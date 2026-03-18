Ժամանակի սղության պատճառով Բուլղարիայի գյուղատնտեսության նախարարը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ՝ օգտագործելով Facebook-ը:
Նյու Յորքի նոր քաղաքապետից ոգեշնչված՝ Իվան Խրիստանովը ուղիղ եթերում հեռարձակում է ստուգումներ և անվանում ենթադրյալ սուբսիդիաների խարդախությունները՝ դատախազներից և ԵՄ քննիչներից գործողություններ պահանջելու համար։
Բուլղարիայի գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատարը նշում է, որ ինքը մրցում է ԵՄ գյուղատնտեսական սուբսիդիաների, սննդի անվտանգության ստուգումների և կազմակերպված հանցավորության ցանցերի հետ կապված խորապես արմատացած կոռուպցիայի դեմ։
Իվան Խրիստանովը չունի ո՛չ ժամանակ, ո՛չ էլ ընտրական մանդատ՝ անհարմար մեկնարկային պայմաններ կաշառակերության դեմ պայքարի ձգտող մարդու համար։ Բայց առնվազն մի քանի ամիս նա կպահի իշխանության լծակները և կպնդի, որ գիտի, թե ինչպես օգտագործել դրանք։
«Մենք այստեղ չենք գալիս երազանքով», – ասել է նա։ «Մենք գալիս ենք ծրագրով»։
Այդ ծրագիրը, այո, ներառում է աուդիտների և մեղադրանքների հիմնական իրավապահ գործիքները։ Բայց նա նաև ոգեշնչվում է ԱՄՆ-ում ընդդիմադիր ակտիվիստներից, ինչպիսիք են Ալեքսանդրիա Օկասիո-Կորտեսը և Զոհրան Մամդանին, հանրային ճնշումը մեծացնելու համար։
Վերջին շաբաթների ընթացքում նա ուղիղ հեռարձակմամբ հեռարձակել է տեսչական այցելությունները, Facebook-ում ներկայացրել կոռուպցիայի մասին բողոքները և տեսանյութեր է հրապարակել, որոնցում բացատրվում են ենթադրյալ սուբսիդիաների հետ կապված խարդախությունները։
«Երբեմն լրատվամիջոցների ուշադրությունն ավելի հզոր է, քան օրենքը փոխելը», – ասաց նա։ «Երբ բոլորը դիտում են, իրավիճակը շրջելը շատ ավելի դժվար է դառնում»։
Փետրվարի 18-ին Բուլղարիային ապրիլի 19-ին կայանալիք արտահերթ ընտրություններին ուղղորդող ժամանակավոր կառավարությունում նշանակված նա պնդում էր, որ մանդատը բավականաչափ երկար է՝ նախորդ վարչակազմերի կողմից հետաձգված հետաքննությունները վերաբանալու համար։
«Եթե մենք չկարողանանք փակել բոլոր գործերը, մենք կարող ենք գոնե դրանք դնել այնպիսի իրավիճակում, որտեղ արդյունքը կդառնա անխուսափելի», – ասաց նա։
Խարդախության սահմանին
ԵՄ-ի ամենակոռումպացված երկրների շարքում երկար ժամանակ դասվելով՝ Բուլղարիան բախվել է քաղաքական և գործարար ցանցերի կողմից ազգային և ԵՄ միջոցները խլելու մասին անընդհատ մեղադրանքների։
Հրիստանովն առաջին անգամ վերնագրերում հայտնվեց 2022 թվականին, երբ Կիրիլ Պետկովի բարեփոխիչ կառավարությունում գյուղատնտեսության փոխնախարար լինելով՝ նա զգուշացրեց, որ երկրի Կապիտան Անդրեևոյի անցակետը՝ աշխարհի ամենածանրաբեռնված ցամաքային անցակետերից մեկը, որը կապում է ԵՄ-ն և Թուրքիան, արդյունավետորեն դարձել է «մասնավոր սահման»։ Նա ասաց, որ սննդի անվտանգության ստուգումները այնտեղ իրականացնում էր մասնավոր լաբորատորիա, որը կապված էր քրեական շահերի հետ։
