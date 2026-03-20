Մարտի 21-ի աստղագուշակ․ Ազնվությունն ու անմիջականությունը թույլ կտան ամեն ինչի շուրջ արագ պայմանավորվել

Օրը շատ հարթ չի դասավորվի։ Հավանական է երկարատև հակամարտությունների սրացում։ Երբեմն դա նույնիսկ դեպի լավը կլինի, քանի որ հնարավորություն կլինի ամեն ինչ քննարկել և փոխզիջումային լուծումներ գտնել։ Սակայն դրա համար պետք է անք գործադրել:
Նրանք, ովքեր կկարողանան հաղթահարել հույզերը և կառավարել էմոցիաները, ամեն ինչ լավ կստացվի:
Պետք չէ հապճեպ որոշումներ կայացնել, դրանք, անշուշտ, սխալ կլինեն։ Առաջին ազդակին հետևելուց առաջ նախ մտածեք ձեր խոսքերի և արարքների հետևանքների մասին։ Այդ դեպքում կխուսափեք մի շարք անախորժություններից։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Ձեզ մոտ շատ բան կստացվի։ Հրաշալի օր է նոր նախագծեր սկսելու և ընթացիկ գործերում փոփոխություններ կատարելու համար: Որոշ Խոյեր կկարողանան ազատվել այն բանից, ինչը վաղուց կորցրել է արդիականությունը և խանգարում է նրանց առաջ շարժվելուն: Ինտուիցիան կսրվի, դա թույլ կտա ճիշտ որոշումներ կայացնել և ձեզ զերծ կպահի սխալներից: Լավ պահ է հաղորդակցության համար: Կկարողանաք ընդհանուր լեզու գտնել նույնիսկ նրանց հետ, ում հետ նախկինում հաճախ եք կոնֆլիկտներ ունեցել։
Կասկածների ու անհանգստությունների վրա ժամանակ վատնելն անիմաստ է։ Գլուխ կհանեք պլանավորված բոլոր առաջադրանքներից։ Վստահելի դաշնակիցները և վաղեմի ընկերները կգան ձեզ օգնության:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Առավոտյան ստիպված կլինեք դիմակայել որոշ դժվարությունների, բայց հետո ամեն ինչ կկարգավորվի։ Դժվար կլինի գլուխ հանել զգացմունքներից։ Հնարավոր են անհանգստության նոպաներ առանց ակնհայտ պատճառի: արող են իրենց մասին հիշեցնել հին խնդիրները, և անհրաժեշտ կլինի որոշ ժամանակ ծախսել դրանց լուծման վրա: Ցուլերի մեծ մասը օրը չպետք է սկսի պատասխանատու առաջադրանքներով, ավելի լավ է զբաղվել սովորական առօրյա գործերով:
Օրվա կեսին փոփոխություններ կլինեն դեպի լավը։ Դուք կկարողանաք առաջարկել հետաքրքիր գաղափարներ, որոնք կգնահատվեն ղեկավարության կողմից: Բաց մի թողեք հաջող հնարավորությունները, դրանք բավականին շատ կներկայանան։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Վատ օր չէ, թեև առանց դժվարությունների չի անցնի։ Շատ Երկվորյակներ կբախվեն աննշան անհաջողությունների: Ուրիշների հետ ընդհանուր լեզու գտնելը սովորականից ավելի դժվար կլինի։ Հնարավոր են տարաձայնություններ նույնիսկ այն հարցերի շուրջ, որոնց շուրջ նախկինում նման տեսակետներ եք ունեցել։ Այնուամենայնիվ, շատ անհանգստանալու կարիք չկա, բոլոր դժվարությունները բավականին հաղթահարելի կլինեն:
Օրվա երկրորդ կեսին լի կլինեք ուժով և էներգիայով, այնպես որ հեշտությամբ գլուխ կհանեք բոլոր անհրաժեշտ խնդիրներից: Հնարավորություն կլինի դրսևորվել լավագույն կողմից և ամրապնդել սեփական հեղինակությունը:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Հագեցած օր է, հատկապես դրա առաջին կեսը: Դուք կկարողանաք սովորել այն, ինչը շուտով օգտակար կլինի ձեր աշխատանքում և լավ կանդրադառնա ձեր կարիերայի առաջխաղացման վրա: Շատ Խեցգետիններ կկարողանան շահավետ պայմանագրեր կնքել և հեռանկարային կապեր հաստատել: Լավ կանցնեն ճամփորդությունները, հատկապես երկար ու հեռավոր: Հնարավոր է, որ հաճելի նորություններ ստանաք։
