշտ հիացել եմ այս երկրի հարուստ երաժշտական ժառանգությամբ, և ինձ համար մեծ նշանակություն ունի Ռախմանինովի Դաշնամուրի թիվ 2 կոնցերտը հայ հանդիսատեսին ներկայացնելը. այս երաժշտությունն այնքան մեծ զգացմունքայնություն ու հոգի ունի։ Ես անհամբերությամբ սպասում եմ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և մաեստրո Սերգեյ Սմբատյանի հետ այն կատարելու հնարավորությանը: Զգում եմ, որ սա հենց այն ստեղծագործությունն է, որը պետք է հնչեր առաջին այցելության ժամանակ»:
Բաց մի՛ թողեք տարվա մշակութային գլխավոր իրադարձությունն ապրիլի 14-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճում, դիրիժոր` Սերգեյ Սմբատյան:
Համերգը կկայանա ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Լանգ Լանգը մշտապես համագործակցում է աշխարհի առաջատար նվագախմբերի և դիրիժորների հետ. նա հանդես է եկել համաշխարհային նշանակության միջոցառումների շրջանակում, այդ թվում՝ այս տարի տեղի ունեցած ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությանը։
2009 թվականին Time ամսագիրը Լանգ Լանգին ընդգրկել է աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ մարդկանց ցանկում։ Նա նաև Lang Lang International Music Foundation-ի հիմնադիրն է, որն ուղղված է երիտասարդ տաղանդների բացահայտմանն ու երաժշտական կրթության զարգացմանը։
Բաց մի թողեք
