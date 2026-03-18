Ծայրահեղ ձախակողմյան Մելանշոնը թափ է հավաքում Ֆրանսիայի ընտրություններում

«Անհնազանդ Ֆրանսիայի» առաջնորդը ցանկանում է հենվել իր կուսակցության տեղական ընտրություններում ունեցած հաջողության վրա՝ դառնալով ծայրահեղ աջակողմյան Ժորդան Բարդելայի և Մարին Լե Պենի առաջատար նախագահական մրցակիցը: Սա այնպիսի մրցավազք է, որտեղ քչերը նրան հաղթանակ են տանում:
ՓԱՐԻԶ — Ծայրահեղ ձախակողմյան կրակոտ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը այս ամսվա քաղաքային ընտրություններից դուրս է գալիս որպես Ֆրանսիայի գլխավոր քաղաքական խանգարող, կուտակելով թափ, որը, նրա կարծիքով, կդարձնի ծայրահեղ աջակողմյանների դեմ առաջատար մրցակիցը հաջորդ տարվա նախագահական մրցավազքում:
Սակայն Ֆրանսիայի ճգնաժամի մեջ գտնվող կենտրոնամետ ձախերի համար մղձավանջային սցենարն այն է, որ Մելանշոնը կդառնա խիստ պառակտող նախագահի թեկնածու, և հարցումները ցույց են տալիս, որ նա, ի վերջո, կարող է հաղթանակը նվիրել ծայրահեղ աջակողմյան «Ազգային միավորմանը» 2027 թվականին:
74-ամյա նախկին ուսուցիչը տեղական ընտրություններում ցուցաբերեց խիստ ագրեսիվ, բախումնային մոտեցում՝ հրահրելով հակասություններ ծայրահեղ աջակողմյան ակտիվիստի սպանությանը իր անտարբեր արձագանքով, իսկ ավելի ուշ՝ հակասեմական համարվող մեկնաբանություններով:
Սակայն այս կռվարար ռազմավարությունը, որը նրա քննադատները քննադատել են որպես քաղաքականության «բռնացում», կարծես թե արդյունք է տվել, քանի որ նրա «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցությունը կիրակի օրվա առաջին փուլում մեծ հաղթանակ է տարել այնպիսի կարևոր թիրախային ոլորտներում, ինչպիսիք են աշխատավոր դասի և ներգաղթյալ համայնքները։
Մելանշոնը իր արդյունքները որակել է որպես «հիանալի առաջընթաց»։ «Անհնազանդ Ֆրանսիան» հաղթանակ է տարել Փարիզի արվարձանում գտնվող աղքատ, բազմազան Սեն Դենի քաղաքում, և նա, կարծես, լավ դիրքում է հայտնվել Ռուբե քաղաքի հյուսիսարևելյան մասում և Ֆրանսիայի չորրորդ խոշորագույն քաղաքում՝ Թուլուզում քաղաքապետի ընտրություններում հաղթելու համար։
Պառակտիչ առաջնորդ
Մելանշոնի ելույթը, կարծես, լուրջ հետևանքներ կունենա Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտի համար։
Նա անեծք է Ֆրանսիայի կենտրոնամետների համար, և նրա քաղաքական վերելքը միայն ուժեղացնում է այն ընկալումը, որ երկրի ձախակողմյան ճամբարը կլինի անկառավարելի և ներքին թշնամանքներով բաժանված, հենց այն պահին, երբ երկիրը կանգնած է տարիների ընթացքում իր ամենանշանակալի ընտրությունների առջև, որտեղ Մարին Լե Պենը և ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության Ջորդան Բարդելան նախագահի պաշտոնի ներկայիս ֆավորիտներն են։
