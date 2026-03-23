23/03/2026

«Վարդաշեն» ՔԿՀ-ից դատապարտյալ է փախել. նախարարն անդրադարձել է տեղի ունեցածին

infomitk@gmail.com 23/03/2026

Մարտի 22-ին «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկից դատապարտյալ է փախուստի դիմել:

ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հաստատել է այս տեղեկությունն ու հավելել. «Մենք մեր գործընկեր կառույցների հետ աշխատում ենք հայտնաբերման ուղղությամբ»:

Մարտի 22-ին «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները հերթական շրջայցի ժամանակ նկատել են, որ ցածր անվտանգային գոտու մեղմ պայմաններում պատիժը կրող անձը՝ 1995 թվականին ծնված դատապարտյալը, որը պահվում էր առանց պահակախմբի, բացակայում է կացարանից։

Ընթանում են օպերատիվ-որոնողական միջոցառումներ։

