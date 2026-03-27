Բրյուսելը մերժում է Մերցի առաջարկը՝ ԵՄ-Չինաստան առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ

Մինչև ԵՄ-ն կարողանա խոսել Չինաստանի հետ առևտրային համաձայնագրի մասին, Պեկինը պետք է «իմաստալից» լուծի իր խեղաթյուրող գործելակերպը, հայտարարել է Բրյուսելը։
Եվրոպական հանձնաժողովը մերժել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի առաջարկը՝ ձգտելու առևտրային համաձայնագրի Եվրամիության և Չինաստանի միջև, փոխարենը կոչ անելով Պեկինին «իմաստալից» լուծի իր խեղաթյուրող տնտեսական գործելակերպը։
Բլոկը, ինչպես զարգացած տնտեսությունների մեծ մասը, պայքարում է Չինաստանի հետ առևտրային դեֆիցիտի աճի դեմ, որը դիմել է ցածր գնով արտահանմանը՝ անշարժ գույքի շարունակական ճգնաժամը և սպառողական պահանջարկի դանդաղումը փոխհատուցելու համար։ Անհավասարակշռությունը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել անարդար մրցակցության, արդյունաբերական անկման և զանգվածային գործազրկության վերաբերյալ ամբողջ Եվրոպայում։
«Մենք ցանկանում ենք Չինաստանի հետ ունենալ հնարավորինս ամուր և փոխշահավետ առևտրային և ներդրումային հարաբերություններ», – հինգշաբթի կեսօրին ասել է Հանձնաժողովի առևտրային քաղաքականության խոսնակ Օլոֆ Գիլը՝ պատասխանելով Euronews-ի հարցին։
«Սակայն որպեսզի դա տեղի ունենա, կան մի շարք մտահոգություններ և իրական մարտահրավերներ, որոնք Եվրամիությունը մշտապես արտահայտել է Չինաստանին, և որոնք մենք պետք է տեսնենք իմաստալից լուծում, նախքան կարողանանք խոսել որևէ ապագա համաձայնագրի կամ նմանատիպ բանի մասին», – ավելացրեց Գիլը։
Բրյուսելը տարիներ շարունակ բողոքել է Պեկինի պետական տնտեսական մոդելի վնասակար հետևանքներից, ինչպիսիք են արդյունաբերական գերհզորությունը, լայնածավալ սուբսիդիաները, շուկա մուտք գործելու սահմանափակումները, տեխնոլոգիաների հարկադիր փոխանցումը և արտահանման նկատմամբ պատժամիջոցները։
Եվրոպացիները զայրացել են Չինաստանի կողմից որևէ էական զիջում չանելուց հրաժարվելուց, ինչը ավելի է սրել բացասական միտումը։ Այնուամենայնիվ, 27 անդամ պետությունները դեռևս չեն համաձայնեցրել գործողությունների ընդհանուր գծի շուրջ՝ հակադարձելու համար։
«Մենք կենտրոնացած ենք Չինաստանի հետ համագործակցելու վրա, որպեսզի նրանցից կառուցողական (և) իմաստալից ձևով լսենք, թե ինչպես են նրանք առաջարկում լուծել մեր առևտրային և ներդրումային հարաբերություններում առկա բազմաթիվ մարտահրավերները, որոնք մենք անընդհատ նշում ենք», – ասաց Գիլը։
«Շտապ արձագանք»
Մերցը անսպասելիորեն ներկայացրեց Չինաստանի հետ առևտրային համաձայնագրի իր գաղափարը չորեքշաբթի օրը Բունդեսթագում՝ Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատում, հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Առաջարկը ձևակերպվել է որպես ապագա հնարավորություն, այլ ոչ թե անմիջական նախագիծ։
«Մենք զգալի առաջընթաց ենք գրանցել առևտրային քաղաքականության մեջ», – ասել է Գերմանիայի կանցլերը՝ անդրադառնալով ԵՄ-ի կողմից վերջերս Մերկոսուրի, Հնդկաստանի և Ավստրալիայի հետ կնքված համաձայնագրերին, որոնք բոլորն էլ իր կառավարության կողմից ոգևորությամբ են աջակցվել։
«Ես կարող եմ պատկերացնել հետագա համաձայնագրեր, օրինակ՝ երկարաժամկետ հեռանկարում, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության հետ համաձայնագիր։ Այժմ մեզ անհրաժեշտ են ռազմավարական գործընկերություններ ամբողջ աշխարհում՝ մեզ ամրապնդելու համար, հատկապես արտահանման ոլորտում»։
Մերցի դիտողությունները հակասում են փետրվարին Պեկին այցելած նրա տոնին, երբ նա ասել էր, որ Գերմանիայի և Չինաստանի միջև անհավասարակշռությունը «առողջ չէ»։
Անցյալ տարի Գերմանիան գրանցել է ռեկորդային բարձր առևտրային դեֆիցիտ Չինաստանի հետ՝ 89 միլիարդ եվրոյի չափով։ ԵՄ 27 անդամ պետություններից ոչ մեկը չի ունեցել ավելցուկ ասիական հսկայի հետ։
Հանկարծակի առևտրային համաձայնագիր առաջարկելով՝ Մերցը, կարծես, մեղմացնում է իր դիրքորոշումը՝ արտացոլելով Գերմանիայի դժկամությունը՝ բախվելու իր հիմնական առևտրային գործընկերներից մեկին։
Ի տարբերություն դրա, Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ընդունել է կռվարար քաղաքականություն և կոչ է արել արևմտյան դաշնակիցներին միավորվել Պեկինի դեմ։
«Մենք չենք կարող և չենք ընկալի Չինաստանի արտահանման վրա հիմնված աճի մոդելը և նրա արդյունաբերական գերհզորությունը», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը այս շաբաթվա սկզբին՝ Ավստրալիա այցելելիս։
«Մեր մատակարարման շղթայի անվտանգությանը սպառնացող վտանգը և մեր արդյունաբերական բազայի ցնցումը պահանջում են անհապաղ արձագանքներ։ Սրանք այն արձագանքներն են, որոնք մենք կարող ենք մշակել միայն միասին»։
Ֆոն դեր Լեյենին ուղղված նամակում Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը կոչ է արել ավելի կոշտ ռազմավարություն մշակել չինական մարտահրավերի դեմ պայքարելու համար, նույնիսկ եթե դա նշանակում է հակահարված։
«Մենք հասել ենք անդարձելի կետի, որտեղ պետք է կարճաժամկետ հեռանկարում դժվար որոշումներ կայացնենք՝ մեր արդյունաբերությունը, տնտեսությունը և մեր քաղաքացիների բարեկեցությունը երկարաժամկետ հեռանկարում պաշտպանելու համար», – ասել է Դե Վևերը։
Հունգարացի նախարարի «Ռուսաստանի արտահոսքերը» ընդգծում են ԵՄ-ի թույլ կողմերը, քանի որ տեղեկատվությունը զենք է դառնում
Իրանի պատերազմը սպառնում է համաշխարհային ռեցեսիայով
Արդյո՞ք եվրոպացիները գոհ են Եվրոպական Միության գլոբալ դերից