Հրատապ լուր։ Աթենքի կենտրոնում մի քանի կրակոցներից հետո հրաձիգը փախուստի մեջ է

Ոստիկանությունը հայտնել է, որ որսորդական հրացանով զինված կասկածյալը սկզբում կրակ է բացել Հունաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող սոցիալական ապահովագրության գրասենյակում՝ վիրավորելով մեկ աշխատակցի։
Ըստ լրատվամիջոցների տեղեկությունների՝ ձերբակալության պահին նրա մոտ լիցքավորված ատրճանակ է եղել։
Հունական իշխանությունները հայտնել են, որ երեքշաբթի օրը Աթենքի կենտրոնում գտնվող սոցիալական ապահովագրության գրասենյակում և դատարանում կրակ է բացել՝ վիրավորելով մի քանի մարդու։
Ենթադրյալ հանցագործը, որի մասին հունական լրատվամիջոցները հայտնել են, 89-ամյա տղամարդ է, ձերբակալվել է երեքշաբթի կեսօրին՝ մայրաքաղաքից մոտ 210 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պատրասում՝ մեկ ժամ տևած ոստիկանական որոնողական գործողություններից հետո։
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ որսորդական հրացանով զինված կասկածյալը սկզբում կրակ է բացել Հունաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող Ազգային սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամի (EFKA) գրասենյակում՝ վիրավորելով մեկ աշխատակցի։
Դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները բուժօգնություն են ցուցաբերել տղամարդուն, սակայն հրաձիգը փախել է դեպքի վայրից։
Նույն տղամարդը կասկածվում էր Աթենքի մեկ այլ հատվածում գտնվող Վերաքննիչ դատարանի շենքի առաջին հարկում կրակ բացելու մեջ, որտեղ մի քանի մարդ վիրավորվել էր, հայտնել է ոստիկանությունը՝ հավելելով, որ իշխանությունները գտել են որսորդական հրացանը։
Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների՝ ձերբակալման պահին նրա մոտ լիցքավորված ատրճանակ է եղել։
Պետական հեռարձակող ERT-ի կադրերում երևում է, թե ինչպես են շտապօգնության անձնակազմերը դատարանից տեղափոխում առնվազն երեք մարդու սպասող շտապօգնության մեքենաներ։
EFKA-ի ղեկավար Ալեքսանդրոս Վարվերիսը հայտարարել է, որ զինված անձը գնացել է Աթենքի կենտրոնի Կերամեյկոս շրջանում գտնվող սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամի գրասենյակի չորրորդ հարկ և կրակ է բացել աշխատակցին «խոնարհվել» կանչելուց հետո։
Նրա կրակոցը դիպել է մեկ այլ աշխատակցի, որը վիրավորվել է ոտքից, ասել է Վարվերիսը՝ հավելելով, որ հրաձիգը հագել է տրենչոուտ, որի տակ թաքցրել էր հրացանը։
«Նա մտել է ներս, բարձրացել չորրորդ հարկ, բարձրացրել է հրացանը, աշխատակցից մեկին ասել է խոնարհվել և հարվածել մեկ ուրիշին», – ERT ռադիոյին ասել է Վարվերիսը։
Նա ասել է, որ չի թվում, թե հրաձիգը հատուկ թիրախավորել է իր վրա հարձակված աշխատակցին։
Վիրավոր աշխատակցին տեղափոխել են հիվանդանոց, այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը դեպքի վայրում նրա ոտքին շրջազգեստ է դրել։
Կրակոցի դրդապատճառը մնում է անհայտ։ ERT-ն հայտնել է, որ հրաձիգը, ըստ լուրերի, դատարանում կրակոցներից հետո գետնին է նետել փաստաթղթերով ծրարներ՝ ասելով, որ նրանք ներկայացրել են իր գործողությունների պատճառները։
Հունական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ նա նախկինում հոսպիտալացվել է հոգեբուժարանում 2018 թվականին։
Զենքի կիրառմամբ բռնությունը համեմատաբար հազվադեպ է Հունաստանում, որտեղ զենքի տիրապետումը թույլատրվում է, բայց խստորեն կարգավորվում է։
