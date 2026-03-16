ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է սահմանել 19 իրանցի պաշտոնյաների և կազմակերպությունների նկատմամբ՝ մարդու իրավունքների խախտումների համար

ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կաջա Կալլասը արխիվային լուսանկարում։ [Լուսանկարը՝ Դուրսուն Այդեմիրի/Anadolu via Getty Images]
Բրյուսել (Euractiv.com) – Եվրոպական Միության (ԵՄ) արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Կաջա Կալլասը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ դաշինքը հաստատել է նոր պատժամիջոցներ 19 իրանցի պաշտոնյաների և կազմակերպությունների նկատմամբ՝ Թեհրանի կողմից ռեժիմի դեմ վերջերս տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ցույցերի արյունալի ճնշման ընթացքում «մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների» համար։
Դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն՝ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մուխտա Խամենեին այդ միջոցառումներից տուժածների թվում չէ։
«Քանի դեռ Իրանում պատերազմը շարունակվում է, ԵՄ-ն կպաշտպանի իր շահերը և կհետապնդի ներքին բռնաճնշումների համար պատասխանատուներին», – հայտարարեց Կալլասը՝ հայտարարելով ԵՄ անդամ պետությունների կողմից համաձայնեցված պատժամիջոցների մասին։
ԵՄ-ն կքննարկի «անհետաձգելի» էներգետիկ ծրագիր՝ փորձելով մեղմել Իրանում պատերազմից առաջացած գների պարույրը։
«Սա նաև Թեհրանին ուղերձ է հղում, որ Իրանի ապագան չի կարող կառուցվել բռնաճնշումների վրա», – հավելեց նա։ Անցյալ տարվա հունվարին իրանական ռեժիմի դեմ զանգվածային բողոքի ցույցերը դաժանորեն ճնշվեցին ռեժիմի կողմից։
Մուխտա Խամենեին նշանակվել է Իրանի գերագույն առաջնորդ՝ իր հոր՝ Ալի Խամենեիի սպանությունից հետո, որը տեղի է ունեցել փետրվարի 28-ին ԱՄՆ-Իսրայելական ավիահարվածի ժամանակ՝ համատեղ հարձակման մեկնարկից կարճ ժամանակ անց։
2011 թվականից ուժի մեջ մտած Իրանում մարդու իրավունքների խախտումների համար Եվրոպական Միության կողմից սահմանված նպատակային պատժամիջոցները ներառում են տուժած անձանց համար ճանապարհորդության արգելքներ և ակտիվների սառեցում։