Առայժմ նաև շատ անհավանական է թվում, որ Մելանշոնի նման հրահրող գործիչը կարող է կանգնեցնել ծայրահեղ աջերին, եթե նա որակավորվի հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ։
Չնայած նա ֆրանսիական քաղաքականությունը նկարագրում է որպես ծայրահեղությունների «մենք ընդդեմ նրանց» պայքար և «Անհնազանդ Ֆրանսիան» համարում է միակ կուսակցությունը, որը կարող է առաջնորդել «միասնական ճակատ» ծայրահեղ աջերի դեմ, հարցումները ցույց են տալիս, որ ֆրանսիական ընտրազանգվածը չափազանց զգուշավոր է նրանից։
Եթե Մելանշոնը հասնի 2027 թվականի երկրորդ փուլ, նոյեմբերին անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ նա կպարտվի Բարդելային։ Odoxa-ի հարցման համաձայն՝ 74 տոկոսը կընտրի «Ազգային միավորման» առաջնորդին Ելիսեյան պալատի համար։
«Բացարձակապես վստահ չէ, որ «Անհնազանդ Ֆրանսիան» կարող է ընդլայնել իր ընտրազանգվածը՝ ներառելով [կենտրոնամետ] Մակրոնին աջակցող ընտրողներին», – ասել է Ipsos-ի հարցման մասնագետ Մաթյո Գալյարը։
«Մելանշոնը հիանալի քաղաքական մեքենա է, որը մոբիլիզացնում է ձախակողմյան ընտրազանգվածին… բայց նա նաև մեքենա է, որը վախեցնում է ավելի չափավոր ընտրողներին», – ասաց նա։
Ձախակողմյան խառնաշփոթ
Բոլորը չէ, որ համաձայն են, որ «Անհնազանդ Ֆրանսիա»-ի կիրակի օրվա արդյունքները այնքան ընդգծված էին, որքան Մելանշոնը ներկայացնում է դրանք։
Կենտրոնամետ ձախակողմյան Սոցիալիստական կուսակցությունը և նրա դաշնակիցները դեռևս ճանապարհին են՝ պահպանելու շատ ավելի շատ քաղաքներ և գյուղեր, այդ թվում՝ Մարսելը և Մոնպելյեն: Եվ ծայրահեղ ձախերի մարտական ուղերձը ամենուրեք հաջող չի եղել։
«Կան քաղաքներ, որտեղ նրանց արդյունքները բավականին հիասթափեցնող են», – ասաց հարցման հեղինակ Գալյարը՝ մատնանշելով Փարիզի և Լիոնի արվարձանները։
Սակայն նույնիսկ եթե ծայրահեղ ձախերի հաղթանակները ավելի ուշադիր դիտարկելիս պակաս տպավորիչ լինեն, դրանք դեռևս ցնցող ալիքներ են առաջացնում ձախերի մնացած մասում։
Սոցիալիստական կուսակցությունը, որը հույս ուներ վերադառնալ Մակրոնի օրոք տասնամյակ կենտրոնամետ աջակողմյան քաղաքականությունից հետո, Մելանշոնի առաջին և ամենաակնհայտ զոհն է։
Չափավոր ձախերը հրապարակայնորեն դատապարտեցին «Անզիջում Ֆրանսիան», երբ Մելանշոնը հրաժարվեց հեռանալ ծայրահեղ աջակողմյան ակտիվիստ Քվենտին Դերենկի մահվան մեջ ներգրավված ծայրահեղ ձախակողմյան խմբից։
Ապա ցնցումը վերածվեց սարսափի անցյալ ամիս, երբ Մելանշոնին մեղադրեցին հակասեմիտիզմի մեջ՝ հրեական անունների արտասանությունը ծաղրելու և դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հրեականությունը մեծարելու համար։
«Նա մեր ժամանակների Ժան-Մարի Լը Պենն է», – ասաց Ռաֆայել Գլյուքսմանը, ձախ կենտրոնամետ հրեա քաղաքական գործիչ, որը թիրախավորվել էր Մելանշոնի կողմից: Գլյուքսմանը նկատի ուներ Մարին Լը Պենի հորը, որը հիմնադրել էր «Ազգային ճակատը» և նվազեցրել Հոլոքոստը։