Ուշ երեկոյան հոգնածություն կուտակվի։ Տնային խնդիրները կհիշեցնեն իրենց մասին: Այնուամենայնիվ, ստիպված չեք լինի միայնակ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, ընտանիքի անդամները կգան ձեզ օգնության, եթե խնդրեք նրանց:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Հակասական օր է: Առավոտյան դժվար կլինի հավաքել մտքերը և դրականին տրամադրվելը: Հնարավոր են փոքր դժվարություններ վերադասի հետ շփվելիս, այնպես որ Առյուծների մեծամասնությունը պետք է խուսափի ղեկավարության աչքին երևալուց: Եղեք համբերատար, մի շեղվեք մանրուքներով, այդ դեպքում հաջողությամբ կլուծեք բոլոր խնդիրները։
Կեսօրից հետո կկարողանաք հավաքվել: Կկարողանաք հասկանալ բարդ ու ոչ միանշանակ հարցերը։ Ուրիշներին հասկանալը հեշտ կդառնա, ուստի կկարողանաք հույս դնել նրանց օգնության և աջակցության վրա։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Վատ օր չէ։ Այնուամենայնիվ, առավոտը շատ պարզ չի լինի։ Մի փոքր անխոհեմ կդառնաք, հակված կլինեք հապճեպ որոշումների և չնչին սխալ հաշվարկների։ Չպետք է չմտածված խոստումներ տալ, միշտ չէ, որ կարող եք դրանք կատարել և ռիսկի եք դիմում երևալ որպես անպատասխանատու մարդ: Շատ Կույսեր պետք է կենտրոնանան ծանոթ գործերի վրա, որոնք նրանք կարող են լուծել առանց արտաքին օգնության:
Մի փոքր ուշ կգերակշռի դրական միտումների ազդեցությունը։ Հնարավոր կլինի գլուխ հանել այն հարցերից, որոնց երկար ժամանակ չեք համարձակվել ձեռնամուխ լինել։ Երեկոն բարենպաստ է ընկերների և հարազատների հետ հանդիպումների համար։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Այս օրվանից շատ բան մի սպասեք։ Առավոտը բավականին լարված կդասավորվի։ Հավանական են ցանկացած առիթով տարաձայնություններ։ Ձեր ոչ բոլոր ծրագրերը կհաջողվի կյանքի կոչել։ Շատ Կշեռքներ կհանդիպեն գործընկերների և կոլեգաների անվստահությանը, ինչը նույնպես լավագույնս չի ազդի նրանց համատեղ աշխատանքի արդյունքների վրա։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք լայնածավալ ծրագրեր սկսելուց և կյանքը փոխող որոշումներ կայացնելուց:
Մտերիմների աջակցությունը կօգնի ձեզ հաղթահարել էմոցիաներն ու հիասթափությունները: Հին ընկերոջ կամ սիրելիի հետ սրտանց զրույցը թույլ կտա լավ երեկո անցկացնել:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրվա սկիզբը հազվադեպ բարենպաստ կդասավորվի։ Դուք հանգիստ, հավասարակշռված և ողջամիտ կլինեք, ուստի հեշտությամբ գլուխ կհանեք նույնիսկ այն խնդիրներից, որոնք մյուսների ուժերից վեր կլինեն: Շատ Կարիճների չի խանգարի լսել փորձառու գործընկերների և ավագ հարազատների խորհուրդները: Հնարավոր է նոր հեռանկարային կապեր հաստատելու, ազդեցիկ մարդկանց վրա լավ տպավորություն թողնելու և նրանց աջակցությունը ստանալու հնարավորություն ստեղծվի։
