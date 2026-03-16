«Մեր որդիները չեն մահանա Ուկրաինայի համար». Օրբանը` իր կողմնակիցներին ապրիլյան կարևորագույն ընտրություններից առաջ

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հավաքվել է Բուդապեշտում՝ ապրիլյան ընտրությունները ներկայացնելով որպես խաղաղության և պատերազմի միջև ընտրություն, միաժամանակ քննադատելով Ուկրաինայի Զելենսկիին և ԵՄ-ին՝ «Դրուժբա» խողովակաշարի վեճի պատճառով։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է, որ Հունգարիայի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները խաղաղության և պատերազմի միջև ընտրություն են՝ իր կառավարությունը ներկայացնելով որպես կայունության երաշխավոր։
Օրբանը այս խոսքերն ասել է Բուդապեշտի կենտրոնում Հունգարիայի ազգային օրվա առթիվ կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ, որը նշում է երկրի 1848 թվականի հեղափոխությունը Հաբսբուրգների կառավարման դեմ։
Հունգարիան ընտրությունների է գնում ապրիլի 12-ին, որը լայնորեն համարվում է Օրբանի իշխանությանը ամենալուրջ մարտահրավերը 2010 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։
Ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցության առաջնորդ Պետեր Մագյարը հասարակական կարծիքի հարցումներում ներկայումս առաջ է Օրբանի «Ֆիդեսից»։
Օրբանն ասել է, որ Բրյուսելն ու Կիևը ձգտում են իրեն պաշտոնանկ անել
Օրբանը նաև մեղադրել է Ուկրաինային ընտրարշավին միջամտելու մեջ՝ պնդելով, որ Կիևը կողմ է կանգնում ընդդիմությանը և Եվրամիությանը՝ իրեն պաշտոնանկ անելու նպատակով։
Բուդապեշտն ու Կիևը սուր վեճի մեջ են «Դրուժբա» խողովակաշարի փակման շուրջ, որը ռուսական նավթը զեղչված գնով տեղափոխում է Հունգարիա Ուկրաինայի միջով։ Բուդապեշտը արգելափակել է ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 50 միլիարդ եվրոյի վարկային փաթեթը մինչև խողովակաշարի վերականգնումը։
Վեճը նաև անձնական բնույթ է ստացել՝ Օրբանի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև սուր փոխադարձություններով։
«Տեսնո՞ւմ եք սա, ուկրաինացիներ։ Տեսնո՞ւմ եք սա, Զելենսկի։ Սա հազարամյա հունգարական պետությունն է։ Եվ դուք կարծում եք, որ կարող եք մեզ վախեցնել նավթային շրջափակմամբ, շանտաժով և մեր առաջնորդների դեմ սպառնալիքներով։ Խելացի եղեք և դադարեցրեք սա», – ասել է Օրբանը։
Քարոզարշավը ստվերվեց Ուկրաինայի հետ դիվանագիտական վեճով
Անցյալ շաբաթ Զելենսկին հայտարարեց, որ թույլ կտա իր զորքերին զանգահարել այն եվրոպացի առաջնորդին, որը խոչընդոտում էր ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը, հայտարարություն, որը Հունգարիայի կառավարությունը դատապարտեց որպես Օրբանի համար ուղղակի սպառնալիք։
«Մի՞թե արևելյան ճակատում բավարար խնդիրներ չունեք։ Ինչո՞ւ եք մեզ վրա հարձակվել։ Մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք։ Տվեք մեզ մեր նավթը, իսկ հետո ձեր ֆուրգոնները տարեք Բրյուսել՝ արևմտյանների փողերի համար», – ասաց Օրբանը՝ ակնհայտորեն նկատի ունենալով երկու շաբաթ առաջ Բուդապեշտի մոտ երկու ուկրաինական կանխիկ փոխադրամիջոցների առգրավումը։
Հունգարիան խուզարկել է Ուկրաինայի Օշադբանկից երկու ուկրաինական մեքենա և առգրավել 40 միլիոն դոլար, 35 միլիոն եվրո և 9 կգ ոսկի՝ փողերի լվացման հետաքննության շրջանակներում։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ տեղափոխումը օրինական է եղել և մեղադրել է Հունգարիային պետական ահաբեկչության մեջ։ Միջադեպը դիվանագիտական վեճ է առաջացրել երկու երկրների միջև։
Օրբանը ընտրությունները ներկայացնում է որպես խաղաղության և պատերազմի միջև ընտրություն
Քվեարկությունը ներկայացնելով որպես գոյաբանական, Օրբանը առաջիկա ընտրությունները ներկայացրեց որպես խաղաղության և պատերազմի միջև լուրջ ընտրություն։ Նա հաճախ Եվրոպական Միությունը ներկայացնում է որպես պատերազմամետ դաշինք, որը սրում է Ուկրաինայում հակամարտությունը՝ ֆինանսական աջակցության և ցամաքային զորքեր տեղակայելու մասին խոսակցությունների միջոցով։
«Ժամանակն է, որ Կիևն ու Բրյուսելը հասկանան, որ մեր որդիները չեն մահանա Ուկրաինայի համար, նրանք կապրեն Հունգարիայի համար», – ասաց Օրբանը։
«Մենք պետք է ընտրենք, թե ով պետք է ձևավորի կառավարություն՝ ես, թե՞ Զելենսկին։ Ես առաջարկում եմ ինձ՝ պատշաճ համեստությամբ», – ավելացրեց նա։
Օրբանը նաև պնդեց, որ և՛ Ուկրաինան, և՛ ԵՄ-ն անձնական շահագրգռվածություն ունեն Հունգարիայում կառավարության փոփոխության մեջ, և կոչ արեց իր «Ֆիդես» կուսակցությանը գերազանցել չորս տարի առաջվա արդյունքը՝ սահմանելով առնվազն երեք միլիոն ձայնի նպատակ։
