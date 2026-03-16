«Օրբանը դավաճանեց հունգարական ազատությանը». Մադյարը մեղադրում է վարչապետին ռուս գործակալներին հրավիրելու մեջ՝ քվեարկությունը կեղծելու համար

Ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մադյարը Բուդապեշտում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Վիկտոր Օրբանին դավաճան է անվանել՝ մեղադրելով նրան ապրիլի 6-ի Հունգարիայի ընտրություններին միջամտելու համար ռուս գործակալներին ներգրավելու մեջ, քանի որ հարցումները ցույց են տալիս, որ «Տիշան» առաջ է «Ֆիդեսից»։
Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մադյարը վարչապետ Վիկտոր Օրբանին դավաճան է անվանել և մեղադրել նրան երկրի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին միջամտելու համար ռուս գործակալներին ներգրավելու մեջ։
Մադյարը այս ելույթն ունեցել է Բուդապեշտի կենտրոնում կայացած հանրահավաքում՝ նվիրված Հունգարիայի ազգային օրվան, որը նվիրված է Հաբսբուրգների կառավարման դեմ 1848 թվականի ապստամբությանը, որը, ի վերջո, ճնշվեց Ռուսական կայսրության կողմից։
Հունգարիան ընտրությունների է գնում ապրիլի 12-ին։ Մադյարի «Տիշա» կուսակցությունը առաջատար է Օրբանի «Ֆիդեսից» հասարակական կարծիքի հարցումների մեծ մասում։ Ֆիդեշը Հունգարիան կառավարում է բացարձակ խորհրդարանական մեծամասնությամբ 2010 թվականից ի վեր։
«Օրբանը մեր երկիր է հրավիրել ամենահմուտ ռուս գործակալներին՝ միջամտելու ընտրություններին և կրկին խլելու մեզ մեր ամենասուրբ սեփականությունից՝ հունգարական ազատությունից, որի համար մեր նախնիները զոհաբերել են իրենց կյանքը», – ասել է Մադյարը։
Նա նկատի ուներ մամուլի այն հաղորդագրությունները, որոնցում նշվում էր, որ Ռուսաստանը Բուդապեշտի իր դեսպանատնից գործակալների մի խումբ է ուղարկել՝ Օրբանի օգտին ընտրարշավի վրա ազդելու համար։ Ռուսաստանը հերքել է մեղադրանքները։
«Սուտ, խաբեություն և հետապնդում՝ ահա թե ինչ են նրանք պատրաստել մեզ համար։ Վիկտոր Օրբանը դավաճանեց հունգարական ազատությունը երեսուն արծաթի դիմաց՝ իր և իր դինաստիայի համար։ Ամոթ, ամոթ, ամոթ», – ասել է Մադյարը։
Մադյարը նաև ուղղակիորեն թիրախավորել է Օրբանի քարոզարշավի պատմությունը, որտեղ վարչապետն իրեն ներկայացնում է որպես խաղաղության և կայունության երաշխավոր, մինչդեռ ընդդիմությունը ներկայացնում է որպես Հունգարիան պատերազմի մեջ ներքաշելու պատրաստակամ։
«Պատերազմ հրահրել, պատերազմով սպառնալ, պատերազմ հրահրել՝ սա նրա վերջին զենքն է հունգարացիների դեմ, որը գործի է դրվել իշխանությունը պահպանելու համար», – ասել է Մադյարը։ Նրա «Տիսա» կուսակցությունը, հավելեց նա, վճռականորեն դեմ է ռազմական միջամտության ցանկացած ձևի։
«Մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք պատերազմ չենք ուզում», – ասաց նա։
Ընդդիմությունը կենտրոնանում է կյանքի արժեքի վրա
Մագյարը նաև իր ելույթի զգալի մասը նվիրեց տնտեսական հարցերին՝ խոստանալով բարելավել կենսամակարդակը և լուծել հունգարական տնային տնտեսությունների առջև ծառացած կենսամակարդակի հետ կապված ճնշումները։
«Վիկտոր Օրբանը դավաճան է, որը դավաճանել է մեր ընդհանուր ապագային։ Նա երկիր չի կառուցել, այլ իր սեփական տիրապետությունը։ Նա հայրենիքը չի բարձրացրել, այլ այն դարձրել է ԵՄ ամենաաղքատ և ամենակոռումպացված երկիրը», – ասաց Մագյարը։
Նա հավելեց, որ իր ապագա կառավարությունը նպատակ ունի վերադարձնել Հունգարիայի համար նախատեսված ԵՄ ֆինանսավորումը, որը ներկայումս սառեցված է կոռուպցիայի և օրենքի գերակայության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։
Մագյարը նաև խոստացավ առաջնահերթություն տալ հանրային ծառայությունների վերականգնմանը, եթե իր կուսակցությունը հաղթի ընտրություններում։
«Քաղաքացիներն իրավունք ունեն օգտվելու լավագույն հասանելի հանրային առողջապահության ծառայություններից, որտեղ էլ որ ապրեն։ Նրանք իրավունք ունեն վաղաժամ չմահանալ կանխարգելելի հիվանդություններից և տարիներ չսպասել պլանային հետազոտությանը», – ասաց Մագյարը։
Ընդդիմության առաջնորդը նաև խոստացավ վարչապետի պաշտոնում երկու ժամկետով սահմանափակում մտցնել, եթե Տիսզան իշխանության գա։