Կիրակի օրվա արդյունքներից հետո Սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը փորձեց պահպանել դիրքորոշումը «Անհնազանդ Ֆրանսիայի» դեմ՝ խոստանալով, որ «ազգային դաշինք» չի լինի: Սակայն մի քանի ժամ անց սոցիալիստները համաձայնություններ կնքեցին տեղական մակարդակով, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի երրորդ ամենամեծ քաղաքում՝ Լիոնում։
«Մեզ վրա հարձակումներ կգործեն ամբողջ շաբաթ», – զգուշացրեց սոցիալիստ նախկին օրենսդիր Ժան-Քրիստոֆ Կամբադելիսը, որը քննադատեց կուսակցության դիրքորոշման «պարզության բացակայությունը»։
«Այն, ինչ մենք հիմա կհաղթենք, կկորցնենք նախագահական ընտրություններում, քանի որ մենք հավաստի չենք լինի», – ասաց նա։
Բաժանման մեկ այլ նշան է այն, որ սոցիալիստներն ու կանաչները նույնպես վիճում են միմյանց հետ՝ միավորվել «Անհնազանդ Ֆրանսիայի» հետ, թե ոչ։
Երկփուլ ընտրությունների խաղարկում
Մելանշոնի համար նման բաժանումները լավ նորություն են։
Ֆրանսիայի ավանդական կուսակցությունները ջախջախելուց հետո, նախագահ Էմանուել Մակրոնը 2027 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ թողել է մասնատված քաղաքական դաշտ, ինչպես նաև թուլացած կենտրոնամետ կոալիցիա։ Քանի որ Ֆրանսիայի նախագահը չի կարողանում առաջադրվել երրորդ անընդմեջ ժամկետով, մեկնարկային գծում նախագահի թեկնածուների ավելցուկ կա։
Սա կարող է իջեցնել երկրորդ փուլ անցնելու համար անհրաժեշտ ձայների շեմը՝ ծայրահեղ աջերի դեմ։ Մելանշոնի նման թեկնածուները, որոնք ունեն նվիրված և հավատարիմ ընտրողների բազա, կարող են առաջ անցնել ավելի համաձայնեցված թեկնածուներից, որոնք կարող են չեզոքացնել միմյանց։
«Սա է նրա ռազմավարությունը», – ասել է Սոցիալիստական կուսակցության խորհրդականը, որը, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, անանուն է մնացել կուսակցական քաղաքականությունը քննարկելու համար։
«Մենք կարող ենք ընտրություններում խորանալ, բայց «Անխոնարհ Ֆրանսիան» երբեք խորանալ չի անում, նրանք երբեք չեն իջնում 10 տոկոսից ցածր» ազգային ընտրություններում, ասաց խորհրդականը։
«Բայց չկա այնպիսի սցենար, որ նա հաղթի երկրորդ փուլում Բարդելայի դեմ քվեարկության ժամանակ»։
Չափավոր ձախերի համար դժվարությունն ավելի է սրվում այն փաստով, որ Մելանշոնը ձախերի ամենախարիզմատիկ քաղաքական գործիչներից մեկն է։ Նա նույնիսկ արժանացել է Լե Պենի զարմուհու՝ Մարիոն Մարեշալի դժկամ հիացմունքին, որը նրան անվանել է «ամենամշակութային» քաղաքական գործիչը։
Բայց ձախերի մասին ճիշտը որոշ չափով ճիշտ է նաև պահպանողականների և կենտրոնամետ աջերի համար, որոնք ներքաշված են ներքին վեճերի մեջ՝ տեսնելու, թե ով կարող է ստանձնել Մակրոնի թիկնոցը։
«Ի՞նչ քաղաքական առաջարկներ կան սեղանին, և ո՞վ է այնտեղ դրանք մարմնավորելու համար», – հարցրեց Ֆրանսիայի նախագահի մտերիմ դաշնակիցը։
«Ես տեսնում եմ, թե ինչ են առաջարկում ծայրահեղականները, բայց դրանց միջև իրականում պարզ չէ», – ասաց նա։
Դա այն բացն է, որը Մելանշոնը փորձում է շահագործել։