Հրիստանովը հետաքննություններ սկսեց ստուգումների ռեժիմի վերաբերյալ՝ նրան հակադրելով բիզնես շահերի և դրանց պաշտպանության մեջ մեղադրվող օրենսդիրների հետ։ Սակայն Պետկովի կառավարությունը փլուզվեց մի քանի ամիս անց կոալիցիոն ներքին պայքարի պատճառով, ինչը ջանքերը թողեց անավարտ։ Հրիստանովն ասաց, որ վերահսկողությունը բարելավվել է 2022 թվականից ի վեր, բայց անօրինական առևտրի ցանցերը շարունակում են ակտիվ մնալ։
Այս անգամ պայքարը տարածվում է անցակետից շատ ավելի հեռու
Պաշտոնյաները վերանայում են սուբսիդիաների պահանջները, որոնք վերաբերում են այն բանին, ինչը Հրիստանովը նկարագրում է որպես «երբեք գոյություն չունեցող դաշտեր» և «երբեք գոյություն չունեցող կենդանիներ», որոնք հիշեցնում են հարևան Հունաստանում բացահայտված խարդախության դեպքերը, որտեղ գյուղատնտեսական վճարումներ էին պահանջվում միայն թղթի վրա գոյություն ունեցող ֆերմաների համար։
Իշխանությունները նաև վերանայում են Բուլղարիայի «հյուրատների սկանդալը», որի շրջանակներում ԵՄ գյուղական զարգացման հիմնադրամները, ենթադրաբար, ֆինանսավորել են քաղաքական կապեր ունեցող անձանց հետ կապված մասնավոր վիլլաներ։ Սննդի անվտանգության տեսուչներն իրենք են գտնվում ուսումնասիրության տակ, այն բանից հետո, երբ փոքր արտադրողները հայտնել են, որ իրենց վրա ճնշում է գործադրվել պաշտպանության գումար վճարելու համար։
Խաղադրույքի տակ դրված գումարները զգալի են։ 2007 թվականին ԵՄ-ին միանալուց ի վեր Բուլղարիան ստացել է ավելի քան 10 միլիարդ եվրո՝ Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականության շրջանակներում։ Եվս 5.6 միլիարդ եվրո է հատկացվել ներկայիս ֆինանսավորման ցիկլի համար, որը տևում է մինչև 2027 թվականը։
Եվրոպական դատախազությունը, որը հետաքննում է ԵՄ միջոցների հետ կապված խարդախությունները, արդեն իսկ ուսումնասիրում է Բուլղարիայում գյուղատնտեսության հետ կապված ավելի քան 70 գործ՝ երկրում հարյուրավոր ակտիվ հետաքննությունների շրջանակներում։
Հրիստանովն ասել է, որ իր նախարարությունը պատրաստում է ևս տասնյակներ՝ գործը ուղարկելու համար։
«Ժամանակի ընթացքում գործերը հարյուրավոր կլինեն», – ասել է նա։
Իրականության ստուգում
Բոլորը չէ, որ կարծում են, որ ժամանակավոր կառավարությունը, որը կմնա իշխանության միայն մինչև նոր վարչակազմի ձևավորումը, կարող է մեծ առաջընթացի հասնել։
«Նրա ձեռքերը կապված են», – ասել է Դուբլինի համալսարանական քոլեջի Սաթերլենդի իրավաբանական դպրոցի ավագ գիտաշխատող Ռադոսվետա Վասիլևան՝ պնդելով, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար պատասխանատու հիմնական ինստիտուտները մնում են քաղաքականապես գերի և կարճաժամկետ նախարարական գործողությունների հասանելիությունից դուրս։
Մյուսները ասում են, որ կարճաժամկետ մանդատը չի նշանակում, որ ջանքերն անիմաստ են։
