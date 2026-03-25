ԵՄ-ն «բավարար չափով ներգրավված չէ» Հարավարևելյան Ասիայում

Արդյունաբերական խումբը զգուշացնում է, որ ԵՄ-ն զիջում է ԱՄՆ-ին, Չինաստանին և Ռուսաստանին՝ ԱՍԵԱՆ դաշինքին հավակնելու հարցում:
Եվրոպական հանձնաժողովը չի կարողանում բավարար դիվանագիտական և առևտրային կապեր հաստատել Հարավարևելյան Ասիայի հետ, զգուշացրել է ԵՄ բիզնես խումբը, քանի որ Վաշինգտոնը, Պեկինը և Մոսկվան պայքարում են աշխարհաքաղաքական առումով կարևոր տարածաշրջանում ազդեցության համար։
ԵՄ-ԱՍԵԱՆ գործարար խորհրդի գործադիր տնօրեն Քրիս Համֆրին Euractiv-ին ասել է, որ ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն մասնակցել ԱՍԵԱՆ դաշինքի՝ արագ զարգացող տնտեսությունների 11 երկրներից բաղկացած խմբի, որի մեջ են մտնում Ինդոնեզիան, Ֆիլիպինները և Սինգապուրը, վերջին նախարարական հանդիպումներին։
Նա ասել է, որ ներգրավվածության այս բացակայությունը կտրուկ հակադրվում է ԱՄՆ-ի, Չինաստանի և Ռուսաստանի կողմից ԱՍԵԱՆ-ի հետ քաղաքական և տնտեսական կապերը ամրապնդելու ջանքերին, այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոն-Պեկին մրցակցությունը Հարավարևելյան Ասիայի շատ երկրների մղում է ձգտել ամրապնդել կապերը Եվրոպայի հետ։
«Մենք չենք ներկայանում նախարարական հանդիպումներին, երբ ուրիշներն են ներկայանում, և դա նկատվում է և մեկնաբանվում», – ասաց Համֆրին, որի Սինգապուրում գործող խումբը ներկայացնում է ԱՍԵԱՆ դաշինքում գործող ԵՄ ընկերություններին։
«ԱՍԵԱՆ-ը ցանկանում է, որ Եվրոպան ավելի շատ ոտքի կանգնի, քանի որ նրանք ստիպված են եղել ընտրություն կատարել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև», – ավելացրեց նա։ «Նրանք ցանկանում են այլ տարբերակներ և Եվրոպան տեսնում են որպես տարբերակ»։
Համֆրին մատնանշեց հունվարին Վիետնամում ԱՍԵԱՆ-ի թվային նախարարների հանդիպումը, որին մասնակցել են Վաշինգտոնի, Պեկինի և Մոսկվայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, բայց ոչ Բրյուսելի։
«Դա ԱՄՆ-ի, ռուսների, չինացիների կողմից աշխարհաքաղաքական խաղ է», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Պեկինը այժմ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ է ուղարկում ԱՍԵԱՆ-ի «գրեթե բոլոր» նախարարական հանդիպումներին։ «Եվրոպան պարզապես հետաքրքրված չէ», – ասաց նա։
Հիմնադրվելով որպես հինգ զարգացող երկրներից կազմված չմիավորված դաշինք՝ 1967 թվականին Սառը պատերազմի գագաթնակետին, ԱՍԵԱՆ-ի տարեկան ընդհանուր արտադրանքը գրեթե 3.5 տրիլիոն եվրո է, ինչը նշանակում է, որ այն այժմ միասին կազմում է աշխարհի չորրորդ խոշորագույն տնտեսությունը։ ԵՄ-ն ԱՍԵԱՆ-ի երրորդ խոշորագույն առևտրային գործընկերն է՝ ԱՄՆ-ից և Չինաստանից հետո։
Համֆրիի մեկնաբանությունները հնչում են Բրյուսելի կողմից ԱՍԵԱՆ-ի անդամների հետ առևտրային կապերը խորացնելու ջանքերի ֆոնին՝ որպես ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Չինաստանի հետ սահմանած լայնածավալ մաքսատուրքերի և առևտրային վեճերի դեմ պաշտպանություն, որի արտահանման վրա կախված աճի մոդելը Բրյուսելի հետ լարվածության խոր աղբյուր է։
Անցած տարվա ընթացքում հանձնաժողովը առևտրային համաձայնագիր է կնքել Ինդոնեզիայի՝ ԱՍԵԱՆ-ի ամենախիտ բնակեցված երկրի հետ։ ԵՄ գործադիր մարմինը նաև առևտրային համաձայնագրեր է կնքել ԱՍԵԱՆ-ի ոչ տարածաշրջանային տերությունների հետ, այդ թվում՝ Հնդկաստանի և այս շաբաթվա սկզբին՝ Ավստրալիայի հետ։
ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Բրյուսելը, ենթադրաբար, առաջիկա մեկուկես տարվա ընթացքում առևտրային համաձայնագրեր կստորագրի ԱՍԵԱՆ-ի մի շարք երկրների, այդ թվում՝ Ֆիլիպինների, Մալայզիայի և Թաիլանդի հետ։
Համֆրին ողջունել է ԵՄ-ի կողմից առևտրային կապերը խորացնելու ջանքերը, սակայն ասել է, որ ԵՄ-ի և ԱՍԵԱՆ-ի համագործակցությունը պետք է ընդլայնվի՝ ներառելով անվտանգությունը, էներգետիկան, կարևորագույն հանքանյութերը, առողջապահությունը, ֆինանսական և թվային ծառայությունները։
Նա ասել է, որ ԵՄ-ն և ԱՍԵԱՆ-ը «հավատում են նույն բաներին»։ «Նրանք երկուսն էլ հավատում են կանոնների վրա հիմնված առևտրային կարգին։ Նրանք երկուսն էլ հավատում են ազատ առևտրին… Մենք բնական գործընկերներ ենք այնքան շատ տարբեր [առումներով]… ուստի մենք պետք է ավելի լավ և ավելի խելացի աշխատենք միասին, քան հիմա ենք»։
Տուսկը Բուդապեշտից Մոսկվային տեղեկատվության արտահոսքի մասին. Լիտվան խնդրել է Հունգարիային հեռացնել ՆԱՏՕ-ի նիստից
«Իմ դուստրը չի սպանվել». Ընտանիքը հերքում է Իսրայելի դերը ֆրանսիացի լրագրողի մահվան մեջ
Ռուսաստանը չի ուզում ավարտել պատերազմը. Զելենսկի