Երեկոյի մոտենալուն պես ձեր իմպուլսիվությունը կմեծանա, և դա միշտ չէ, որ տեղին կլինի: Ուստի այս պահին չարժե կարևոր որոշումներ կայացնել և չմտածված խոստումներ տալ:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Ամեն ինչ չէ, որ կստացվի առաջին իսկ փորձից։ Առավոտյան հավանական են անհաջողություններ ձեր սեփական անխոհեմության պատճառով։ Շատ Աղեղնավորներ հակված կլինեն գերագնահատել իրենց ուժերը, և դա կհանգեցնի ոչ այնքան լավ հետևանքների։ Դուք չպետք է լրացուցիչ բեռ վերցնեք, միշտ չէ, որ կկարողանաք հաղթահարել այն: Անբարենպաստ պահ է խոշոր նախագծերի մեկնարկի համար:
Կեսօրին, ամենայն հավանականությամբ, կարևոր ու հաճելի նորություններ ստանաք։ Ավագ ընկերոջ կամ փորձառու գործընկերոջ խորհուրդները կարող են օգնել ձեզ լուծել որոշ լուրջ հարցեր: Երեկոն հարմար է մտերիմների հետ լուրջ թեմաներ քննարկելու համար։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Ձեզ լավ օր է սպասվում: Դուք ստիպված կլինեք շատ շփվել ամենատարբեր մարդկանց հետ, և հեշտությամբ յուրաքանչյուրին մոտեցում կգտնեք: Հնարավորություն կընձեռվի ձեր հակառակորդներից մի քանիսին տեղափոխել դաշնակիցների ճամբար։ Շատ Այծեղջյուրներ արժեքավոր խորհուրդներ կստանան փորձառու գործընկերոջից և անմիջապես կօգտվեն դրանից։ Դուք, անշուշտ, կսովորեք կարևոր տեղեկություններ, որոնք կդառնան արժեքավոր առավելություն և թույլ կտան ձեզ առաջ անցնել մրցակիցներից:
Ավելի լավ է կարևոր թեմաները քննարկել ոչ պաշտոնական միջավայրում, որպեսզի կարողանաք ավելի արագ հասկանալ միմյանց: Դժվար իրավիճակներում ուշադրություն դարձրեք ինտուիցիայի նշաններին:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Բավականին բարդ օր է։ Առավոտյան դուք չափազանց իմպուլսիվ կլինեք։ Ուստի կարևոր է փորձել խուսափել կոնֆլիկտներից։ Ուշադիր մտածեք յուրաքանչյուր քայլի և բառի մասին, հակառակ դեպքում կզղջաք ձեր սեփական անզսպության համար: Միևնույն ժամանակ, շատ Ջրհոսներ բավականին հավակնոտ կդառնան։ Եթե հնարավոր լինի ուղղել այդ էներգիան ճիշտ հունով, ապա զգալի մասնագիտական հաջողությունները երկար սպասեցնել չեն տա:
Ճամփորդության համար լավագույն ժամանակը չէ: Հավանական են փոքր ուշացումներ և տրանսպորտային դժվարություններ, այնպես որ, եթե դեռ պետք է գնալ, լրացուցիչ ժամանակ տրամադրեք ճանապարհորդության համար:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Դուք շատ հաջողակ կլինեք: Հնարավորություն կլինի ձեզ դրսևորել լավագույն կողմից, արժեքավոր առաջարկներ ներկայացնել, լուրջ հարցեր լուծել։ Շատ Ձկներ տպավորիչ հաջողությունների կհասնեն, եթե ցուցաբերեն նախաձեռնություն, համառություն և հաստատակամություն: Հարմար պահ է ընդհատված կապերը վերականգնելու համար՝ ինչպես գործնական, այնպես էլ ընկերական: Հանգամանքները հաճախ կսկսեն զարգանալ ձեր օգտին:
Ազնվությունն ու անմիջականությունը թույլ կտան ամեն ինչի շուրջ արագ պայմանավորվել՝ թույլ չտալով երկիմաստություններ ու բացթողումներ։ Բավարար ջանքեր գործադրելով, դուք ամուր հիմք կդնեք ապագա հաջողության համար:
Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 6-10 աստիճանով․ տեղումները չեն դադարի
Ինչ է սպասվում այսօր 18:46-ին
Կորոտան գարնան առաջին ամպրոպները, լեռնային շրջաններում թաց ձյուն կտեղա. նոր ցիկլոնի գոտում ենք