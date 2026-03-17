Բրյուսելը պետք է անտեսի ԱՄՆ-ին թվային ծառայությունների հարկի հարցում, ասում է ԵՄ բարձրաստիճան օրենսդիրը:
Պասկուալե Տրիդիկոն ասում է, որ Եվրոպան պետք է դադարեցնի անել «ամեն ինչ, ինչ ամերիկացիներն են ուզում»
ԵՄ-ն պետք է դաշինքային հարկ սահմանի թվային ծառայությունների վրա՝ չնայած Թրամփի վարչակազմի և ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաների կողմից ցուցաբերվող կոշտ դիմադրությանը, ասել է Եվրախորհրդարանի ավագ անդամը։
Եվրախորհրդարանի հարկային հարցերով ենթահանձնաժողովի նախագահ Պասկուալե Տրիդիկոն Euractiv-ին ասել է, որ թվային ծառայությունների վրա ԵՄ հարկը անհրաժեշտ է Եվրոպայի հարկային համակարգը «ավելի արդար» դարձնելու համար։ Ամերիկյան ընկերությունները գերիշխում են Եվրոպայի տեխնոլոգիական ոլորտում և վայելում են կորպորատիվ շահույթի աճ՝ չնայած աշխատողների աշխատավարձերի լճացմանը կամ անկմանը։
Իտալացի օրենսդիրը հավելել է, որ Բրյուսելը պետք է առաջ մղի միջոցառումը՝ չնայած Թրամփի սպառնալիքին՝ «էական լրացուցիչ սակագներ» սահմանել այն երկրների վրա, որոնք թվային հարկեր են սահմանում Google-ի, Meta-ի և այլ ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա։
Ֆրանսիան և մի շարք այլ անդամ երկրներ ունեն ազգային թվային ծառայությունների հարկեր, չնայած ԵՄ-ում որևէ հարկ գոյություն չունի։ Հարկումը առանձին անդամ պետությունների, այլ ոչ թե ԵՄ-ի իրավասությունն է։
«Մենք ընդունել ենք… Թրամփի իշխանության գալուց ի վեր, այն ամենը, ինչ ամերիկացիներն ուզում են», – ասաց Տրիդիկոն՝ մատնանշելով Բրյուսելի խիստ ասիմետրիկ առևտրային համաձայնագիրը Վաշինգտոնի հետ և ԱՄՆ-ի ազատումը 15% գլոբալ նվազագույն կորպորատիվ հարկից, որը վերջերս ավարտվել է Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) կողմից, որը հիմնականում հարուստ երկրների խումբ է։ «Սա հակասում է մեր եվրոպական շահերին»։
Տրիդիկոյի մեկնաբանությունները հնչում են ավելի լայն տրանսատլանտյան հարաբերություններում խորը ճգնաժամի ժամանակաշրջանում, քանի որ Թրամփի առևտրային օրակարգը, Գրենլանդիա ներխուժելու սպառնալիքները և ԵՄ քաղաքականության վրա ազդելու կրկնվող ջանքերը վտանգում են խզել այն կապերը, որոնք հիմք են հանդիսացել համաշխարհային կարգի համար Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։
Նրա մեկնաբանությունները հնչում են նաև ԵՄ-ի կարևորագույն տեխնոլոգիական կանոնների, մասնավորապես՝ առցանց բովանդակությունը կարգավորող թվային ծառայությունների մասին օրենքի և խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների շուկայական գերիշխանությունը սահմանափակող թվային շուկաների մասին օրենքի նկատմամբ ԱՄՆ-ի կոշտ դիմադրության ֆոնին։ Թրամփը պնդում է, որ երկու օրենքներն էլ անարդարացիորեն թիրախավորում են ամերիկյան ընկերություններին՝ տուգանքներով և ծանր համապատասխանության պահանջներով։
Սակայն Տրիդիկոն, տնտեսագետ և «Հինգ աստղերի շարժման» պատվիրակության ղեկավարը, որը խորհրդարանում մասնակցում է ձախերի խմբին, կտրականապես հակադարձեց Թրամփի այն պնդմանը, որ թվային ծառայությունների հարկը անարդարացիորեն կուղղորդի ամերիկյան ընկերություններին: Նա պնդում է, որ տուրքերը հավասարապես կկիրառվեն չինական և եվրոպական ընկերությունների նկատմամբ։
Նա նաև ենթադրեց, որ Թրամփի մեղադրանքը իրոնիկ է, հաշվի առնելով, որ ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի շրջանակներում եվրոպական արտահանման վրա սահմանված 15% ամերիկյան ընդհանուր տուրքը «իրականում խտրականություն է»։
«Մենք չենք ասում, որ հարկելու ենք ամերիկյան կորպորացիաներին», – ասաց Տրիդիկոն, որը երեքշաբթի օրը Բրյուսելում ելույթ կունենա հարկման վերաբերյալ խորհրդարանի և հանձնաժողովի կողմից համատեղ կազմակերպված միջոցառման ժամանակ: «Մենք ասում ենք, որ հարկելու ենք թվային ծառայությունները»։
Տրիդիկոն նաև պնդեց, որ ԵՄ թվային ծառայությունների հարկը կօգնի լուծել Եվրոպայի արդյունաբերական և ծառայությունների ոլորտների միջև հարկման «անհամաչափության» խնդիրը, որի պատճառով առաջինը «գերհարկվել» է երկրորդի համեմատ։
Սա, նրա խոսքով, պայմանավորված է նրանով, որ «սահմանային արժեքը» կամ մեկ լրացուցիչ միավորի արտադրության գինը «անսահման» ավելի մեծ է արտադրության մեջ, քան թվային ծառայությունների դեպքում։
«Թվային ծառայությունների ոլորտը գործարանի կարիք չունի Բրյուսելում… կամ որևէ այլ վայրում», – ասաց նա։ Սակայն թվային ընկերությունները «օգտատերերի կարիք ունեն, [նրանք] մեզ կարիք ունեն… որոնք [նրանք ստանում են] անվճար», – հավելեց նա։
Տրիդիկոն նաև պնդեց, որ համաշխարհային տնտեսության թվայնացումը մշուշել է կապիտալից և աշխատանքից ստացված եկամտի միջև եղած տարբերությունը, ինչի պատճառով, նրա խոսքով, պետք է ներդրվի նաև ԵՄ-ում հարստության հարկ, որը նման է ֆրանսիացի տնտեսագետ Գաբրիել Զուկմանի առաջարկածին։
Այսպես կոչված Զուկմանի հարկը տարեկան 2% հարկ կսահմանի այն տնային տնտեսությունների համար, որոնց հարստությունը գերազանցում է 100 միլիոն եվրոն։
«Ինչպես կարծում եք, որքա՞ն են [ամերիկյան տեխնոլոգիական մագնատ] Էլոն Մասկի նման մարդկանց եկամուտները։ Նրանք եկամուտ են ստանում։ Նրանք կապիտալ են վաստակում։ Ի՞նչ եք կարծում», – ասաց Տրիդիկոն։ «Իրականում մենք չգիտենք, որովհետև դա խառնուրդ է»։
Բաց մի թողեք
