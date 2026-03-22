Այդ թեմային չեմ կարող առանց էմոցիաների արձագանքել, ներողություն եմ խնդրում. վարչապետը՝ մետրոյի միջադեպի մասին

infomitk@gmail.com 22/03/2026 1 min read

Ինչպես հայտնի է՝ ներկուսակցական քարոզարշավի շրջանակում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ՔՊ կուսակցականներն այսօր շրջայց են կատարել Երևանում:

Մետրոպոլիտենի վագոններից մեկում Ղարաբաղից տեղահանված քաղաքացու հետ ունեցած բանավեճին օրվա ամփոփման ժամանակ անդրադարձել է ՀՀ վարչապետը՝ «Ֆեյսբուք»-ի իր էջի ուղիղ եթերում:

«Ես այդ թեմային առանց էմոցիաների արձագանքել չեմ կարող: Հիշեցի, որ Ազգային ժողովում էլ, հետո էլ ես առանց էմոցիաների չեմ կարողացել արձագանքել, բայց քիչ առաջ խոստացա, որ ավելի հանգիստ կխոսեմ թեմայի մասին:

Ես այդ կնոջից՝ Արմինե Մոսիյանից և նրա տղայից ներողություն եմ խնդրում»,- ասել է վարչապետն ու մանրամասնել այդ և օրվա ընթացքում տեղի ունեցած մյուս իրադարձությունները:

Այսօր Երևանում ենք. Նիկոլ Փաշինյան. Տեսանյութ

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբինյանը վարչության նիստում շատ խիստ հրահանգել է ավտոբուսի մեջ չպարել կամ պարել, բայց չհրապարակել․ Փաշինյան

21/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արփինե Սարգսյանը՝ երեխայի ծեծի, կենսաչափական անձնագրերի ու ԱՀԾ տվյալների մասին

20/03/2026 infomitk@gmail.com

Մետրոն, Փաշինյանը և Չերչիլը

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտի 23-ի աստղագուշակ․ Ճիշտ որոշումներ ընդունելու համար ձեզ ժամանակ է պետք

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ճամբարակում «BMW»-ն մի քանի պտույտ գլորվելով՝ գլխիվայր հայտնվել է դաշտում․ կան տուժածներ․ Լուսանկար

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեղամ Մանուկյանը հրապարակել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի ծառայողների, աշխարհազորի Նահատակների անունները. ցանկ

22/03/2026 infomitk@gmail.com