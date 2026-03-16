Իրանի պատերազմի շարունակման հետ մեկտեղ մթերային ապրանքների գների բարձրացում է սպասվում

Վառելիքի և պարարտանյութերի գների աճը կհանգեցնի սննդի գների բարձրացման, եթե Հորմուզի նեղուցը մնա փակ։
Բենզալցակայաններում գների կտրուկ աճը կարող է ի վերջո հասնել սուպերմարկետներ, քանի որ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմը Իրանի հետ շարունակվում է։
Մանրածախ առևտրականները նշում են, որ վճռական են վառելիքի և պարարտանյութերի գների աճը չփոխանցել սպառողներին։ Սակայն, եթե Թեհրանը պահպանի Հորմուզի նեղուցի՝ բրածո վառելիքի և պարարտանյութերի մատակարարման հիմնական խողովակաշարի, ապա ցավը անխուսափելիորեն կտարածվի, զգուշացնում են վերլուծաբանները։
«Սկզբում դա էներգիայի և պարարտանյութերի գների բարձրացումն է, որոնք հետագայում կազդեն տրանսպորտի և սննդի գների վրա և, ի վերջո, կհայտնվեն նաև սուպերմարկետներում», – ասել է ING Germany-ի գլխավոր տնտեսագետ Կարստեն Բժեսկին։
Նավթի և գազի գները շարունակում են աճել՝ չնայած համաշխարհային նավթի պաշարների ռեկորդային արտանետմանը։ Իրավիճակը ստիպել է այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են Իտալիան, Ավստրիան և Սլովակիան, կոչ անել Եվրոպական հանձնաժողովին ձեռնարկել արտակարգ միջոցներ՝ սրվող ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Էներգիայի ծախսերը անմիջականորեն ազդում են պարարտանյութերի գների վրա՝ չհաշված այն փաստը, որ Հորմուզի նեղուցը կարևոր առևտրային ջրային ուղի է թե՛ վառելիքի, թե՛ պարարտանյութերի համար: Այնտեղ է տեղափոխվում աշխարհի նավթի մատակարարման մոտ մեկ հինգերորդը, բնական գազի զգալի ծավալները և պարարտանյութերի համար նախատեսված համաշխարհային հումքի մոտ մեկ երրորդը, այդ թվում՝ ամոնիակը և ազոտը։
Գյուղացիները, որոնք արդեն իսկ բախվում են սահմանափակ շահութաբերության հետ և զայրացած են ԵՄ առևտրային օրակարգից, պատրաստվում են զգալ ցանկացած գնային ցնցումների հետևանքները։
«Երբ արտադրության ծախսերը աճում են, գյուղացիներն առաջինն են կլանում դրանք, և այդ ծախսերը գրեթե երբեք լիովին չեն փոխանցվում սպառողական գներին», – ասվում է իտալական ֆերմերային լոբբի Coldiretti-ի հայտարարության մեջ։
Սպառողները կզգան հարվածը, թե ոչ, կախված է նրանից, թե որքան կտևի հակամարտությունը: Վերջնական գները, որոնք եվրոպացի հաճախորդները կտեսնեն խանութների դարակներում, ձևավորվում են ծախսերի բարդ ցանցով, որը տարածվում է ամբողջ սննդի մատակարարման շղթայի վրա՝ գյուղացիներից մինչև վերամշակման գործարաններ, լոգիստիկա և տրանսպորտ՝ բարձրացնելով ծախսերը յուրաքանչյուր փուլում: Դրանք պայմանավորված են տարբեր գործոններով, ոչ միայն Իրանի պատերազմի ցնցումներով, այլև Ուկրաինայում պատերազմի ազդեցությամբ և ծայրահեղ եղանակային իրադարձություններով, որոնք խաթարում են բերքահավաքը։
Եթե պատերազմը շուտով ավարտվի և Հորմուզի նեղուցը բացվի մարտի վերջին, սպառողներն ու ֆերմերները դեռ կզգան դժվարությունը, բայց ազդեցությունը կարճատև կլինի և «կառավարելի», – հավելեց Բժեսկին։
Մանրածախ առևտրով զբաղվողները առայժմ փորձում են պահպանել իրավիճակը։ Lidl Belgium-ը այս պահին չի պլանավորում բարձրացնել գները, բայց «կշարունակի ճկուն լինել և պատրաստ կլինի արագ գործել ցանկացած պահի անհրաժեշտության դեպքում», – ասաց մթերային ցանցի խոսնակը։
«Այս պահին չի կանխատեսվում, որ Lidl-ը կազդվի մատակարարման խոշոր խցանումներից, ինչը թույլ կտա մեզ շարունակել առաջարկել մեր ցածր գները», – հավելեցին նրանք։
Իսպանիայում նույնպես մանրածախ առևտրով զբաղվողները կառավարությանը հայտնել են, որ «գները ընդհանուր առմամբ, ներառյալ սննդամթերքի գները, չեն ազդվել», – ուրբաթ օրը RTVE հեռարձակողին տված հարցազրույցում ասել է ֆինանսների նախարար Կառլոս Կուերպոն։ Այնուամենայնիվ, Մադրիդը պատրաստում է օգնության փաթեթ՝ Իրանի պատերազմի ազդեցությունը վառելիքի գներից ամենաշատը տուժած ոլորտների, այդ թվում՝ գյուղատնտեսության ոլորտի վրա մեղմելու համար, հավելեց Կուերպոն։
Գների կտրուկ աճը, գոնե ժամանակավորապես, կանխող մեկ այլ գործոն. գարնանային պարարտանյութերի կիրառման շրջանի սկսվելուն պես, ֆերմերների մեծ մասն արդեն պաշարներ է հավաքել այս սեզոնի համար անհրաժեշտ պարագաների համար։ Այնուամենայնիվ, Եվրոպայի գյուղատնտեսական լոբբիները, այդ թվում՝ Իռլանդիայում և Իտալիայում, տագնապ են հնչեցրել՝ կոչ անելով կառավարություններին գործել։ Coldiretti-ի գյուղատնտեսական լոբբին կոչ է անում «անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել գյուղատնտեսական բիզնեսներին և ընտանիքներին պաշտպանելու համար»։
Եթե պատերազմը ձգձգվի, «ինչպես սկզբում տեղի ունեցավ COVID-ի, ապա Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի հետևանքով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամի դեպքում, սննդամթերքի գները նույնպես դատապարտված կլինեն բարձրանալու», – ասել է Coldiretti-ի խոսնակը։
Բժեսկին ասել է, որ Եվրոպան դիտարկում է 2022 թվականի նման սցենար, թեև դեռևս այդքան լուրջ չէ։
«Մենք պարտավոր չենք լիովին «հեռանալ» էներգիայի մեկ կարևոր մատակարարից», – ասել է նա՝ նկատի ունենալով Ռուսաստանը։ «Բայց միևնույն է, մեխանիզմները շատ նման կլինեն»։
