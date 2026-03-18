ԵՄ-ն և Ավստրալիան պատրաստվում են ավարտել առևտրային բանակցությունները հաջորդ շաբաթվա սկզբին

Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, ինչպես սպասվում է, կմեկնի Ավստրալիա՝ համաձայնագրի ձեռքսեղմման համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական Միությունը և Ավստրալիան, ինչպես սպասվում է, կավարտեն երկար սպասված առևտրային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները հաջորդ շաբաթվա սկզբին, իսկ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ կայցելի մարտի 23-25-ը։
Հանձնաժողովի հայտարարության համաձայն՝ ֆոն դեր Լեյենը Կանբերայում կհանդիպի Ավստրալիայի վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեի հետ։ Ակնկալվում է, որ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը նույնպես կմիանա ուղևորությանը, չնայած Մերձավոր Արևելքում չվերթների խափանումների պատճառով պլանավորումը կարող է փոխվել։
Ալբանեզեն հաստատել է այցը՝ հայտարարության մեջ նշելով, որ մարտի 24-ին կհանդիպի ֆոն դեր Լեյենի և Շեֆչովիչի հետ։
Բրյուսելը և Կանբերան վերսկսել են առևտրային բանակցությունները Դոնալդ Թրամփի անցյալ տարի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո։ Դրանք ձախողվել էին 2023 թվականի վերջին տավարի և գառան մսի քվոտաների շուրջ տարաձայնությունների պատճառով առաջացած լարվածության պատճառով։ Այս առաջընթացը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն ձգտում է մոտենալ Խաղաղ օվկիանոսի վրա կենտրոնացած CPTPP առևտրային դաշինքին՝ Ավստրալիայի հետ իր կապերի խորացման միջոցով։
Երկուշաբթի օրը ԵՄ առաջնորդներին ուղղված նամակում ֆոն դեր Լեյենը նշել է, որ ԵՄ-ն և Ավստրալիան գտնվում են իրենց առևտրային համաձայնագրի «եզրափակման վերջին փուլում»։
«Բացի առևտրային խոչընդոտների վերացումից, դա նաև կնպաստի կարևորագույն հումքի՝ լիթիումի, կոբալտի, հազվագյուտ հողային տարրերի և ջրածնի, հասանելիությանը և կամրապնդի Եվրոպայի ներկայությունը աշխարհի ամենադինամիկ տնտեսական տարածաշրջաններից մեկում», – գրել է նա՝ որպես Հանձնաժողովի մրցունակությունը խթանելու ջանքերի ցանկի մաս։
Բանակցողները վերջնական փուլում պայքարել են ավստրալիական տավարի և գառան մսի եվրոպական շուկա մուտք գործելու բացը լրացնելու, ԵՄ առևտրային պաշտպանության, հատուկ սննդամթերքի, կարևորագույն հանքանյութերի և շքեղ մեքենաների վրա Ավստրալիայի հարկի վերաբերյալ։
Կանբերրան և Բրյուսելը նաև ձգտում են կնքել անվտանգության և պաշտպանության գործընկերություն, որն ավարտին է հասցվել։
Սակայն, ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալասը, որը պետք է ստորագրեր պաշտպանության համաձայնագիրը, որը հայտնի է որպես Անվտանգության և պաշտպանության գործընկերություն, չի սպասվում, որ կմասնակցի ուղևորությանը։ Այս տեմպը կհետևեր Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի և վերջերս՝ Հնդկաստանի հետ կնքված նմանատիպ գործընկերություններին։
Անցյալ շաբաթ ԵՄ դիվանագիտական մարմնի՝ Արտաքին գործողությունների ծառայության հետ դիվանագետների տարեկան հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալով՝ Կալլասն ասաց, որ գործարքը կնքվում է, քանի որ նա հայտարարեց, որ «այս շաբաթվա վերջում ես կստորագրեմ տասներորդ [ԿԶԾ]-ն Ավստրալիայի հետ, իսկ հաջորդները՝ Իսլանդիայի և Գանայի հետ՝ առաջիկա օրերին»։
Բաց մի թողեք