Բուլղարիայի «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամ» հիմնադրամի ներկայացուցիչ Լորա Գեորգիևան ասաց, որ Քրիստանիովը դեռ կարող է «լույս սփռել անօրինական գործողությունների վրա», փոխարինել վարկաբեկված պաշտոնյաներին կամ տեղեկատվություն փոխանցել դատախազներին և ԵՄ քննիչներին։ Նա հավելեց, որ երբ գործերը քննվում են այդ մակարդակով, ապագա կառավարությունների համար դրանք ավելի դժվար կլինի անտեսել։
Իրոք, Քրիստանովը, որը 2023 թվականին անջատվեց կենտրոնամետ կուսակցությունից՝ ստեղծելու իր սեփական հակակոռուպցիոն շարժումը՝ «Էդինենիե» (Միասնություն), սոցիալական ցանցերը վերածել է հետաքննությունների անընդհատ աղբյուրի։
Իր անձնական Ֆեյսբուքյան էջում, որն ունի ավելի քան 120,000 հետևորդ, նա հրապարակում է կարճ տեսահաղորդագրություններ, որոնցում հայտարարում է նոր դեպքերի մասին, ուղիղ հեռարձակմամբ բացատրություններ ենթադրյալ կոռուպցիոն սխեմաների մասին և հեռուստատեսային հարցազրույցներից հատվածներ, որոնցում նա հեռուստադիտողներին ծանոթացնում է կոնկրետ մեղադրանքների հետ։
Տեսչական այցելությունները հայտնվում են որպես վլոգային թարմացումներ, որոնք նկարահանվում են ճանապարհին կամ տարածաշրջանային գրասենյակների դրսում, երբեմն հեշթեգերով և կոչերով հետևորդներին կիսվել գրառումներով։ Դատախազներին ներկայացված փաստաթղթերն ու բողոքները նույնպես առցանց ցուցադրվում են պաշտոնական հայտարարություններից առաջ, մի մարտավարություն, որը, ըստ Քրիստանովի, նպատակ ունի դժվարացնել հաստատությունների համար գործերի աննկատ հետաձգումը։
Երկարատև խնդիր
Կոռուպցիոն սկանդալները բազմիցս խթանել են քաղաքական անկայունությունը Բուլղարիայում։
Քննադատները նշում են, որ օլիգարխական ցանցերը պահպանում են իրենց ազդեցությունը դատական համակարգում, լրատվամիջոցներում և պետության որոշ մասերում, իսկ ԵՄ ֆինանսավորումը հաճախ ծառայում է որպես հովանավորչության աղբյուր։ Բրյուսելում հզոր քաղաքական դաշնակիցները, մասնավորապես Եվրոպայի գերիշխող կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից, նույնպես քննադատության են ենթարկվել բուլղարացի դաշնակիցներին նախկին կոռուպցիոն ճգնաժամերի ժամանակ աջակցելու համար։
Վերջին ցնցումները տեղի ունեցան 2025 թվականի վերջին, երբ բողոքի ցույցերը ստիպեցին պահպանողական վարչապետ Ռոսեն Ժելյազկովին հրաժարական տալ՝ ճանապարհ հարթելով ժամանակավոր կաբինետի համար, որը այժմ վերահսկում է ևս մեկ արտահերթ ընտրություններ։
Ընդդիմության գործիչները կոչ են արել Քրիստանիովի հրաժարականը՝ մեղադրելով նրան նախարարությունը քաղաքականացնելու և առօրյա գյուղատնտեսական քաղաքականությունը անտեսելու մեջ։ Նա մերժում է մեղադրանքները։
«Ես կարող եմ միայն ծիծաղել դրա վրա», – ասաց նա։
Նրա համար պայքարը տարածվում է մեկ նախարարությունից կամ նույնիսկ մեկ ընտրությունից այն կողմ։
«Եթե Բուլղարիան ցանկանում է հասնել Եվրոպայի մնացած մասին», – ասաց նա, – «մենք պետք է դառնանք մի երկիր, որտեղ կոռուպցիան բացառություն է, այլ ոչ թե համակարգ»։
