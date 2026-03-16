Տեղումները կդադարեն, կլինի հրաշալի գարնանային 3 օր, բայց ընդամենը 3-ը. Սուրենյան

ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել՝ հայտնելով, որ Հայաստանը շարունակում է գտնվել Միջերկրական ծովից եկած ցիկլոնի ազդեցության տակ:

«Ամբերդի հատվածում 2 օրում թափվել է 107մմ տեղում, ինչը կազմում է ամսական նորմայի կրկնապատիկը։

Մարտի 16-ի ցերեկը և 16-ի լույս 17-ի գիշերը հանրապետության ողջ տարածքում տեղումները կշարունակվեն, մարտի 17-ի ցերեկը, 18-19-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Կլինեն հրաշալի տաք և արևոտ գարնանային օրեր, իսկ մարտի 19-ին՝ ուշ երեկոյան, և մարտի 20-ին կրկին Միջերկրական ծովի շրջաններից ցիկլոնի ներթափանցմամբ պայմանավորված՝ տեղումները երկրի ողջ տարածքում կվերսկսվեն։

Մի շարք հատվածներում կրկին առատ ձյան տեղումներ կդիտվեն, մյուսներում՝ անձրև:

Օդի ջերմաստիճանը մարտի 16-18-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-6 աստիճանով»,- ասել է Սուրենյանը:

Միանգամից 4 գառ ծնելու մեջ ո՞րն է ՔՊ-ական իշխանության ներդրումը

16/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամեն ինչ պարզ կդառնա միայն բժշկական հետազոտությունից հետո

16/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում հայտնի մոդելին մահացած են գտել․ ինչ հրապարակումներ է արել նա՝ մահվանից առաջ. Լուսանկար

16/03/2026 infomitk@gmail.com

Ռուբեն Վարդանյանին թույլ չեն տվել դիմել Ադրբեջանի օմբուդսմենին. ընտանիքի հայտարարությունը

16/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոսանքազերծվել են ՀՀ Առաջին նախագահի առանձնատունը եւ գրասենյակը, խափանվել է նաեւ ջրամատակարարումը․ հայտարարություն

16/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի նոր Սահմանադրության նախագծի տեքստն արդեն պատրաստ է, կքննարկվի նաև ՔՊ վարչության նիստում

16/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սթարմերը հրաժարվում է ռազմանավեր ուղարկել Հորմուզի նեղուց. «The Telegraph»

16/03/2026 infomitk@gmail.com